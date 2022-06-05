京东发布618“青绿计划” 限量抢满100减10东付立减金

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:今日，京东发布消息，为倡导全民绿色消费，助力环境保护持续传递低碳、环保、有机、可持续等有责任的消费理念，今年618京东推出618隐藏玩法“青绿计划”。
据介绍，用户在5月31日至6月20日期间，打开京东APP，搜索“青绿计划”，限量抢满100减10东付立减金;购买青绿商品，还可享受青绿优惠价，获得青绿专属积分;用户可用青绿积分0元起兑各类稀有徽章、数字藏品、低碳好物和大额优惠券。
（举报）
腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
在京东 618 启动发布会上，京东方面宣布今年京东 618 的跨店满减规则为满 299 减50，消费者不需要领券，可直接下单...
据天下网商消息，淘特今日公布618玩法，规则也十分简单，只有三个信息点:全场直供百万款10元商品;满30减5上不封顶;5月31日20点开启...淘特618项目负责人表示，淘特618门槛低，价格低，满30减5上不封顶，消费者可轻松享受优惠...其中淘特10元店定位于覆盖各个生活场景的小物件小商品，可实现N元N件、工厂直供、入仓全检、一站式购齐、一个包裹发货...
本次活动共分为预售期”、“开门红”、“场景期”、“高潮期”四个阶段，为大家准备了京东亿元补贴、跨店满减等优惠...1、跨店满减:每满299减50元（5月31日20点开始）...满减方面，5月31日20点开启，京东跨店满299减50，在头号京贴的叠加能力基础上，再叠加全品类券和大促神券，同时支持与其他总价促销叠加使用...第一轮一共有五张优惠券，券额分别是满6000减600、满3000减300、满2000减150、满1000减70、满400减30，依然是“可叠万券”，可用券范围稍有不同，不过数码产品覆盖很多......
报告称，2022年1月至今，京东已经挖掘500多个趋势品类，其中近300个趋势品类增速超100%，新风空调、角鲨烷面霜、全餐代餐等产品增长迅速...京东销售数据显示，近一年，融蜡灯同比增速达到17倍，“混合口味”饮料同比增速达110%，亲肤肌底衣增速达到26倍...梨膏糖销售增速达15倍，零压睡眠床垫增速达300%， 轻滋补养生产品、低糖低卡食品、助眠居家产品、环保家装、节能家电等与健康养生及国潮息息相关的品类潜力巨大......
看点是2021年淘宝直播推出的商品介绍的短视频服务，主播可以在直播过程中直接将商品介绍片段打标关联商品和关键词，打标后的看点视频将会出现在用户搜索和推荐结果中...具体操作方法是:主播在直播中讲解某款宝贝时，可以在中控台-宝贝列表或主播app宝贝口袋上点击该宝贝的标记讲解按钮，系统会在该时间点生成一个该宝贝的讲解视频...今年淘宝直播618明确要求，店播间爆品看点打标率必须做到100%，即宝贝口袋核心主推爆品必须都打上看点并且实时更新...
昨日，有网友爆料称，天猫店家贴出的618协议显示，天猫的规则是满300减50...数据显示，2021年618大促期间（2021年6月1日00:00-2021年6月18日24:00），全网交易总额为5784.8亿元人民币，同比增长26.5%，创造历史新高...天猫618活动日期已经公布，从活动节奏上来看，这次活动大概分为两个阶段，第一阶段5月26日正式开始预售，截至6月3日，从5月29日开始进入现货抢购阶段，持续到6月20日结束，时间跨度接近一个月...
今日晚8点，京东618将全面开启，跨店每满299减50...今年京东618主要分为四个时期，分别为预售期、专场期、高潮期、续售期...据京东公布数据显示，截至29日，参与预售的商品种类较去年提升超20%，小米、海尔、联想、华为、美的等知名品牌预售订单额更是突破亿元...
2022年天猫618理想生活狂欢季即将开启，6.1开门红预售将于今晚（26日）20点开启，付定金立减，尾款享受跨店每满300元减50元...2、跨店满减（第一波 5 月 31 日 20 点 - 6 月 3 日、第二波 6 月 15 日 20 点 - 6 月 20 日）...跨店每满 300 减 50 元，上不封顶，支持跨店铺、跨品类使用，跨店满减优惠可与品类购物券、天猫购物券、天猫超市卡、超市银泰卡、支付宝红包、现金红包、集分宝、单品优惠券、店铺优惠券等叠加使用......
总的来说，这次京东自营iQOO618 开门红活动力度真的非常大，不仅有iQOO Neo6 王者服务包限时升档保值换新、进店抢购 618 神券+进店 618 元秒手机+进店抽奖以及直播间限时抢购 500 元专享券等好礼活动，iQOO旗下多款爆款机型也都享受不同程度的购机福利优惠，准备换新机的小伙伴们千万别错过了！......
唯品会616年中特卖节今天晚上8点就要开启了，活动时间将持续到6月21日早10点...第一波红包发放时间为5月25日10点-5月30日24点，全周期加码抽1.28元（津贴有效期3天）;...第四波（6月15日0点-6月21日10点）限时限量每天双重加码，每天早10点全周期加码抽3.88元津贴，晚上7点加抽3次，限时加码抽6.16元津贴和满1000减300穿戴券...
在官网上就可以进行更新。1.首先打开富士的官网的下载中心，在官方最上方可以查看到一个SUPPORT，选择第一项下载就可以进入到下载中心了。2.在下载中心的默认界面，最前面你可以看到各个相机的型号，选择GFX，在下方找到【GFX 50S II】型号，点击进入。3.在这里面可以看到相机固件的更新内容以及版本信息，拉到最下面，点击【I agree – Begin download】，再点击下方的DOWNLOAD，就可以进行下载了。4.如果看不懂最好用浏览器自带的翻译软件进行查看，很容易就可以找到了。
不错戴尔XPS13Plus电池容量为55瓦时，搭配的适配器为60W AC 适配器Type-C接口，支持快充，可以快速给笔记本充电。官方没有说明日常状态使用的续航时间，但一般处理文字和办公软件的话，一天的使用应该没问题。
约455幅，视频拍摄约80分钟。1.拍摄静止图像时的电池续航约455幅*自动省电开启*设置GF63mmF2.8R WR时。2.视频拍摄的实际电池续航全高清:约80分钟（59.94p）*人脸识别关闭3.持续拍摄视频时的电池续航全高清:约140分钟（29.97p）*人脸识别关闭
是戴尔XPS13Plus的扬声器为双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2W x2= 总计4W
请按照以下步骤进行清理。请注意，如果图像传感器在清洁过程中损坏，维修或更换图像传感器将收取费用。1.使用气吹（不是刷子）清除传感器上的灰尘。请勿使用刷子或吹风刷。不遵守此注意事项可能会损坏传感器。2.相机外面的大部分地方可以用镜头布进行擦拭，切记不要大面积的胡擦，小范围的沿着一个顺序进行擦拭，检查灰尘是否已成功清除。根据需要重复步骤1和2。3.更换机身盖或镜头。
请按照以下步骤进行保养操作。每次使用后请使用柔软的干布清洁相机机身。请勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质，它们可能会使相机机身上的皮革变色或变形。相机上的任何液体都应立即用柔软的干布擦去。使用吹风机清除显示器上的灰尘，注意避免划伤，然后用柔软的干布轻轻擦拭。任何残留的污渍都可以用一张涂有少量镜头清洁液的 Fujifilm 镜头清洁纸轻轻擦拭来去除。为防止灰尘进入相机，请在未安装镜头时更换机身盖。
不能戴尔XPS 13 Plus的内存条是集成的，无法后续自行更换，如果需要更换，可能需要专业人员进行处理。在售的有两种内存可选，分别是16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道和32 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道
防水甚至防寒。由于富士GFX 50S II机身在 60 个不同的位置密封，GFX 50SII可以不受最恶劣的天气和环境的影响。 它可以在低至-10℃的温度下工作，也能防尘防潮。GFX 50SII由镁合金制成，重量极轻，但非常耐用性，可以满足日常使用的需求。 镜头卡口周围的机身加厚1mm，可提供额外的强度和支撑力；它是使用较大的G卡口定焦镜头和变焦镜头时的保障选择。
2 年Premium Support Plus 和上门服务戴尔XPS 13 Plus提供2年Premium Support Plus 和上门服务包括24x7 全面保障，意外保护免费上门：发生碎屏，进液等意外损坏或性能故障时，整机免费保修；全国2100+城区下一工作日免费上门更换原厂部件；支持全球160+国家或地区联保全天候专线电话/微信响应，在线解决蓝屏，办公程序闪退或游戏卡顿等系统/软件故障，支持远程调试路由器及打印机等外设连接问题；远程免费新机开荒，个性化设置及软件APP激活等“一键”搞定。
富士GFX 50SII提供了6种包围式曝光模式。在您按下快门时，将采用不同设置拍摄多幅画面。 此功能对JPEG和RAW格式都适用，包括自动包围式曝光、胶片模拟包围式曝光等。1.AE 包围曝光 (2/3/5/7/ 9 张) 1/3EV 档 可至 ±3EV 档2.胶片模拟包围曝光 可选择任意 3 种类型的胶片模拟模式3.动态范围包围曝光 100%/200%/400%4.ISO 感光度包围曝光 ±1/3EV/±2/3EV/±1EV5.白平衡包围曝光 ±1/±2/±36.对焦包围 自动/手动
13.4英寸3.5K级别的触控屏戴尔XPS13Plus延续了该系列的高素质水平，采用了13.4英寸3.5K级别3456x2160像素，60Hz，OLED屏幕， 支持触控和防反光，400nit，InfinityEdge
Capture One for FUJIFILM、FUJIFILM X Acquire、Tether Shooting Plug-in Pro等。此外富士GFX50S II还支持FUJIFILM X RAW STUDIO、Capture One Express for FUJIFILM、Pixel Shift Combiner。1.Capture One for FUJIFILM专为搭配GFX50SII和其他GFX系统及X系列相机而设计*。 它可用于对图像分类，创建更快、更高效的工作流程，并且您也可以使用精确的控件，从令人惊艳的中画幅传感器中获得出众效果。2.利用GFX50SII中X-Processor4的强大性能，消除计算机的压力，优化图像输出。 通过USB数据线连接相机，然后使用X RAW STUDIO在应用胶片模拟以及颜色和色调增强的同时批量处理RAW文件。3.Capture One Express for FUJIFILM免费提供针对GFX50SII和其他GFX系统和X系列相机的RAW文件支持*。 对图像进行分类、应用胶片模拟，并做好共享图像的准备 – 这要归功于一系列可让您的摄影呈现出众效果的控件。4.为了获得惊天细节的图像质量，像素位移合成软件会使用通过GFX50SII的像素位移多重拍摄功能拍摄的16张RAW图像，创建一个2亿像素的DNG RAW文件。 该软件还提供联机图像拍摄和自动合并图像，以便在Capture One或其他兼容软件中编辑。
2个Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）戴尔XPS13Plus的接口包含2个 Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）USB-C 转 USB-A3.0适配器（随整机出货） USB-C 转3.5毫米耳机适配器（随整机出货）考虑到戴尔XPS13Plus定位轻薄便携笔记本，因此用户需要额外添加转接线或者是无线外设
SD存储卡（-2G）/ SDHC存储卡(-32G) / SDXC 存储卡 (-2TB) /UHS-I / UHS-II/视频速度等级V90*1。相机可与两张卡一起使用，两个卡槽各一张。在默认设置下，仅当第一个插槽中的卡已满时，照片才会保存到第二个插槽中的卡中。如果存储卡的容量超过32GB，则无论大小如何，短片都将记录在单个文件中。如果存储卡的容量为32GB 或更小，则大小超过4GB 的动画将被不间断地记录在多个文件中。
15.28毫米x295.30毫米x199.04毫米戴尔XPS13Plus尺寸为高:15.28毫米（0.60英寸）长:295.30毫米(11.63英寸)宽:199.04毫米(7.84英寸)，起始重量:FHD+ 或4K+ 型号为1.23千克(2.71磅)，OLED 型号为1.26千克(2.77磅)，搭配的电源为60W AC 适配器Type-C接口
搭载英特尔第十二代i7-1260P处理器，13.4英寸3.5K触摸屏，性能十分强劲戴尔XPS 13 Plus主要参数1、处理器：第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i7-1260P (18MB 缓存， 最高睿频 4.7 GHz， 12 核)2、显卡：英特尔® Iris® Xe 显卡3、显示屏选项：13.4"， 3.5K 3456x2160， 60Hz， OLED， 触控， 防反光， 400 nit， InfinityEdge4、内存 ：16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道5、硬盘选项：512G M.2 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘6、端口包含项：2 个 Thunderbolt™ 4 端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）7、USB-C 转 USB-A 3.0 适配器（随整机出货）8、USB-C 转 3.5 毫米耳机适配器（随整机出货）9、摄像头选项：720p，30 fps，HD RGB 摄像头；400p，30 fps，红外摄像头；双阵列麦克风10、音频和扬声器选项：双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2 W x 2 = 总计 4 W
是富士G卡口。再出色的传感器也需要搭配好镜头才能发挥其威力，但有了富士GFX 50SII兼容的G卡口镜头，您再也不用担心这一点。 从超广角到远摄定焦，这一不断发展的出色光学元件可以解析 1 亿像素或更高像素的传感器，因此它可以满足追求极致图像质量的苛刻创作者的需求。为搭配 1 亿以上像素的成像传感器，G卡口镜头经过了优化，可提供终身服务。 G卡口镜头的法兰焦距较短，有助于保持GFX系统相机的紧凑性，还可防止周边光量减少。 搭配大型CMOS成像传感器可提供令人惊叹的边到边锐度。
不是，富士GFX50S II是中画幅。富士GFX50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。借助GFX50SII，富士胶片使中画幅体验比以往任何时候都更容易和更直观。 PSAM拨盘可以访问其主要的曝光功能，顶板液晶显示屏会显示关键设置，即使在相机关闭时也是如此。 此外，重新设计的对焦摇杆和轻触式快门为完美的拍摄体验锦上添花。 无论您是GFX系统的新用户还是现有用户，都让你快速上手，轻松拍摄。
是Surface Laptop Go 2使用12. 4英寸 PixelSense触控屏，3:2 屏幕比例，分辨率：1536 x 1024（148 PPI ），触控：10 点触控，显示屏亮度： 330 尼特
2017 年 2 月底。富士GFX 50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。高达6. 5 档*的五轴内置图像防抖(IBIS)封装在GFX 50SII的紧凑机身中，为希望以较慢快门速度更自由地工作的摄影师解锁了新的创作水平。 即使光线很弱，没有三脚架，也会获得稳定的图像。