王明亮卸任知网董事长 此前知网因涉嫌垄断被立案调查

站长之家（ChinaZ.com）6月3日 消息:天眼查App显示，6月1日，知网关联公司同方知网数字出版技术股份有限公司发生工商变更，王明亮卸任董事长及经理职位，同时，法定代表人由王明亮变更为刘长欣。
同日，同方知网（北京）技术有限公司发生工商变更，王明亮卸任法定代表人、董事长及经理，均由刘长欣接任。
5月13日，市场监管总局宣布依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查。
当时，知网回应称，将以此次调查为契机，深刻自省，全面自查，彻底整改，依法合规经营。
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据最新工商数据显示，6月1日，知网关联公司同方知网数字出版技术股份有限公司发生工商变更，法定代表人由王明亮变更为刘长欣...王明亮卸任董事长及经理职位，均由刘长欣接任...根据此前央视新闻的报道，市场监管总局已经依法对知网涉嫌垄断行为立案调查...知网方面第一时间回应称，将以此次调查为契机，深刻自省，全面自查，彻底整改，依法合规经营，创新发展模式，承担起中国知识基础设施的社会责任...
据6月1日，知网关联公司同方知网数字出版技术股份有限公司发生工商变更，法定代表人由王明亮变更为刘长欣，王明亮卸任董事长及经理职位，均由刘长欣接任...5月13日，国家市场监管总局发布消息称，对知网涉嫌实施垄断行为立案调查...
据央视新闻报道，市场监管总局根据前期核查，依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查...
针对“涉嫌垄断被立案调查”的报道，对此，知网回应称，将以此次调查为契机，深刻自省，全面自查，彻底整改，依法合规经营...今天，国家市场监督管理总局对知网涉嫌垄断行为立案调查，我们坚决支持，全力配合...知网的发展离不开党和国家的关心厚爱，离不开社会各界的指导帮助，更离不开广大作者和读者的信赖扶植...
，市场监管总局依法对知网涉嫌垄断行为立案调查...对此，知网官方通过CNKI知网微信公众号发布公告称：我们坚决支持，全力配合...将以此次调查为契机，深刻自省，全面自查，彻底整改，依法合规经营，创新发展模式...知网当时的哭穷”表态也引发了热议，称如果都按照中南财经政法大学赵德馨教授200元/千字的标准赔偿的话，知网在库作品大概要赔偿1200亿元，是赔不起的...
5月13日消息，今日下午，同方股份发布公告，全资子公司知网数字出版于2022年5月13日收到国家市场监督管理总局《国家市场监督管理总局垄断案件调查通知书》，国家市场监督管理总局将于2022年5月13日开始对知网北京和知网数字出版进行反垄断调查。对此，同方股份表示将坚决支持，全力配合上述调查工作。公告指出，公司的主营业务包括数字信息、民用核技术、节能环保等产业领域。其中数字信息产业包括了计算机产品、只是内容与服务、大数据与云计算等业务领域。知网北京和知网数字出版是同方股份在知识内容与服务领域的运营主体，2021年度上?
据国家市场监督管理总局消息，市场监管总局根据前期核查，依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查...对此，知网母公司同方股份发布公告回应称，全资子公司知网北京、全资子公司知网数字出版于2022年5月13日收到国家市场监督管理总局《国家市场监督管理总局垄断案件调查通知书》，国家市场监督管理总局将于2022年5月13日开始对知网北京和知网数字出版进行反垄断调查...
5月13日，央视市场监管总局依法对知网涉嫌垄断行为立案调查...4月26日国家市场监督管理总局在回复长江日报记者网上留言时表示：已关注到各方面反映的知网涉嫌垄断问题，正在依法开展相关工作...最近知网因为千万续订费过高，中科院停用知网”一事登上热搜，同时知网方面表示如果按照之前的索赔标准，1200亿的赔偿额是赔不起的...5月9日，同方股份对此留言进行了回复：您好！我们已经关注到知网的舆情，知网也在进行反思，并研究进行经营模式优化改善，积极进行整改......
5月14日，FaradayFuture公布2021年第四季度及年度财务业绩称，截至2021年12月31日全年净亏损为5.17亿美元，而去年同期净亏损为1.47亿美元...截至2021年12月31日全年运营费用为3.54亿美元，而截至2020年12月31日全年运营费用为6500万美元...搜狗地图原名图行天下，成立于1999年， 是中国第一家互联网地图服务网站，于2005年被搜狐收购，并改名为搜狗地图...去年11月，搜狗地图方面表示，因涉及团队及产品整合，搜狗地图app暂从应用商店下架......
市场监管总局根据前期核查，依法对知网涉嫌实施垄断行为立案调查，日前有建议将知网从上市公司业务中剥离...5月13日，知网回应涉嫌垄断被立案调查一事称，将以此次调查为契机，深刻自省，全面自查，彻底整改，依法合规经营，创新发展模式，承担起中国知识基础设施的社会责任，努力将知网打造成具有中国特色、世界一流的学术资源信息平台，推动学术传播交流，促进国家科技创新，为广大作者和读者提供更好的服务......
在官网上就可以进行更新。1.首先打开富士的官网的下载中心，在官方最上方可以查看到一个SUPPORT，选择第一项下载就可以进入到下载中心了。2.在下载中心的默认界面，最前面你可以看到各个相机的型号，选择GFX，在下方找到【GFX 50S II】型号，点击进入。3.在这里面可以看到相机固件的更新内容以及版本信息，拉到最下面，点击【I agree – Begin download】，再点击下方的DOWNLOAD，就可以进行下载了。4.如果看不懂最好用浏览器自带的翻译软件进行查看，很容易就可以找到了。
不错戴尔XPS13Plus电池容量为55瓦时，搭配的适配器为60W AC 适配器Type-C接口，支持快充，可以快速给笔记本充电。官方没有说明日常状态使用的续航时间，但一般处理文字和办公软件的话，一天的使用应该没问题。
约455幅，视频拍摄约80分钟。1.拍摄静止图像时的电池续航约455幅*自动省电开启*设置GF63mmF2.8R WR时。2.视频拍摄的实际电池续航全高清:约80分钟（59.94p）*人脸识别关闭3.持续拍摄视频时的电池续航全高清:约140分钟（29.97p）*人脸识别关闭
是戴尔XPS13Plus的扬声器为双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2W x2= 总计4W
请按照以下步骤进行清理。请注意，如果图像传感器在清洁过程中损坏，维修或更换图像传感器将收取费用。1.使用气吹（不是刷子）清除传感器上的灰尘。请勿使用刷子或吹风刷。不遵守此注意事项可能会损坏传感器。2.相机外面的大部分地方可以用镜头布进行擦拭，切记不要大面积的胡擦，小范围的沿着一个顺序进行擦拭，检查灰尘是否已成功清除。根据需要重复步骤1和2。3.更换机身盖或镜头。
请按照以下步骤进行保养操作。每次使用后请使用柔软的干布清洁相机机身。请勿使用酒精、稀释剂或其他挥发性化学物质，它们可能会使相机机身上的皮革变色或变形。相机上的任何液体都应立即用柔软的干布擦去。使用吹风机清除显示器上的灰尘，注意避免划伤，然后用柔软的干布轻轻擦拭。任何残留的污渍都可以用一张涂有少量镜头清洁液的 Fujifilm 镜头清洁纸轻轻擦拭来去除。为防止灰尘进入相机，请在未安装镜头时更换机身盖。
不能戴尔XPS 13 Plus的内存条是集成的，无法后续自行更换，如果需要更换，可能需要专业人员进行处理。在售的有两种内存可选，分别是16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道和32 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道
防水甚至防寒。由于富士GFX 50S II机身在 60 个不同的位置密封，GFX 50SII可以不受最恶劣的天气和环境的影响。 它可以在低至-10℃的温度下工作，也能防尘防潮。GFX 50SII由镁合金制成，重量极轻，但非常耐用性，可以满足日常使用的需求。 镜头卡口周围的机身加厚1mm，可提供额外的强度和支撑力；它是使用较大的G卡口定焦镜头和变焦镜头时的保障选择。
2 年Premium Support Plus 和上门服务戴尔XPS 13 Plus提供2年Premium Support Plus 和上门服务包括24x7 全面保障，意外保护免费上门：发生碎屏，进液等意外损坏或性能故障时，整机免费保修；全国2100+城区下一工作日免费上门更换原厂部件；支持全球160+国家或地区联保全天候专线电话/微信响应，在线解决蓝屏，办公程序闪退或游戏卡顿等系统/软件故障，支持远程调试路由器及打印机等外设连接问题；远程免费新机开荒，个性化设置及软件APP激活等“一键”搞定。
富士GFX 50SII提供了6种包围式曝光模式。在您按下快门时，将采用不同设置拍摄多幅画面。 此功能对JPEG和RAW格式都适用，包括自动包围式曝光、胶片模拟包围式曝光等。1.AE 包围曝光 (2/3/5/7/ 9 张) 1/3EV 档 可至 ±3EV 档2.胶片模拟包围曝光 可选择任意 3 种类型的胶片模拟模式3.动态范围包围曝光 100%/200%/400%4.ISO 感光度包围曝光 ±1/3EV/±2/3EV/±1EV5.白平衡包围曝光 ±1/±2/±36.对焦包围 自动/手动
13.4英寸3.5K级别的触控屏戴尔XPS13Plus延续了该系列的高素质水平，采用了13.4英寸3.5K级别3456x2160像素，60Hz，OLED屏幕， 支持触控和防反光，400nit，InfinityEdge
Capture One for FUJIFILM、FUJIFILM X Acquire、Tether Shooting Plug-in Pro等。此外富士GFX50S II还支持FUJIFILM X RAW STUDIO、Capture One Express for FUJIFILM、Pixel Shift Combiner。1.Capture One for FUJIFILM专为搭配GFX50SII和其他GFX系统及X系列相机而设计*。 它可用于对图像分类，创建更快、更高效的工作流程，并且您也可以使用精确的控件，从令人惊艳的中画幅传感器中获得出众效果。2.利用GFX50SII中X-Processor4的强大性能，消除计算机的压力，优化图像输出。 通过USB数据线连接相机，然后使用X RAW STUDIO在应用胶片模拟以及颜色和色调增强的同时批量处理RAW文件。3.Capture One Express for FUJIFILM免费提供针对GFX50SII和其他GFX系统和X系列相机的RAW文件支持*。 对图像进行分类、应用胶片模拟，并做好共享图像的准备 – 这要归功于一系列可让您的摄影呈现出众效果的控件。4.为了获得惊天细节的图像质量，像素位移合成软件会使用通过GFX50SII的像素位移多重拍摄功能拍摄的16张RAW图像，创建一个2亿像素的DNG RAW文件。 该软件还提供联机图像拍摄和自动合并图像，以便在Capture One或其他兼容软件中编辑。
2个Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）戴尔XPS13Plus的接口包含2个 Thunderbolt4端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）USB-C 转 USB-A3.0适配器（随整机出货） USB-C 转3.5毫米耳机适配器（随整机出货）考虑到戴尔XPS13Plus定位轻薄便携笔记本，因此用户需要额外添加转接线或者是无线外设
SD存储卡（-2G）/ SDHC存储卡(-32G) / SDXC 存储卡 (-2TB) /UHS-I / UHS-II/视频速度等级V90*1。相机可与两张卡一起使用，两个卡槽各一张。在默认设置下，仅当第一个插槽中的卡已满时，照片才会保存到第二个插槽中的卡中。如果存储卡的容量超过32GB，则无论大小如何，短片都将记录在单个文件中。如果存储卡的容量为32GB 或更小，则大小超过4GB 的动画将被不间断地记录在多个文件中。
15.28毫米x295.30毫米x199.04毫米戴尔XPS13Plus尺寸为高:15.28毫米（0.60英寸）长:295.30毫米(11.63英寸)宽:199.04毫米(7.84英寸)，起始重量:FHD+ 或4K+ 型号为1.23千克(2.71磅)，OLED 型号为1.26千克(2.77磅)，搭配的电源为60W AC 适配器Type-C接口
搭载英特尔第十二代i7-1260P处理器，13.4英寸3.5K触摸屏，性能十分强劲戴尔XPS 13 Plus主要参数1、处理器：第 12 代智能英特尔® 酷睿™ i7-1260P (18MB 缓存， 最高睿频 4.7 GHz， 12 核)2、显卡：英特尔® Iris® Xe 显卡3、显示屏选项：13.4"， 3.5K 3456x2160， 60Hz， OLED， 触控， 防反光， 400 nit， InfinityEdge4、内存 ：16 GB， LPDDR5， 5200 MHz， 集成， 双通道5、硬盘选项：512G M.2 PCIe Gen 4 NVMe 固态硬盘6、端口包含项：2 个 Thunderbolt™ 4 端口（USB Type-C™，支持 DisplayPort 和功率传输）7、USB-C 转 USB-A 3.0 适配器（随整机出货）8、USB-C 转 3.5 毫米耳机适配器（随整机出货）9、摄像头选项：720p，30 fps，HD RGB 摄像头；400p，30 fps，红外摄像头；双阵列麦克风10、音频和扬声器选项：双立体声扬声器（高音 + 低音），Realtek ALC1319D，2 W x 2 = 总计 4 W
是富士G卡口。再出色的传感器也需要搭配好镜头才能发挥其威力，但有了富士GFX 50SII兼容的G卡口镜头，您再也不用担心这一点。 从超广角到远摄定焦，这一不断发展的出色光学元件可以解析 1 亿像素或更高像素的传感器，因此它可以满足追求极致图像质量的苛刻创作者的需求。为搭配 1 亿以上像素的成像传感器，G卡口镜头经过了优化，可提供终身服务。 G卡口镜头的法兰焦距较短，有助于保持GFX系统相机的紧凑性，还可防止周边光量减少。 搭配大型CMOS成像传感器可提供令人惊叹的边到边锐度。
不是，富士GFX50S II是中画幅。富士GFX50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。借助GFX50SII，富士胶片使中画幅体验比以往任何时候都更容易和更直观。 PSAM拨盘可以访问其主要的曝光功能，顶板液晶显示屏会显示关键设置，即使在相机关闭时也是如此。 此外，重新设计的对焦摇杆和轻触式快门为完美的拍摄体验锦上添花。 无论您是GFX系统的新用户还是现有用户，都让你快速上手，轻松拍摄。
是Surface Laptop Go 2使用12. 4英寸 PixelSense触控屏，3:2 屏幕比例，分辨率：1536 x 1024（148 PPI ），触控：10 点触控，显示屏亮度： 330 尼特
2017 年 2 月底。富士GFX 50SII的中画幅成像传感器不仅在物理上比当前所有全画幅传感器都要大，它还拥有特殊形状的微透镜，这些微透镜足够小，允许在传感器像素之间留有空间，这使得该传感器能够有效聚焦光线，呈现出令人惊艳的细节和清晰度。高达6. 5 档*的五轴内置图像防抖(IBIS)封装在GFX 50SII的紧凑机身中，为希望以较慢快门速度更自由地工作的摄影师解锁了新的创作水平。 即使光线很弱，没有三脚架，也会获得稳定的图像。