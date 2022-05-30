IDC：消费者对智能汽车的接受度与往年相比大幅提升

站长之家(ChinaZ.com) 5月30日消息:据IDC发布的最新报告称，汽车市场消费者对智能网联的认知水平与往年相比大幅提升，并将座舱内智能网联功能相关软硬件的装配作为车辆科技感的重要体现。新能源车的被接受程度日益提升，并在中短途实现了对燃油车的功能性替代。多数消费者相信自动驾驶能够在未来实现完全落地，并对与之相对应的新商业模式持开放态度。

随着 L2 级自动驾驶在中国市场的日益成熟，消费者对自动驾驶的接受度随使用率日益提升。自动驾驶/驾驶辅助功能正逐渐成为消费者购车时的重要考量因素。超过半数的消费者认可 L5 级自动驾驶的长期前景，但仍然认为其安全性有待进一步验证。

消费者厌恶繁琐，因而倾向于追求智能体验的整体性。对于车辆的在线功能与服务，主流群体的首选是车辆的前装配置，认为这种方式能够与用车体验本身更加紧密地结合。而部分消费者倾向于选择手机，最主要的原因也是用车以外的生活中对手机较为依赖。因此，在车机系统运行稳定性与流畅度均随座舱域发展有所提升的今天，车联网与物联网的进一步融合将是推动智能网联普及的主要动力。

IDC 中国智能汽车领域研究经理王博指出，当下自动驾驶、智能网联、新能源对汽车市场的渗透依然以传统的销售模式为基础，但相应技术的发展必将在未来使其以新的模式重新组合。出行市场消费者将被头部品牌重新教育，并适应新的模式。这对于汽车行业产业链中各环节的厂商而言，既是机遇，又是挑战。

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