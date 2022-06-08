2022年一季度中国大陆云服务支出达73亿美元 阿里云等四大供应商占79%

站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:今日，全球科技市场独立分析机构 Canalys发布了2022年第一季度中国云服务市场相关业务数据。

Canalys数据显示，2022年第一季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长21%，达到73亿美元，与2021年第一季度相比，增长13亿美元，占全球云基础设施支出的13%。尽管云服务总支出低于预期，但中国市场仍然领跑全球云服务市场的增长。

自2022年3月以来，新冠疫情再度卷土重来，影响了许多项目的正常进行，从而抑制了中国云基础设施服务市场的总体收入。然而，随着中国在新基建领域布局的加速 ，以及企业数字化转型的迫切需求，云服务供应商将迎来新的发展机遇。

2022年第一季度，中国云基础设施服务的市场格局并未发生明显改变，排名前四的云服务供应商依然是阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云。受益于云计算使用规模的扩张，这四大云服务供应商占中国云服务总支出的79%，同比增长了19%。

具体来看，2022年第一季度，阿里云继续引领云基础设施服务市场，占总支出的36.7%，同比增长12%。长久以来，阿里云一直都是中国云服务市场的领导者，并且仍在持续扩大影响力。

华为云是本季度的第二大云服务供应商，市场份额占比18.0%，同比增长11%。自去年推出“云云协同”战略以来，华为云已经通过与华为终端业务（个人电脑、智能手机、物联网）进行生态整合，赢得了100多家企业的合作。

作为第三大供应商，腾讯云的市场份额占比为15.7%。受其内部业务的调整和战略变化的影响，腾讯云本季度的收入出现了环比下降。2022年，腾讯云的战略重点会逐渐聚焦于盈利性的增长，而非业务量的增长。腾讯云本季度的收入主要来自文创、零售和游戏行业。

第四大供应商百度智能云的市场份额占比为8.4%，增长达43%。凭借云服务与AI技术相结合的差异化优势，以及对其业务的大量投资，百度智能云本季度保持了高速增长。

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