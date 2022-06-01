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粉丝破7000万的刘畊宏直播带货 新增优质电商达人认证

2022-06-01 10:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月1日 消息:终于，粉丝破7000万的刘畊宏还是开始了直播带货。日前，刘畊宏悄悄在妻子王婉霏的抖音账号试水直播。即使在没有预热，没有通知粉丝的情况下，这场直播的在线人数也一直保持在5万人以上，上架小黄车的三款斐乐的产品也被抢购一空。

刘畊宏8.jpg

从商品列表可以看到，这三款产品的单价都不算低，价格在329元、460元、649元不等。除了开启直播带货外，刘畊宏在抖音平台的官方认证也发生了变化，多出了一条“优质电商达人”认证，简介中也增加了专门负责直播的联系方式。

有业内人士表示，市场对刘畊宏的期待更多的是他的艺人形象和价值，而不是直播带货的逻辑。也就是说，大多数品牌看中更多的是刘畊宏IP的价值。通过对周杰伦好友、与王婉霏的爱情故事、小泡芙爸爸等多方面形象的塑造，刘畊宏的人设已经立住了，这是最宝贵的。

从年初到现在，每逢周末节假日，大部分人主要的休闲娱乐方式是“居家”。刘畊宏教大家室内健身，刚好和人们当下的生活习惯相契合。这是刘畊宏爆红的客观因素。刘畊宏甚至用一己之力，带动了整个体育行业的相关产品销售。比如瑜伽垫，室内健身器材等等，销量都明显上涨。

一直以来，无忧传媒对刘畊宏直播带货这件事都比较谨慎。无忧传媒创始人雷彬艺也曾表示“暂时不考虑让刘畊宏直播带货，以输出内容和积累粉丝为主，疫情后再确定长远计划。”

目前，刘畊宏的变现方式主要还是靠软广和直播冠名。此前网上曝光的数据显示，刘畊宏单场直播冠名分为500万和300万两档;软植入分为200万和100万两档;短视频合作80万起。

其中，500W冠名包括:

2条定制短视频。

单场直播间（90min）。总冠名背景板、标准口播、花式口播、直播间飘屏、内容植入、品牌打榜、品牌公仔周边露出、口令福袋等抽奖权益。

直播图片切片授权5条、直播视频切片授权5条、短视频授权全平台2个月（不含电商）。

话题策划，携尾部达人带tag冲话题榜。

300W冠名包括:

1条定制短视频。

背景板、标准口播、直播间飘屏、内容植入、品牌打榜、品牌公仔周边露出、口令福袋等抽奖权益。

短视频授权、直播切片授权2条全平台2个月（不含电商）。

以上授权增加1个月+50W。

200，100W软植入合作包括:

直播间产品自然露出和使用、含飘屏打榜口令福袋，直播切片授权。

200W额外含助理口播一次，直播混剪短视频2条+短视频及直播切片授权授权。

240W短视频合作包括:

3条短视频软植入，不口播不挂车仅露出使用，分发视频号及快手，视频授权全平台（除电商）一个月。

也可拼场短视频，一支视频最多拼三个品牌产品，内容必须强关联（比如都是做饭的调料可一起使用露出）单品拼场合作80W。

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    Capture One for FUJIFILM、FUJIFILM X Acquire、Tether Shooting Plug-in Pro等。此外富士GFX50S II还支持FUJIFILM X RAW STUDIO、Capture One Express for FUJIFILM、Pixel Shift Combiner。1.Capture One for FUJIFILM专为搭配GFX50SII和其他GFX系统及X系列相机而设计*。 它可用于对图像分类，创建更快、更高效的工作流程，并且您也可以使用精确的控件，从令人惊艳的中画幅传感器中获得出众效果。2.利用GFX50SII中X-Processor4的强大性能，消除计算机的压力，优化图像输出。 通过USB数据线连接相机，然后使用X RAW STUDIO在应用胶片模拟以及颜色和色调增强的同时批量处理RAW文件。3.Capture One Express for FUJIFILM免费提供针对GFX50SII和其他GFX系统和X系列相机的RAW文件支持*。 对图像进行分类、应用胶片模拟，并做好共享图像的准备 – 这要归功于一系列可让您的摄影呈现出众效果的控件。4.为了获得惊天细节的图像质量，像素位移合成软件会使用通过GFX50SII的像素位移多重拍摄功能拍摄的16张RAW图像，创建一个2亿像素的DNG RAW文件。 该软件还提供联机图像拍摄和自动合并图像，以便在Capture One或其他兼容软件中编辑。

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