抖音电商拟新增《“食安保”服务规范》

站长之家（ChinaZ.com）6月10日 消息:今日，抖音电商发布通知称，为了保护消费者权益，规范商家经营行为，现新增《“食安保”服务规范》，意见征集期:2022年06月10日-6月17日，规范拟于2022年6月24日生效执行。

根据规定，商家开通“食安保”服务的，若消费者签收商品90天内发现商品（除冰淇淋外）存在腐烂变质、异物、临期过期问题，签收商品2小时内发现商品存在化冻问题(特指冰淇淋)，或食用相关商品后引发腹痛、腹泻、恶心、呕吐等食物中毒症状就医，造成消费者权益受损的，商家须赔偿消费者的损失。

规范仅适用于在小店平台经营（粮油米面/南北干货/调味品、零食/坚果/特产、保健食品/膳食营养补充食品、传统滋补营养品、咖啡/麦片/冲饮、奶粉/辅食/营养品/零食类目）的商家。

采取行业邀约制，受邀请商家可以在抖店后台-商家保障中心投保食安保保险后，即同时开通“食安保”服务。

规范还对违规管理、保险理赔、消费者赔偿、常见问题等作出了明细的说明。

比如理赔期限为非人伤问题保险公司将在8小时内审核处理，人伤问题保险公司将在3个工作日内审核处理。

保险赔偿标准

符合食安保保险服务赔偿原则的，支持消费者赔偿申请，赔偿金额视赔偿标准而定，腐烂变质、化冻、异物、临期过期问题单件商品赔偿最高不超过200元，食物中毒就医问题单次赔偿最高不超过2000元。

具体规定可点击《“食安保”服务规范》查看详细内容。

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