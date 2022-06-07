iOS16支持自定义锁屏 ；抖音测试小说频道；比尔盖茨今夏推荐书单

威马创始人沈晖谈汽车人才 沈晖表示，汽车行业面临的人才紧缺问题归根结底还是整体‘人才池’不足的问题，沈晖称特别是数学人才缺口很大，100万都招不到好的数学大佬。

董明珠称格力手机不比苹果差 在今日下午的格力电器2021年年度股东大会上，格力电器董事长兼总裁董明珠表示，关于格力手机，我们做的不比苹果差。同时，董明珠还表示，格力坚持不裁员，而且今年还会再招3000到5000名大学毕业生，帮助高校毕业生就业。

罗永浩吐槽苹果WWDC22 罗永浩表示:“今年苹果有点放飞自我了，一口气抄了四五个。昨晚看到有些锤友们又愤愤不平了，其实没必要。企业成败，拼的是综合能力和机遇，单靠产品是没有用的。”

首个数字人挑战高考作文 6月7日，度晓晓挑战“本手 妙手 俗手”作文题，在40秒的时间内完成了40篇高考作文，作文紧扣主题，中心突出，阅卷老师打出了48分以上的高分。

索尼前CEO出井伸之因肝衰竭去世 索尼集团前首席执行官出井伸之6月2日因肝衰竭在东京去世，享年84岁。出井伸之于1995年4月至2005年6月担任索尼首席执行官，在任期间索尼2001年财报创下史上最大市值，任职后期遭遇索尼危机，诱发日本高科技公司股票抛售。

快狗打车通过港交所上市聆讯 据港交所文件，快狗打车控股有限公司通过港交所上市聆讯。

联想中国2021/22财年营收稳增28% 其中，3S业务营收占比超25%，其中方案服务业务全财年实现100亿人民币的里程碑Booking收入，年比年提升42%;智能产品业务营收年比年提升80%，商用平板电脑连续五个季度蝉联市场冠军，手机日销翻番。

菜鸟联手Daraz升级跨境物流服务 Daraz平台上的中国跨境商家将享双方提供的全链路物流服务，由菜鸟提供包括国内揽收、国际运输、数字清关、一站式售后等服务，最后一公里配送由Daraz Express及合作伙伴完成。

特斯拉自动驾驶将不需要地图数据 特斯拉发布 FSD Beta10.12.2测试版软件。马斯克称该版本将是第一个支持在没有地图数据的道路上行驶的版本，车辆将完全依靠其基于视觉的自动驾驶组件，在缺乏地图信息的道路上进行导航。

年轻人为啥不爱吃小龙虾了 报告显示，小龙虾的网红直播带货出现断崖式下跌。以某大型小龙虾加工企业为例，其2020年的销售量为1200吨，2021年，该数据下降至约200吨，降幅约为83.3%。

小米汽车自动超车专利公布 天眼查App显示，近日，小米汽车科技有限公司申请的“自动超车方法、装置、车辆、存储介质及芯片”专利公布。

新MacBookAir起售价1199美元 苹果公司年度开发者大会，发布了新款MacBook Air和MacBook Pro两款产品。新款MacBook Air外观如同传闻一样重新设计，四种颜色。搭载了M2芯片，对比M1“能效比”更高。

比尔盖茨今夏推荐书单分别为埃兹拉·克莱因《为什么我们会两极分化》;娜奥米·阿尔德曼《力量》;埃默·托尔斯《林肯公路》;金·斯坦利·罗宾逊《未来部》;瓦茨拉夫·斯米尔《世界怎样运转》。

北京环球影城6月15日起恢复限流开放 所有游客进入北京环球度假区均需持72小时内有效核酸检测阴性证明，核验北京健康宝和有效身份证件，进行快速体温检测，并在进入北京环球影城主题公园时出示有效园区预约码。

字节测试全新百科产品“识典百科” 字节于近期测试一款全新的百科产品“识典百科”，据悉，识典百科的使命是“记录知识，传承文明”。据消息人士透露，识典百科将专注于专业知识和文化方面。

抖音测试小说频道 抖音在平板端的首页内测试名为“小说”的功能频道，用户可以在小说频道内选择相关的小说进行阅读。当前，小说频道内的内容主要由番茄小说提供，采用的是免费模式小说。

京东超市战略扶持预制菜品类 京东超市宣布把预制菜纳入战略扶持品类。在销售数据、流量、活动IP、全渠道、市场投入、冷链物流等6个方面实施扶持举措，从而在未来三年扶持20个销售过亿元、5个销售过五亿元的预制菜品牌。

iOS16支持自定义锁屏 苹果2022年全球开发者大会上，iOS16锁屏样式迎来重大更新，支持个性化定制和锁屏小组件等功能。简单来说就是iPhone锁屏可以选择不同样式、颜色喝主题动画的效果了。用户可以自定义手机锁屏的字体和色彩，还可以更改日期和时间的显示样式。

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