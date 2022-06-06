Canalys：2022 季度可穿戴腕带设备出货量下滑 4%

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日消息:根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第一季度，全球可穿戴腕带设备出货量下降 4%，跌至 4170 万部。与此同时，市场从腕带手环到腕带手表的转变仍在继续。

图片来自Canalys

腕带手表（包括基础手表和智能手表）占本季度所有可穿戴腕带设备发货量的 76.6%，增长 15%，达到 3200 万部。继前五个季度后，基础手环出货量遭遇了第六次下降，下跌了 37%。在 2019 年第四季度出货量达到 2790 万部后，基础手环发货量便一路下跌，这是首次跌至 1000 万部以下。

Canalys Research 分析师 Sherry Jin 表示：「相较于手环形态，消费者更青睐手表形的腕上设备。手表形态拥有更大的显示屏、更丰富的功能和更长的电池寿命，所以他们认为手表能够更好地满足其健康情况跟踪和数字生活方式需求。基础手表的定位是从基础手环升级后更加物美价廉的产品，其目标用户是对可穿戴设备功能有着越来越高期望，但对价格依旧敏感的消费者。」

得益于市场对 Apple Watch Series 7 的强劲需求，苹果在腕带手表领域依然保持领先地位。Canalys 分析师 Cynthia Chen 表示：「尽管增长了 53%，三星还是被华为击败，位列第三。虽然腕带手环和手表的设备组合有所改善，但随着智能手机业务的削减，华为的出货量仍呈下降趋势。小米因其 Mi 和 Redmi 基础手表的全球供应量日渐充足，因而超过了 Garmin，位列第四。」

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