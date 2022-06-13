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吉利拟收购魅族科技79.09%股权

2022-06-13 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:6月13日，国家市场监督管理总局发文宣布了湖北星纪时代科技有限公司收购珠海市魅族科技有限公司股权案。根据协议，星纪时代已与魅族科技以及涉及交易的股东签署协议，拟收购珠海魅族79.09%的股权。

第一财经消息，本次交易完成后，魅族创始人黄秀章对于珠海魅族的持股将降低至9.79%，淘宝中国将退出对于珠海魅族的持股与控制。

对此，魅族回应称，本次交易尚需履行相关监管机构的审批手续，交易细节还在协商中。

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去年9月，由吉利创始人李书福创办的湖北星纪时代科技有限公司与武汉经济技术开发区签署战略合作协议，正式宣布进军手机领域。该项目总部落户武汉经济技术开发区，定位高端智能手机。

李书福表示，手机是快速迭代的随身移动终端，是电子产品市场验证及软件创新的应用载体，既能让用户尽快分享创新成果，又能把安全、可靠的一部分成果转移到汽车中应用，实现车机和手机软件技术的紧密互动。

今年1月，有消息称，吉利集团旗下手机公司正与魅族接触洽谈收购事宜。

当时，吉利控股官方回应称，不予置评，目前星纪时代高端手机研发业务正在有序进展，希望打造开放融合的生态伙伴关系。

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  • 小米 12S可以刷鸿蒙吗？

    不可以小米12S是小米推出的旗舰智能手机，出厂预装了MIUI系统。鸿蒙系统则是华为推出的系统，主要是在华为手机、平板、智能手表、物联网设备、汽车等系统中使用，小米手机无法将系统刷成鸿蒙系统。目前鸿蒙系统仅针对华为产品或合作伙伴的产品才可以使用，如果一定要用鸿蒙的话，只能是购买华为的手机。

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    最高是3.13GHZ。麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，基于5nm工艺制程打造，集成多达153亿个晶体管，包括一个3.13GHz A77大核心、三个2.54GHz A77中核心、四个2.04GHz A55小核心。双大核彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用，NPU微核实现更优能效比，全天超低功耗运行，解锁更多体验。

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  • 小米 12S可以听电台吗？

    可以小米12S可以在手机内打开应用听电台，操作方法是点击系统工具按钮，打开后就可以看到电台和收音机了。手机自带的有收音机，需要佩戴耳机才可以用。在连接耳机后，单击左右方向箭头可切换到不同的电台。如果想知道所有的电台，单击中心的按钮，就会看到电台列表。如果将一些喜欢的电台收藏，可以在右上角的三个点用它们的名称对其进行个性化设置，也可以将音频输出更改为手机扬声器

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    2020年10月22日20:00。麒麟9000芯片是华为公司于2020年10月22日20:00发布的基于5nm工艺制程的手机Soc，采用1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55的八核心设计，最高主频可达3.13GHz。麒麟9000升级华为达芬奇架构2.0NPU，双大核彰显出众AI算力，探索更丰富的AI视频应用，NPU微核实现更优能效比，全天超低功耗运行，解锁更多体验。

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  • 小米 12S是小屏还是大屏？

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  • 骁龙8 Gen1和天玑8100哪个好？

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