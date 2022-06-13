李书福布局手机产业 星纪时代拟收购魅族科技79.09%股权

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:据第一财经，国家市场监督管理总局今日下午发布湖北星纪时代科技有限公司收购珠海市魅族科技有限公司股权案案件公示。根据公示信息，星纪时代已与魅族科技以及涉及交易的股东签署协议，星纪时代拟收购珠海魅族79.09%的股权。本次交易完成后，黄秀章对于珠海魅族的持股将降低至9.79%，淘宝中国将退出对于珠海魅族的持股与控制。收购方星纪时代将持有珠海魅族79.09%的股权，取得对珠海魅族的单独控制。
企查查APP显示，湖北星纪时代科技有限公司，成立于2021年9月，注册资本7.15亿元，经营范围含5G通信技术服务、集成电路芯片及产品制造等，企查查显示该公司股东包括吉利集团（宁波）有限公司，宁波铂马企业管理合伙企业(有限合伙)、海宁万鑫科技合伙企业(有限合伙)、武汉经开星纪投资基金合伙企业(有限合伙)，以及三名自然人股东沈子瑜、李书福和苏静。星纪时代疑似实控人为李书福，最终受益股份比例为57.8451%。
企查查显示，该公司已有11项专利信息，包含“通信连接建立方法、通信系统及电子设备”、“AR眼镜”等。
今年1月，据36氪报道，吉利集团旗下手机公司正与手机厂商魅族接触洽谈收购事宜，交易还在进行中，正在做尽职调查，具体收购价格尚不明确。对于收购魅族手机传闻，魅族方面回应称，“目前还没有相关消息”。吉利控股集团相关负责人回应称:“我们对市场传闻不予置评，星纪时代高端手机研发业务正在有序进展，我们希望打造开放融合的生态伙伴关系。”
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