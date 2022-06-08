站长之家（ChinaZ.com）6月8日 消息:企查查APP显示，近日，自然人王某申请注册“拴Q”商标，商标分类包括餐饮住宿等，当前商标状态为注册申请中。
“拴Q”是英语“thank you”的谐音，作为网络用语，它被用来表达对某件事无语。
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国家知识产权局商标局网站查询结果显示，网络语“拴q”被抢注商标，申请人为自然人王某，国际分类为餐饮住宿等，当前状态为“等待实质审查”...近年来，网络热词频频被抢注商标，不过申请成功率并不高...
拴Q”化用的是英文Thank You（谢谢你）”，因为朗朗上口、简单明了而得到广泛传播...实际上，按照桂林媒体的挖掘，栓Q最早来自桂林阳朔导游刘涛随手拍的抖音视频，他本来是用中英文双语介绍桂林阳朔山水的视频，却因为略显搞笑的发音而火遍全国，其中结尾表达感谢观看的栓Q”还成为了一个全网流行的网络梗...当然，网络热词被注册商标的事情不是第一次了，今年初，另一个热词芭比Q了”更是被多个公司及自然人申请注册商标，国际分类涉及广告销售、服装鞋帽、方便食品等，当前商标状态均为等待实质审查......
这几天可达鸭相关话题在各种社交平台上十分火爆，原因是KFC推出了一个六一节的套餐，在这个套餐中会随机赠送宝可梦的玩具，其中一只可达鸭玩具十分受欢迎，成为这几天话题度十分高的主角...通过天眼查App可以查询得知，“可达鸭”商标被多家公司抢注，最早申请于 2002 年，申请人包括任天堂株式会社、武汉安凯欣商贸有限公司、鹿邑县万和天成网络科技有限公司等，其中有 20 余条相关商标已注册成功，国际分类包括广告销售、餐饮住宿、灯具空调等...随着可达鸭玩具的火爆，在二手交易平台上，这个玩具也被二手商家炒到了高价......
近期，两名自然人抢注的4个“义墩墩”商标，流程均变更为驳回通知发文。据悉，日本电视台记者辻岗义堂因北京冬奥会期间疯狂追星冰墩墩，被称为“义墩墩”。冬奥会期间，“义墩墩”商标被毛某、杨某申请注册，国际分类为服装鞋帽、健身器材、啤酒饮料、酒
企查查APP显示，多个自然人及公司申请的“都美竹”商标被驳回，商标状态显示为商标无效...商标申请日期主要集中于2021年，处于都美竹爆料与吴亦凡相关内容引起社会关注时期...
企查查信息显示，宁德时代也注册了多个曾毓群姓名商标，商标分类包括科学仪器、住宿餐饮、材料加工等，目前商标状态均为注册申请中...
赶在520”节日来临之际，粉色冰墩墩又火了。据@央视新闻报道，近期，冰墩墩上新了，而且是一整个系列，其中就包含了粉色的冰墩墩，看起来粉粉嫩嫩，格外招人喜欢。设计师在接受采访时表示，这是一款有爱的产品，可以为更多人带去爱。这也被网友称为是520”限定礼盒冰墩墩，成了最佳520礼物之一。根据天猫奥林匹克官方旗舰店也上新了全新的粉色冰墩墩，20cm尺寸款售价218元，与蓝色版本保持一致，为预售商品，付款后15天内发货。值得注意的是，粉色冰墩墩的爆火又让一些奸商”嗅到了抢注商标的生意。工商信息显示，粉墩墩”曾被多个公司及?
拼多多运营主体上海寻梦信息技术有限公司对某科技公司的第47988354号“拼西西”商标提出异议...异议人称被异议人明知异议人商标的存在，仍恶意抢注被异议商标的行为违反《商标法》第十五条的规定，但异议人提供的证据材料不足以证明其主张...异议人称被异议商标的申请注册损害其在先字号权，但被异议商标文字拼西西”与异议人字号未构成相同或基本相同的情形，被异议商标的注册和使用应不会导致消费者混淆误认，因此对于异议人上述异议理由我局不予支持...
关于第51008050号“企娥”商标不予注册的商标文书公开...商标局经审查认为，被异议商标“企娥”与异议人引证在先注册的“企鹅”等商标核定使用服务的内容、方式相近，属于类似服务，且双方商标呼叫相同，在文字构成、外观上相近，已构成近似商标，并存使用易造成混淆误认，依据商标法规定对该异议商标不予注册...
据第51096685号“拼兜兜”商标准予注册的商标文书公开...商标局经审查认为，被异议商标“拼兜兜”与异议人引证在先注册的“拼多多PINDUODUO”“拼严选”等商标在文字构成、整体外观等方面有一定区别，未构成使用于类似商品上的近似商标，被异议商标的使用不易误导公众，也不会对异议人的利益造成损害，依据规定对第51096685号“拼兜兜”商标准予注册...此前拼多多异议“拼西西”商标失败，并且已有多个“拼西西”商标注册成功...
67w充电小米12Ultra充电速度为67W充电，正常输出5V3A，快速输出5V6.2A或20V33.2A。相比上一代小米11Ultra的充电速度有所降低，但是今年小米12Ultra的电池容量可能会提升，这样可以提升手机的续航时间。另外67W的充电速度和100W在很多场景中区别并不大。
有小米12Ultra后置镜头中有一颗4800万像素的潜望长焦镜头，这颗长焦镜头可能是索尼的IMX586传感器，等效120mm焦段，支持5倍光学变焦与120倍数码变焦。
可以小米12Ultra内置了红外传感器，可以通过红外遥控空调等一些家用设备。操作方法：进入小米手机的【万能遥控功能】-【添加遥控器】-【添加空调】-【选择对应的空调品牌】，然后打开空调，进行第一次的校对信号，空调响一声并打开，然后再关闭空调，第二次校对信号，空调响一声并关闭，完成上述操作就算是空调的校对了。
没有小米12Ultra副屏取消。小米12Ultra后置摄像头模块从去年的方形变成了圆形，同时在摄像头旁边的副屏也被取消，但可能会出现一个徕卡的红色LOGO。取消副屏的一大原因可能是镜头模组占据了更大的空间，因此没有可以放下副屏的位置。
没有小米12Ultra存储空间最大的版本是512GB，暂时没有1TB版本。包括小米12系列以及上一代的小米11Ultra存储空间可以选择的最高容量也是512GB，已经足够大多数用户使用。
有小米12Ultra拥有长焦镜头，长焦镜头预计使用4800万像素IMX586传感器，等效120mm焦段，支持5倍光学变焦与120倍数码变焦。上一代的小米11Ultra可以支持120倍数码变焦、10倍混合光学变焦、5倍光学变焦，今年小米12Ultra预计在镜头上会有更多的进步，长焦拍摄倍数也可能会提升。
10倍小米12Ultra有望搭载联合三星研发的GN3主摄高达2亿像素主摄，大底尺寸达到1英寸，还有4000万像素超广角镜头以及双1200万像素长焦镜头等，支持10倍光学变焦。小米12Ultra今年在摄像头的重点还包括与徕卡合作对镜头调校。
支持小米12Ultra支持IP68防尘防水级别，同样和上一代的小米11Ultra防水级别一样。IP68是目前防尘防水等级标准的最高级别，可以防止日常生活中大多数的灰尘和水溅，但不建议长时间浸泡在水中，或者是携带进入到浴室、桑拿房内，因为水蒸气的体积更小，更容易进入机身内部
是小米12Ultra继续使用屏下指纹解锁。上一代的小米11Ultra就已经支持超声波指纹识别，在日常使用过程中，准确度还是易用性都是非常高的，很适合现在戴口罩的场景中使用。
与徕卡合作调校镜头小米12Ultra的镜头预计会使用索尼的镜头传感器，但与徕卡合作进行调校。在不久前，小米已经和全球知名的相机厂商徕卡达成了影像方面的战略合作，双方联合研发的首款产品即将在7月份正式发布，也就是小米12Ultra。徕卡此前的合作手机厂商是华为，不少用户对之前华为徕卡合作的镜头表现都很满意，因此小米12Ultra的镜头表现也值得期待。
是小米12Ultra的屏幕有一定的弧度，两边的侧边弧度较大，这块屏幕还达到了2K级别，中间顶部开孔设计，支持屏下指纹解锁，但没有屏下摄像头功能，支持120Hz的高刷新率和LTPO 2. 0 技术
可以小米12Ultra既可以无线充电，也可以无线反向充电给其他的设备充电。上一代的小米11Ultra支持67W 无线闪充 + 10W 无线反充，预计今年小米12Ultra无线充电的功率可能会有提升。
是小米12Ultra核心配置为骁龙8Gen1Plus处理器+LPDDR5内存+UFS3.1闪存，UFS3.1的写速最高可达800MB/s，可以让手机更快速的存储各种数据。
是小米12Ultra也会使用双扬声器。上一代的小米11Ultra双扬声器是哈曼卡顿的专属音效调教，通过了Hi-Res Audio、Hi-Res Audio Wirelsee的认证，顶部的扬声器规格为 1014 扬声单元，下方的则为 1216 超线性扬声单元。
有小米12Ultra内置了红外传感器，可以实现红外遥控功能，比如家电中的空调等支持红外功能的设备都可以通过手机来控制。
按照以下方法进行操作。智能手机已连接至其他设备：智能手机和相机一次只能连接一个设备。中断连接并重试（智能手机和平板设备：FUJIFILM Camera Remote）。附近有多个智能手机：尝试重新连接。多个智能手机的存在可能会导致连接困难（智能手机和平板设备：FUJIFILM Camera Remote）。图像是在其他设备上所创建：本相机可能无法上传在其他设备上所创建的图像。图像为动画：上传动画需要一些时间。此外，上传的动画如果是以其不支持的格式录制，智能手机可能无法接收。
不是小米12Ultra采用的是和上一代一样的挖矿屏设计，前置摄像头位于顶部中间，并不是屏下摄像头，前置摄像头预计是3200万像素。小米12Ultra屏幕为双曲面屏，支持屏下指纹解锁功能。
检查以下问题。闪光灯禁用：调整设定（闪光灯功能设置）。电池电量已耗尽：将电池充电或插入充满电的备用电池（电池充电）。相机处于包围或连拍模式：选择单幅画面模式（驱动拨盘）。
是小米12Ultra将采用居中挖孔双曲面屏幕，与上一代的小米11Ultra外观设计会差不多，但在边框会更窄，视觉上屏占比会更高。同时小米12Ultra也继续使用顶部中间挖孔的设计，单开孔的前置摄像头，支持屏下指纹解锁功能。
未检测到脸部有以下问题需要解决。1.拍摄对象的脸部被太阳镜、帽子、长发或其他物体遮挡：移开障碍物（脸部识别/眼睛识别设置）。2.拍摄对象的脸部仅占画面的小部分区域：改变构图以使拍摄对象的脸部占画面的大部分区域（脸部识别/眼睛识别设置）。3.拍摄对象的脸部未面对相机：让拍摄对象面对相机（脸部识别/眼睛识别设置）。4.相机倾斜：使相机保持水平位置。5.拍摄对象脸部光线不足：在明亮光线下进行拍摄。