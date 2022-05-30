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京东618显卡预售订单额同比增长19倍 平板电脑预售订单额同比增长

2022-05-30 17:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:今天，京东公布了预售战报数据。自5月23日晚8点至29日，京东618电脑数码预售期间，平板电脑预售订单额同比增长超过100%;数码品类预售订单额同比增长130%;同时，在30天价保以及30天无忧试用的服务加持下，显卡预售订单额同比增长19倍。

京东618电脑数码预售战报显示，在居家办公、娱乐、学习等多重需求的刺激下，平板电脑、键盘、家用打印机等产品销售实现大幅增长。

其中，平板电脑预售订单额同比增长超过100%;家用墨仓打印机实现预售订单额同比增长170%;三模热插拔机械键盘预售订单额同比增长400%。

此外，2K高分辨率屏游戏本预售订单额同比增长100%;游戏机预售订单额实现同比376%的增长;同时，高分高刷的4K电竞显示器也迎来销量增长，预售订单额同比增长390%。

在宅家生活驱动下，数码品类在京东618期间预售大幅增长，预售订单额同比增长了130%。其中，作为虚拟玩家的新宠，VR眼镜预售订单额同比增长188%;投影仪作为全家人欢聚的大屏观影好物，预售订单额同比增长166%。此外，相机预售订单额同比增长也达到了105%。

会场优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
京东超市部分食品定金膨胀 50 倍
爆款清单官方内部放价清单
万券齐发618 早鸟券包 1 分抢
家电预售预售单单补贴、领 50 元立减金
手机预售爆款预售定金膨胀 1.5 倍起
电脑数码京东 1 元抵 618 元、价保 30 天
京东服饰预售抢免定金
家居家装定金膨胀至高 100 倍
运动户外限时抢免定金
图书文娱自营好书预售买 1 赠 2

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    荣耀70

  • 佳能EOS R3最大连拍数量是多少？

    根据图片质量以及拍摄模式等决定。JPEG大约410（约540）；HEIF大约 420 张（约 460 张）；RAW：约 150 张（约 150 张）；C-RAW：约 320 张（约 420 张）；RAW+JPEG大：约 140 张（约 150 张）；C-RAW+JPEG大：约 260 张（约 400 张）；RAW+HEIF大：约 140 张（约 150 张）；C-RAW+HEIF大：约 290 张（约 290 张） ※数值基于使用符合佳能测试标准的32GB SD存储卡测得。括号中的数值基于使用符合佳能测试标准的325GB CFexpress存储卡测得。RAW+JPEG时HDR拍摄（HDR PQ）关闭， RAW+HEIF时HDR拍摄（HDR PQ）开启。 ※测试条件：使用单次自动对焦、高速连拍+、JPEG/HEIF画质8、ISO 100、标准照片风格。※最大连拍数量因拍摄条件（约1. 6 倍裁切/长宽比、JPEG/HEIF画质、被摄体、存储卡品牌、ISO感光度、照片风格、自定义功能等）不同而异

    佳能EOS R3

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    尼康D3500

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    佳能EOS R3

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    是F卡口尼康 D3500 是尼康于 2018 年 8 月 30 日发布的入门级 24.2 像素 DX 格式数码单反相机尼康 F 卡口相机。D3500 具有以下特点： 24.2 兆像素CMOS 图像传感器。 主动式 D-Lighting。 全高清和高清视频录制（最高 60 帧/秒）。 高达每秒 5 帧的连拍。[5] ISO感光度 100 至 25，600。 11 点 3D 跟踪 Multi-CAM1000 自动对焦传感器模块。 3D 彩色矩阵测光 II（仅与 G 型和 E 型镜头兼容）。 蓝牙连接，但未配备 Wi-Fi。 兼容尼康的 SnapBridge 应用程序。

    尼康D3500

  • 尼康D3500兼容哪些50mm镜头？

    AF-S 尼克尔 50mm f/1.8G最佳答案：AF-S 尼克尔 50mm f/1.8G与 D3500 完全兼容。由于这个相机没有内置对焦马达 - 为了获得自动对焦，您需要安装具有内置对焦马达的镜头。尼康用 AF-S 或 AF-P 名称来表示这些镜头。作为标准人像和日常使用的必备品，AF-S 尼克尔 50mm f/1.8G 镜头绝对会让您大吃一惊。具有快速 f/1.8 光圈的 50 毫米焦距（DX 格式相机等效于 75 毫米）使您能够以浅景深捕捉令人惊叹的图像，让您的拍摄对象从背景中脱颖而出。AF-S 尼克尔 50mm f/1.8G 可能很快就会成为您最喜欢的新镜头。

    尼康D3500

  • 尼康D3500用什么人像镜头好？

    尼康 AF-S FX 尼克尔 85mm f/1.4G在人像拍摄过程中要记住的最重要的事情是固定焦距，而这款镜头的标准焦距为 85mm，非常适合任何人像拍摄，并且在至少 3 英尺（o.85m ） 距离。 这款经典人像镜头的光圈为f1.4，具有超快对焦能力和纳米晶镀膜。 它提供具有边缘到边缘清晰度的图像，与 FX 和 DX 相机完美配合。 您可以通过其内部对焦享受快速且无噪音的对焦。 它的 M/A 对焦模式开关让您无后顾之忧，可以快速从手动转换为自动对焦。 结论： 简而言之，我强烈推荐尼康 AF-S FX 尼克尔 85mm f/1.4G 来拍摄人像照片。

    尼康D3500

  • 尼康D3500兼容哪些镜头？

    尼康 D3500 的最佳镜头图丽 ATX-i 11-16mm f/2.8 CF。尼康 AF-P DX 尼克尔 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR。尼康 AF-S 微型尼克尔 60mm f/2.8G ED。尼康 AF-S 尼克尔 50mm f/1.8G。适马 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM | C。尼康 AF-S DX 尼克尔 16-80mm f/2.8-4E ED VR。

    尼康D3500

  • 如何将尼康D3500连接到 Wi-Fi？

    启用相机的内置 Wi-Fi01. 在通过 Wi-Fi（无线 LAN）连接之前，在您的智能设备上安装 Wireless Mobile Utility。02.启用相机的内置Wi-Fi。按下 MENU 按钮显示菜单，然后在设置菜单中高亮显示 Wi-Fi 并向右按下多重选择器。加亮显示网络连接并向右按下多重选择器，然后加亮显示启用并按下 OK。等待几秒钟以激活 Wi-Fi。03. 突出显示网络设置并向右按下多重选择器。04. 在相机和智能设备上启用 WPS 按钮连接：相机：突出显示 Push-button WPS 并向右按下多重选择器以准备好相机进行 WPS 连接。相机将等待来自智能设备的 WPS 连接请求约两分钟。要延长等待时间，请按 OK。智能设备：选择 Wi-Fi 设置 > WPS 按钮连接。05. 高亮显示 PIN 输入 WPS 并向右按下多重选择器。输入智能设备显示的 PIN。向右或向左按多重选择器高亮显示数字，然后按向上或向下进行更改。输入完成后按 OK。06. 高亮显示查看 SSID 并向右按下多重选择器。在智能设备显示的网络列表中选择相机 SSID。

    尼康D3500

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