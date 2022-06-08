赶在520”节日来临之际，粉色冰墩墩又火了。据@央视新闻报道，近期，冰墩墩上新了，而且是一整个系列，其中就包含了粉色的冰墩墩，看起来粉粉嫩嫩，格外招人喜欢。设计师在接受采访时表示，这是一款有爱的产品，可以为更多人带去爱。这也被网友称为是520”限定礼盒冰墩墩，成了最佳520礼物之一。根据天猫奥林匹克官方旗舰店也上新了全新的粉色冰墩墩，20cm尺寸款售价218元，与蓝色版本保持一致，为预售商品，付款后15天内发货。值得注意的是，粉色冰墩墩的爆火又让一些奸商”嗅到了抢注商标的生意。工商信息显示，粉墩墩”曾被多个公司及?