13.6英寸刘海屏MacBook Air发布 搭载M2芯片售价9499元起

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:在硬件方面，今日凌晨，苹果还发布了M2芯片以及搭载M2芯片的新款MacBook Air、搭载M2芯片的13英寸MacBook Pro等产品。

M2采用了更强的10核中央处理器、 10 核GPU。M2芯片采用了第二代5nm技术，封装200亿个晶体管，比M1多25%。相比 M1机型，速度最高达1.4倍，相比 Intel 机型速度最高达15倍。

MacBook Air

新一代MacBook Air机身采用了100% 再生铝金属，屏幕配备13.6英寸 Liquid 视网膜屏，采用了刘海屏设计，支持10亿色彩，还支持500尼特亮度、P3广色域、原彩显示技术。重量达1.24千克，厚度为1.13厘米。

新MacBook Air还配备了1080p FaceTime 高清摄像头和三麦克风阵列，还支持空间音频的四扬声器系统。配备的妙控键盘支持触控 ID，轻轻一触就能解锁 Mac、输入密码、购买 app。

充电方面，新一代MacBook Air采用了磁吸式MagSafe 电源接口。配备35W电源适配器，30分钟可充电50% 。

接口方面，新MacBook Air并配备了两个雷雳端口，支持连接连6K外接显示器，还配备3.5mm耳机插孔。

售价方面，8+256版本9499元。最高可选配24GB 内存，2TB 存储容量。有银色、深空灰、午夜色、星空色可选。

需要注意的是，根据储存容量不同，MacBook Air有8+8核以及10+10核高配两种M2处理器版本可选。

13英寸 MacBook Pro

搭载M2芯片的13英寸 MacBook Pro，采用了13英寸显示屏，支持500尼特亮度，并保留了Touch Bar设计。

接口方面，配备了两个雷雳 / USB4端口，键盘配备了触控 ID功能。

同时，MacBook Pro配备了主动散热功能，支持20个小时续航。

售价方面，8+512GB11499元、8GB+1TB12999元、8GB+2TB15999元、16+512GB12999元、16GB+1TB14499元、16GB+2TB17499元、24+512GB14499元、24GB+1TB15999元、24GB+2TB18999元。

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