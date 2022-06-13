李书福布局手机产业 星纪时代拟收购魅族科技79.09%股权

昨天（6月13日），众多媒体争相报道了吉利收购魅族的事件，随后此事也直接被送上了热搜。但我发现截止目前为止事件当事的双方均为在其官网或官微上进行官宣。此前，媒体报道的依据是国家市场监管总局发布的一条公示信息称：星纪时代（吉利控股子公司）已与魅族科技以及涉及交易的股东签署协议，星纪时代拟收购珠海魅族79.09%的股权，取得对珠海魅族的单独控制，而黄秀章对于珠海魅族的持股将降低至9.79%。对此，魅族方面表示，由李书福先生领衔投资的星纪时代已和魅族科技就战略投资事宜签署协议，本次交易尚需履行相关监管机构的审批手续