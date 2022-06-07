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iOS16支持自定义锁屏 ；抖音测试小说频道；比尔盖茨今夏推荐书单

2022-06-07 10:14 · 稿源：站长之家

威马创始人沈晖谈汽车人才 沈晖表示，汽车行业面临的人才紧缺问题归根结底还是整体‘人才池’不足的问题，沈晖称特别是数学人才缺口很大，100万都招不到好的数学大佬。

董明珠称格力手机不比苹果差 在今日下午的格力电器2021年年度股东大会上，格力电器董事长兼总裁董明珠表示，关于格力手机，我们做的不比苹果差。同时，董明珠还表示，格力坚持不裁员，而且今年还会再招3000到5000名大学毕业生，帮助高校毕业生就业。

罗永浩吐槽苹果WWDC22 罗永浩表示:“今年苹果有点放飞自我了，一口气抄了四五个。昨晚看到有些锤友们又愤愤不平了，其实没必要。企业成败，拼的是综合能力和机遇，单靠产品是没有用的。”

首个数字人挑战高考作文 6月7日，度晓晓挑战“本手 妙手 俗手”作文题，在40秒的时间内完成了40篇高考作文，作文紧扣主题，中心突出，阅卷老师打出了48分以上的高分。

索尼前CEO出井伸之因肝衰竭去世 索尼集团前首席执行官出井伸之6月2日因肝衰竭在东京去世，享年84岁。出井伸之于1995年4月至2005年6月担任索尼首席执行官，在任期间索尼2001年财报创下史上最大市值，任职后期遭遇索尼危机，诱发日本高科技公司股票抛售。

快狗打车通过港交所上市聆讯 据港交所文件，快狗打车控股有限公司通过港交所上市聆讯。

联想中国2021/22财年营收稳增28% 其中，3S业务营收占比超25%，其中方案服务业务全财年实现100亿人民币的里程碑Booking收入，年比年提升42%;智能产品业务营收年比年提升80%，商用平板电脑连续五个季度蝉联市场冠军，手机日销翻番。

菜鸟联手Daraz升级跨境物流服务 Daraz平台上的中国跨境商家将享双方提供的全链路物流服务，由菜鸟提供包括国内揽收、国际运输、数字清关、一站式售后等服务，最后一公里配送由Daraz Express及合作伙伴完成。

特斯拉自动驾驶将不需要地图数据 特斯拉发布 FSD Beta10.12.2测试版软件。马斯克称该版本将是第一个支持在没有地图数据的道路上行驶的版本，车辆将完全依靠其基于视觉的自动驾驶组件，在缺乏地图信息的道路上进行导航。

年轻人为啥不爱吃小龙虾了 报告显示，小龙虾的网红直播带货出现断崖式下跌。以某大型小龙虾加工企业为例，其2020年的销售量为1200吨，2021年，该数据下降至约200吨，降幅约为83.3%。

小米汽车自动超车专利公布 天眼查App显示，近日，小米汽车科技有限公司申请的“自动超车方法、装置、车辆、存储介质及芯片”专利公布。

新MacBookAir起售价1199美元 苹果公司年度开发者大会，发布了新款MacBook Air和MacBook Pro两款产品。新款MacBook Air外观如同传闻一样重新设计，四种颜色。搭载了M2芯片，对比M1“能效比”更高。

比尔盖茨今夏推荐书单分别为埃兹拉·克莱因《为什么我们会两极分化》;娜奥米·阿尔德曼《力量》;埃默·托尔斯《林肯公路》;金·斯坦利·罗宾逊《未来部》;瓦茨拉夫·斯米尔《世界怎样运转》。

北京环球影城6月15日起恢复限流开放 所有游客进入北京环球度假区均需持72小时内有效核酸检测阴性证明，核验北京健康宝和有效身份证件，进行快速体温检测，并在进入北京环球影城主题公园时出示有效园区预约码。

字节测试全新百科产品“识典百科” 字节于近期测试一款全新的百科产品“识典百科”，据悉，识典百科的使命是“记录知识，传承文明”。据消息人士透露，识典百科将专注于专业知识和文化方面。

抖音测试小说频道 抖音在平板端的首页内测试名为“小说”的功能频道，用户可以在小说频道内选择相关的小说进行阅读。当前，小说频道内的内容主要由番茄小说提供，采用的是免费模式小说。

京东超市战略扶持预制菜品类 京东超市宣布把预制菜纳入战略扶持品类。在销售数据、流量、活动IP、全渠道、市场投入、冷链物流等6个方面实施扶持举措，从而在未来三年扶持20个销售过亿元、5个销售过五亿元的预制菜品牌。

iOS16支持自定义锁屏 苹果2022年全球开发者大会上，iOS16锁屏样式迎来重大更新，支持个性化定制和锁屏小组件等功能。简单来说就是iPhone锁屏可以选择不同样式、颜色喝主题动画的效果了。用户可以自定义手机锁屏的字体和色彩，还可以更改日期和时间的显示样式。

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    苹果这次将更多的选择权交到用户手中，能允许用户极大程度的自定义锁屏界面的样式，包括字体风格、颜色、小组件等等，可以说几乎是将安卓的主题系统完全搬了过来，但是却更深入、更灵活了...简单来说，在iOS 16上用户只需要长按锁屏界面即可开启自定义，包括设置壁纸滤镜、日期和时间的字体和颜色、锁屏小部件、建议照片壁纸、随机照片壁纸、天气锁屏等等，解锁到主屏的动画过渡也依然流畅得很苹果...苹果这次不仅仅是简单上了个主题”功能，还支持用户自定义每个锁屏对应的功能和设置......

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    据Tech星球报道，抖音在平板端的首页内测试名为“小说”的功能频道，用户可以在小说频道内选择相关的小说进行阅读...用户可以在排行榜和独家精选内选择感兴趣的小说进行浏览，还可以将想看的小说收藏到“我的书架”中，方便下次阅读...当前，小说频道内的内容主要由番茄小说提供，采用的是免费模式小说...

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    苹果iOS16系统在屏幕锁屏、隐私等很多方面增加了新功能、新玩法，相信很多用户十分期待升级到这一新系统，这里我们先来了解下iOS16系统具体升级了哪些内容...通知会显示在屏幕底部，因此不会遮挡其他内容...根据开始日期或照片中的人物，选取想要囊括的内容...在信息 app 中分享备忘录、演示文稿、提醒事项、Safari 浏览器标签页组等内容，即时开展协作...现在，孩子发出的屏幕使用时间申请会显示在信息 app 中，方便你准许或拒绝...获取实用的提示和建议，来充分利用家人共享功能......

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    iOS 16发布后就上了热搜，毕竟国内iPhone、iPad用户还是很多的，不过这次更新虽然不少，但是能被用户记住的并不多。这次的iOS 16升级还是比较多的，比如可以在听写下同时使用键盘功能，还支持视频中的内容提取。当视频暂停时，可以提取画面中的文字等内容。比如你的学习资料，现在可以直接从视频中提取出来。此外，CarPlay界面大改，有多种仪表盘样式选择。另外如果你的仪表盘有更大的屏幕，还可以实时显示地图。首批适配品牌，有奥迪、福特等。新系统中的家人共享功能可对Apple Music、订阅等内容进行共享，最多可共享5个人。家人共享可?

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  • 小米12Ultra支持多少倍光学变焦？

    10倍小米12Ultra有望搭载联合三星研发的GN3主摄高达2亿像素主摄，大底尺寸达到1英寸，还有4000万像素超广角镜头以及双1200万像素长焦镜头等，支持10倍光学变焦。小米12Ultra今年在摄像头的重点还包括与徕卡合作对镜头调校。

    小米12Ultra

  • 小米12Ultra支持IP68防水吗？

    支持小米12Ultra支持IP68防尘防水级别，同样和上一代的小米11Ultra防水级别一样。IP68是目前防尘防水等级标准的最高级别，可以防止日常生活中大多数的灰尘和水溅，但不建议长时间浸泡在水中，或者是携带进入到浴室、桑拿房内，因为水蒸气的体积更小，更容易进入机身内部

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  • 小米12Ultra是超声波指纹吗？

    是小米12Ultra继续使用屏下指纹解锁。上一代的小米11Ultra就已经支持超声波指纹识别，在日常使用过程中，准确度还是易用性都是非常高的，很适合现在戴口罩的场景中使用。

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  • 小米12Ultra是徕卡镜头吗？

    与徕卡合作调校镜头小米12Ultra的镜头预计会使用索尼的镜头传感器，但与徕卡合作进行调校。在不久前，小米已经和全球知名的相机厂商徕卡达成了影像方面的战略合作，双方联合研发的首款产品即将在7月份正式发布，也就是小米12Ultra。徕卡此前的合作手机厂商是华为，不少用户对之前华为徕卡合作的镜头表现都很满意，因此小米12Ultra的镜头表现也值得期待。

    小米12Ultra

  • 小米12Ultra是曲面屏吗？

    是小米12Ultra的屏幕有一定的弧度，两边的侧边弧度较大，这块屏幕还达到了2K级别，中间顶部开孔设计，支持屏下指纹解锁，但没有屏下摄像头功能，支持120Hz的高刷新率和LTPO 2. 0 技术

    小米12Ultra

  • 小米12Ultra可以无线充电吗？

    可以小米12Ultra既可以无线充电，也可以无线反向充电给其他的设备充电。上一代的小米11Ultra支持67W 无线闪充 + 10W 无线反充，预计今年小米12Ultra无线充电的功率可能会有提升。

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  • 小米12Ultra是用UFS3.1吗？

    是小米12Ultra核心配置为骁龙8Gen1Plus处理器+LPDDR5内存+UFS3.1闪存，UFS3.1的写速最高可达800MB/s，可以让手机更快速的存储各种数据。

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  • 小米12Ultra是双扬声器吗？

    是小米12Ultra也会使用双扬声器。上一代的小米11Ultra双扬声器是哈曼卡顿的专属音效调教，通过了Hi-Res Audio、Hi-Res Audio Wirelsee的认证，顶部的扬声器规格为 1014 扬声单元，下方的则为 1216 超线性扬声单元。

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  • 小米12Ultra有红外遥控功能吗？

    有小米12Ultra内置了红外传感器，可以实现红外遥控功能，比如家电中的空调等支持红外功能的设备都可以通过手机来控制。

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  • 富士X-T4无法上传图像怎么办？

    按照以下方法进行操作。智能手机已连接至其他设备：智能手机和相机一次只能连接一个设备。中断连接并重试（智能手机和平板设备：FUJIFILM Camera Remote）。附近有多个智能手机：尝试重新连接。多个智能手机的存在可能会导致连接困难（智能手机和平板设备：FUJIFILM Camera Remote）。图像是在其他设备上所创建：本相机可能无法上传在其他设备上所创建的图像。图像为动画：上传动画需要一些时间。此外，上传的动画如果是以其不支持的格式录制，智能手机可能无法接收。

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  • 小米12Ultra是屏下摄像头吗？

    不是小米12Ultra采用的是和上一代一样的挖矿屏设计，前置摄像头位于顶部中间，并不是屏下摄像头，前置摄像头预计是3200万像素。小米12Ultra屏幕为双曲面屏，支持屏下指纹解锁功能。

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  • 富士X-T4闪光灯不闪光怎么办？

    检查以下问题。闪光灯禁用：调整设定（闪光灯功能设置）。电池电量已耗尽：将电池充电或插入充满电的备用电池（电池充电）。相机处于包围或连拍模式：选择单幅画面模式（驱动拨盘）。

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  • 小米12Ultra是曲面屏吗？

    是小米12Ultra将采用居中挖孔双曲面屏幕，与上一代的小米11Ultra外观设计会差不多，但在边框会更窄，视觉上屏占比会更高。同时小米12Ultra也继续使用顶部中间挖孔的设计，单开孔的前置摄像头，支持屏下指纹解锁功能。

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  • 富士X-T4未检测到脸部怎么办？

    未检测到脸部有以下问题需要解决。1.拍摄对象的脸部被太阳镜、帽子、长发或其他物体遮挡：移开障碍物（脸部识别/眼睛识别设置）。2.拍摄对象的脸部仅占画面的小部分区域：改变构图以使拍摄对象的脸部占画面的大部分区域（脸部识别/眼睛识别设置）。3.拍摄对象的脸部未面对相机：让拍摄对象面对相机（脸部识别/眼睛识别设置）。4.相机倾斜：使相机保持水平位置。5.拍摄对象脸部光线不足：在明亮光线下进行拍摄。

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  • 小米12Ultra屏幕尺寸多大？

    6.73英寸小米12Ultra的屏幕是6.73英寸，屏幕分辨率达到了2K级别，同时120Hz高刷率，屏幕的材质是E5 OLED屏幕。小米12Ultra的屏幕还支持屏下指纹解锁，屏幕的中间顶部还是采用挖孔屏设计。

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  • 小米12Ultra屏幕参数怎么样？

    2K级别的E5 材质OLED屏幕，支持120Hz高刷新率小米12Ultra采用6. 73 英寸OLED柔性曲面屏，前置摄像头是居中布置，拥有2K分辨率的高清显示屏幕，支持LTPO2.0技术和120Hz的高刷新率。

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  • 富士X-T4指示灯亮但是未充上电怎么办？

    请按照以下方法进行检查。电池端子上有脏物：用柔软的干布清洁电池端子（插入电池）。电池已经过无数次充电：选择 电池寿命 查看电池使用年限；若电池已老化，请更换新的电池（电池寿命）。如果电池仍然无法充电，请与 Fujifilm 销售代理商联系（Fujifilm 的配件）。

    富士X-T4

  • 小米12Ultra参数配置怎么样？

    搭载骁龙8Gen1Plus处理器，相机方面与徕卡合作小米12Ultra屏幕将使用6.73英寸2K级别、120HZ高刷新率的E5OLED屏幕，处理器为高通骁龙8Gen1+，4900mAh电池容量，120W快充，相机是小米12Ultra的亮点，将于徕卡合作，相机的主要参数为后置5000万（索尼IMX989+OIS防抖）+4800万超广角(OIS防抖)+4800万长焦(120倍变焦)+ToF四摄设计

    小米12Ultra

  • 富士X-T4显示屏无法开启怎么办？

    按照下面方法进行检查。若在相机关闭后迅速开启相机，显示屏可能不会开启。半按住快门按钮，直至激活显示屏。

    富士X-T4

  • 荣耀70Pro有长焦吗？

    有荣耀70后置摄像头组合分别是5400 万像素IMX800 视频主摄像头（f/1. 9 光圈）+5000 万像素超广角微距主摄像头（f/2. 2 光圈）+800 万像素 3 倍光学变焦摄像头（f/2. 4 光圈，OIS防抖）；后置摄像头支持最大 30 倍数字变焦

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