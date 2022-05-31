京东618今晚8点全面开启 京东618红包强势来袭

今天晚上 8 点，京东 618 将全面开启。据悉，今年京东 618 的新品数量占比较去年将提升20%以上。在优惠力度上，今年“头号京贴”升级为了跨店满减，并将有红包雨活动上线，还有可叠万券的大额惊喜券。对于京东PLUS会员用户，还可享受专属的“PLUS超级补贴”。

京东 618 红包强势来袭，准备好领红包了吗？

京东618预售主会场:点此前往

热门会场：

【活动玩法】

1、跨店满减:每满299减50元（5月31日20点开始）

满减方面，5月31日20点开启，京东跨店满299减50，在头号京贴的叠加能力基础上，再叠加全品类券和大促神券，同时支持与其他总价促销叠加使用。

2、预售玩法

第一波:5月23日20:00-5月31日19:59，5月31日20:00-6月3日付尾款;

第二波:6月10日-6月15日20点。5月23日晚8点至31日晚8点“预售期”期间，消费者可享受定金1元抵618元及2件8折、3件7折等优惠。

5月31日晚8点至6月3日“开门红”期间，京东亿元补贴将上线，消费者每天都可抢红包及消费券。其中，5月31日晚8点至6月1日24点是京东超级秒杀日，消费者可享受购物5折优惠及限时秒杀各大品牌超级单品、畅销爆品、趋势好物等商品。

3、京享红包

第一波5月30日12点-6月8日发放/使用、第二波6月9日-18日发放/6月9日-20日使用;活动期间每人每日可领取3次，面额最高达19618元。

同时，通过每日任务-邀请好友，还可以每天领取2个助力红包，最高6元;持续完成每日任务还可以再领取6.18元额外助力红包。

红包加码日:5月31日、6月9日、6月15日、6月17日、6月18日，以及不定时额外加码加次数，大家千万要码好时间!

此外，京东PLUS会员还可以领取618超级补贴，领取时间为5月23日 -6月18日（不定时发放多轮）。第一轮一共有五张优惠券，券额分别是满6000减600、满3000减300、满2000减150、满1000减70、满400减30，依然是“可叠万券”，可用券范围稍有不同，不过数码产品覆盖很多。

京东PLUS补贴点此领取

（举报）