苹果CEO库克：担心失去隐私会改变人们的行为和思维方式

站长之家（ChinaZ.com）6月8日消息:据TIME报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，他担心人们会变得「拘谨」，并开始以不同的方式思考和行为，因为在一个数字设备和技术越来越善于追踪他们的行动的世界里，他们会失去隐私感。

「我对隐私的丧失深感恐惧，」他在星期二的TIME100峰会上对《时代》周刊执行编辑说。「如果我们开始觉得我们一直在被监视，我们的行为就会改变。我们开始做得更少。我们开始减少对事物的思考。我们开始改变我们的思维方式。在这样一个我们正在约束自己的世界里，它以一种重要的方式改变了社会。

库克表示，虽然他对未来的隐私状况有所担忧，但整体上仍然持乐观态度。他表示，苹果提供了行之有效的工具，帮助用户保护自己的数据和隐私。在库克的领导下，苹果一直在沿袭乔布斯开创的模式。过去几年，该公司一直都以苹果的生态系统提供的隐私保护作为营销重点。

库克相信并且反复强调，在特定环境下放弃一些针对性极强的隐私是有益的。但他最终认为，人们应当享有自己数据的所有权，并且要有能力保持隐私。「很难说会不会有一家公司或某个人是否能够在你毫不知情的情况下，跑过来清空你的数据。」库克补充道，「我对此深怀忧虑。」

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