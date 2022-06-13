吉利拟收购魅族科技79.09%股权

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:6月13日，国家市场监督管理总局发文宣布了湖北星纪时代科技有限公司收购珠海市魅族科技有限公司股权案。根据协议，星纪时代已与魅族科技以及涉及交易的股东签署协议，拟收购珠海魅族79.09%的股权。

据第一财经消息，本次交易完成后，魅族创始人黄秀章对于珠海魅族的持股将降低至9.79%，淘宝中国将退出对于珠海魅族的持股与控制。

对此，魅族回应称，本次交易尚需履行相关监管机构的审批手续，交易细节还在协商中。

去年9月，由吉利创始人李书福创办的湖北星纪时代科技有限公司与武汉经济技术开发区签署战略合作协议，正式宣布进军手机领域。该项目总部落户武汉经济技术开发区，定位高端智能手机。

李书福表示，手机是快速迭代的随身移动终端，是电子产品市场验证及软件创新的应用载体，既能让用户尽快分享创新成果，又能把安全、可靠的一部分成果转移到汽车中应用，实现车机和手机软件技术的紧密互动。

今年1月，有消息称，吉利集团旗下手机公司正与魅族接触洽谈收购事宜。

当时，吉利控股官方回应称，不予置评，目前星纪时代高端手机研发业务正在有序进展，希望打造开放融合的生态伙伴关系。

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