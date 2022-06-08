抖音生活服务启动“助商惠民计划” 推六大举措

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:今日，抖音生活服务宣布正式启动“助商惠民计划”，推出六大举措帮助商家尽快恢复生产与经营，为消费者提供更高性价比的商品与服务，助力城市疫后经济复苏。

据悉，本计划面向受疫情影响较大地区的生活服务商家（含餐饮、酒旅、到店综合类等），将陆续落地哈尔滨、上海、北京等城市。后续将基于各地疫情复苏的实际情况，在更多城市开展。

在入驻阶段提供绿色通道+免费培训，而在经营阶段提供三补一返服务。具体如下:

入驻阶段:绿色通道+免费培训

入驻绿色通道。入驻免费，符合资质即可免费入驻;功能免费一免费开通经营所需的优惠团购、直播、PO详情页等多项功能。

免费培训。平台为商家免费提供包括团品组合策略、直播和短视频运营等超过100个课程的系统性培训，助力商家从入驻到长线经营的全周期成长。

经营阶段:三补一返

资源补贴。在落地该计划的城市，提供单城不少于2亿的流量资源，通过心愿打卡、直播节等活动，助力商家高效触达消费者。

消费补贴。面向消费者发放平台代金券，提升商品与服务吸引力，助力商家销量提升。

生态补足。为商家补充优质探店达人和服务商资源，助力商家快速经营起步。

软件服务费返还。平台将对单月采取“静态管控”措施超10天的城市内商家，实施次月软件服务费100%返还（不包含支付通道费）的政策，帮助商家尽快恢复经营;针对全国范围内合规经营的新商家和小微商家，平台也将提供最高100%的软件服务费（不包含支付通道费）返还政策。

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