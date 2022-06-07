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被MacBook Air 刘海丑哭了？M2 芯片不够香吗？

2022-06-07 09:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:今天，苹果正式发布新款MacBook Air，这款笔记本除了银色和深空灰色外还新增了午夜色和星光色两种配色。新 MacBook Air 正面采用刘海屏幕，边框变窄，屏幕尺寸扩大为13.6寸，屏幕亮度500尼特。

新款MacBook Air一经发布，就被网友吐槽刘海好像有点丑。这长相9499元起的价格让人感觉还是太贵了。

QQ截图20220607094848.jpg

虽然颜值上有争议，但在性能上，新款MacBook Air还是没得说的。由于搭载了M2芯片，新款MacBook Air“能效比”更高，在处理繁重任务时，如使用 Final Cut Pro 编辑复杂的时间线，M2芯片能使 MacBook Air 的性能提升近40%，对于此前未升级至 Apple 芯片的顾客而言，处理速度提升最高达15倍。

在 Photoshop 等 App 中应用滤镜和特效时，速度提升最高可达20%，对于此前未升级至 Apple 芯片的顾客而言，速度提升最高达5倍。

续航方面，MacBook Air在性能更强的同时还保持了与以往同样出色的电池续航，满足全天所需，提供最长可达18小时的视频播放时长。

除了 M2芯片外，新款 MacBook Air 还配备8核 CPU 和最高10核 GPU、更亮的13.6英寸刘海屏、MagSafe 充电、1080p 摄像头、无风扇设计、两个 Thunderbolt4左侧接口、支持高阻抗耳机的耳机插孔、四扬声器、三麦克风等。

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