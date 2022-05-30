京东618显卡预售订单额同比增长19倍 平板电脑预售订单额同比增长

站长之家（ChinaZ.com）5月30日 消息:今天，京东公布了预售战报数据。自5月23日晚8点至29日，京东618电脑数码预售期间，平板电脑预售订单额同比增长超过100%;数码品类预售订单额同比增长130%;同时，在30天价保以及30天无忧试用的服务加持下，显卡预售订单额同比增长19倍。
京东618电脑数码预售战报显示，在居家办公、娱乐、学习等多重需求的刺激下，平板电脑、键盘、家用打印机等产品销售实现大幅增长。
其中，平板电脑预售订单额同比增长超过100%;家用墨仓打印机实现预售订单额同比增长170%;三模热插拔机械键盘预售订单额同比增长400%。
此外，2K高分辨率屏游戏本预售订单额同比增长100%;游戏机预售订单额实现同比376%的增长;同时，高分高刷的4K电竞显示器也迎来销量增长，预售订单额同比增长390%。
在宅家生活驱动下，数码品类在京东618期间预售大幅增长，预售订单额同比增长了130%。其中，作为虚拟玩家的新宠，VR眼镜预售订单额同比增长188%;投影仪作为全家人欢聚的大屏观影好物，预售订单额同比增长166%。此外，相机预售订单额同比增长也达到了105%。
|会场
|优惠力度
|主会场
|每日一个主题、疯抢优惠神券
|京东超市
|部分食品定金膨胀 50 倍
|爆款清单
|官方内部放价清单
|万券齐发
|618 早鸟券包 1 分抢
|家电预售
|预售单单补贴、领 50 元立减金
|手机预售
|爆款预售定金膨胀 1.5 倍起
|电脑数码
|京东 1 元抵 618 元、价保 30 天
|京东服饰
|预售抢免定金
|家居家装
|定金膨胀至高 100 倍
|运动户外
|限时抢免定金
|图书文娱
|自营好书预售买 1 赠 2
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