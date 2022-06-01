抖音电商：将拿出千亿曝光支持商城商家发展

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息:5月31日，2022抖音电商生态大会在线上成功举办。抖音电商在会上除了宣布将兴趣电商升级为全域兴趣电商，还表示将拿出千亿曝光支持商城商家发展。

抖音电商表示，升级全域兴趣电商，这其中既包括短视频、直播等内容推荐场景里的货找人，也覆盖用户在商城、搜索等主动场景里的人找货，这是今年抖音电商为满足用户美好生活多元需求做出的重要升级。

随着全域兴趣电商的到来，除了继续加强内容场景的建设，也将加强对商城和搜索等中心化场景的产品建设，满足更多用户的主动搜索和复购等发现性的购物需求，为用户带来更全面的服务。

抖音电商产品负责人嵇鹏飞称，未来一年，抖音电商将拿出千亿级别的曝光支持商城内优质商家的发展。同时，抖音电商也将通过提升商家平台产品能力，帮助商家优化经营成本，提升运营效率。全新升级的抖音电商罗盘，会结合“FACT+”全域经营方法，助力商家经营决策。

另外，针对商家关心的营销问题，巨量引擎营销副总裁陈都烨表示，伴随抖音电商「全域兴趣电商」概念的提出，巨量引擎将以商家需求为核心，面向短视频、直播、搜索、商城等全域兴趣场景，布局全营销能力矩阵。现阶段，巨量引擎不仅对原有以短视频、直播为主的内容推荐场景不断优化，持续通过心智建设、蓄水种草、高效转化的解决方案，帮助商家积累人群资产，提升转化效率，更增加了对搜索和商城场景的支持。围绕搜索场景，巨量引擎搭建了完整的产品矩阵:包括搜索热点榜，旗舰店新品专、星搜联动组件，商城搜索广告，综搜商品卡广告等。

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