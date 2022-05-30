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IDC：消费者对智能汽车的接受度与往年相比大幅提升

2022-05-30 17:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月30日消息:据IDC发布的最新报告称，汽车市场消费者对智能网联的认知水平与往年相比大幅提升，并将座舱内智能网联功能相关软硬件的装配作为车辆科技感的重要体现。新能源车的被接受程度日益提升，并在中短途实现了对燃油车的功能性替代。多数消费者相信自动驾驶能够在未来实现完全落地，并对与之相对应的新商业模式持开放态度。

自动驾驶，无人驾驶

随着 L2 级自动驾驶在中国市场的日益成熟，消费者对自动驾驶的接受度随使用率日益提升。自动驾驶/驾驶辅助功能正逐渐成为消费者购车时的重要考量因素。超过半数的消费者认可 L5 级自动驾驶的长期前景，但仍然认为其安全性有待进一步验证。

消费者厌恶繁琐，因而倾向于追求智能体验的整体性。对于车辆的在线功能与服务，主流群体的首选是车辆的前装配置，认为这种方式能够与用车体验本身更加紧密地结合。而部分消费者倾向于选择手机，最主要的原因也是用车以外的生活中对手机较为依赖。因此，在车机系统运行稳定性与流畅度均随座舱域发展有所提升的今天，车联网与物联网的进一步融合将是推动智能网联普及的主要动力。

IDC 中国智能汽车领域研究经理王博指出，当下自动驾驶、智能网联、新能源对汽车市场的渗透依然以传统的销售模式为基础，但相应技术的发展必将在未来使其以新的模式重新组合。出行市场消费者将被头部品牌重新教育，并适应新的模式。这对于汽车行业产业链中各环节的厂商而言，既是机遇，又是挑战。

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  • 佳能EOS R6适合哪些人购买？

    价格不是很贵，适合婚礼制片人、记者、活动电影制作人以及纪录片制片人。EOS R6 采用了小型化的全画幅焦平面快门，通过组合使用碳素叶片与超硬铝叶片实现了轻量化，减轻了释放快门的负荷，从而实现了机械快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不仅如此，相机还经过了约 30 万次快门测试，高耐久快门单元让用户能够安心进行拍摄。EOS R6 采用了容量为 2130 毫安时的新锂电池 LP-E6NH，能够带来更持久的电力供应。使用电子取景器可拍摄约 250 张，实时显示下约 360 张，4K短片拍摄约 1 小时 20 分的电池续航。此外，相机还兼容锂电池 LP-E6N与LP-E6，为老用户提供了良好的通用性。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6音频规格是什么？

    音频在 H.265IPB 中记录为线性 PCM。在 IPB H.264中，它是 AAC。R5有一个3.5毫米耳机和一个3.5毫米麦克风插孔。前置放大器有多好还有待观察。大约1分钟内未录制声音。动画录制质量的压缩方法为 IPB 或 IPB-Light（音频:AAC）或 [C.Fn4-2音频压缩] 设置为 [启用] 时的最后两帧。此外，在 Windows 中播放电影时，视频和声音可能会稍微不同步。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6防风防水吗？

    是的。EOS R6相机专为在各种天气条件下使用而设计。密封材料用于按键、端子盖、电池仓和卡槽盖等关键区域。精确的设计和构造有助于最大限度地减少灰尘和湿气意外渗入相机机身的其余部分。相机采用了坚固且具有散热性的镁合金框架，前、后以及顶部外壳使用了轻量化的PC（聚碳酸酯）树脂。相机重仅约680克，在性能大幅提升的前提下，重量基本维持在了EOS R的水平上。轻量化的机身降低了长时间拍摄时手部的负担，也更加易于携带。另外，机身的电池仓、存储卡插槽盖开合处等部位进行了密封处理(红色部分)，转盘转轴处等无法进行密封处理的地方使用了高精度零件(绿色部分)，尽量缩小部件间的缝隙。从而抑制水滴或灰尘等侵入相机内部。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6启动时间是多少？

    大约 0.4 秒。佳能EOS R6融合了EOS 5D系列与EOS R系列优势的操作系统、双SD卡槽设计与新款大容量电池，让拍摄更加顺畅，激发创作欲望。EOS R6 强劲的性能与丰富功能具有广泛的适用性，助力不同需求的用户记录属于自己的精彩。EOS R6 采用了基于佳能单反旗舰EOS-1D X Mark III的CMOS图像感应器，支持高速读取。配合高性能DIGIC X数字影像处理器的高速信号处理，实现了人工智能伺服自动对焦时，电子快门下最高约 20 张/秒、机械快门/电子前帘快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不错失激烈运动的精彩一瞬。

    佳能EOS R6

  • 小米手环7Pro升级了什么？

    GPS、续航等小米手环7 Pro预计2022年夏天推出，对比小米手环7主要升级：一是内置独立GPS，二是电池容量更大，续航时间更长。目前已经发布的小米手环7使用1. 62 英寸AMOLED显示屏，可视面积提升25%。搭载Dialog14706 处理器，性能更强，30种运动模式。

    小米手环7

  • 小米手环7参数功能怎么样？

    1.62 英寸，AMOLED屏，有光学心率及血氧传感器主体尺寸 46.5*20.7*12.25mm屏幕尺寸及类型 1. 62 英寸，AMOLED屏屏幕分辨率 192*490屏幕亮度 最高500nit，支持手动调节盖板材质 2.5D强化玻璃盖板外壳材料 PC传感器 光学心率及血氧传感器，六轴运动传感器防水等级 5ATM无线连接 蓝牙BLE 5.2振动马达 转子马达电池容量 180mAh电池类型 锂离子聚合物电池充电时间 约 2 小时腕带可调长度 160-224mm腕带材料 TPU腕扣材料 铝合金

    小米手环7

  • 佳能EOS R6支持IBIS图像稳定吗？

    支持的。佳能 EOS R6具有 IBIS，因此您可以使用具有 IS 的镜头，也可以使用没有 IS 的镜头！EOS R6 相机采用佳能新的 5 轴 IBIS（体内图像稳定器）。这不仅有助于增强以较慢快门速度手持静止图像的能力，而且还有助于减少录制动画时的相机抖动。此外，EOS R6 相机的机身内图像稳定器将与许多佳能 RF 和 EF 镜头中的基于镜头的光学图像稳定器结合使用。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6 4K的录制时间限制是多少？

    最多可以录制大约29分59秒。对于4K60fps 或更高，相机最多可录制约25分钟。这是由于相机过热造成的限制，如果相机达到温度限值，建议关闭相机以使其冷却。相机的待机时间取决于多种因素，例如周围温度、相机正在进行的操作、分辨率设置等。建议用户使用空气冷却方法，例如使用风扇吹冷空气以便从背面冷却相机。请避免在相机上直接使用冰块等，因为此类冷却方法将会导致冷凝，并因此可能导致相机故障。

    佳能EOS R6

  • 荣耀70可以双卡双待5G吗？

    可以荣耀70系列都支持主卡/副卡：移动5G（NR）/联通5G（NR）/电信5G（NR)网络频段：主卡/副卡：5G NR：n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78;LTE FDD：B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A;TD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA：B1/B4/B5/B8/B19;CDMA（主副卡二选一）：BC0（仅限中国电信（中国大陆+澳门））;GSM：B3/B5/B8

    荣耀70

  • 佳能EOS R6 4K的数据速率是多少？

    以下是 Canon Log 或 HDR PQ 的数据速率。1.解析度4K23.976p 至29.97p，编解码器H.265IPB的数据速率170Mbps。2.解析度4k50p 和59.94p，编解码器H.265IPB的数据速率340Mbps。3.解析度1080p119.88p，编解码器H.265ALL-I的数据速率180Mbps。

    佳能EOS R6

  • 荣耀70Pro和荣耀70区别是什么？

    处理器、屏幕、电池、摄像头均不同1、处理器:荣耀70是高通骁龙778G Plus，GPU是Adreno642L，荣耀70Pro是天玑8000，GPU是Mali-G6102、屏幕:荣耀70屏幕是6.67英寸OLED屏幕，FHD+2400*1080像素，荣耀70Pro屏幕是6.78英寸，FHD+2652*1200像素3、电池充电:荣耀70电池容量4800mAh（典型值），66W快充;荣耀70Pro是4500mAh(典型值)，100W快充4、摄像头:荣耀70后置摄像头5400万像素IMX800视频主摄像头（f/1.9光圈）+5000万像素超广角微距主摄像头(f/2.2光圈)+200万像素景深摄像头(f/2.4光圈)，前置摄像头3200万像素AI超感知主摄像头(f/2.4光圈)荣耀70Pro后置摄像头5400万像素IMX800视频主摄像头（f/1.9光圈）+5000万像素超广角微距主摄像头(f/2.2光圈)+800万像素3倍光学变焦摄像头(f/2.4光圈，OIS防抖)，前置摄像头5000万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈)

    荣耀70

  • 佳能EOS R6是全画幅吗？

    是的。EOS R6 采用了小型化的全画幅焦平面快门，通过组合使用碳素叶片与超硬铝叶片实现了轻量化，减轻了释放快门的负荷，从而实现了机械快门下最高约 12 张/秒的高速连拍。不仅如此，相机还经过了约 30 万次快门测试，高耐久快门单元让用户能够安心进行拍摄。基于单反旗舰开发的约 2010 万有效像素全画幅CMOS图像感应器具有良好的低噪点表现，EOS R6 采用了整体性能大幅提升的第二代全像素双核CMOS AF。在面部+追踪模式下安装部分兼容镜头时，对焦区域可覆盖至图像感应器约100%×100%（水平×垂直）的面积，实现画面可见范围的全覆盖。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R6什么时候发布上市的？

    2020年8月。EOS R6采用了整体性能大幅提升的第二代全像素双核CMOS AF。在面部+追踪模式下安装部分兼容镜头时，对焦区域可覆盖至图像感应器约100%×100%（水平×垂直）的面积，实现画面可见范围的全覆盖。在未检测到面部时，相机还可根据被摄体位置从1053个对焦框中自动选择，从而实现顺畅的被摄体追踪效果。此外，第二代全像素双核CMOS AF还具有很好的反应性，特别是在搭配套机镜头RF24-105mm F4L IS USM时，自动对焦速度最快仅约0.05秒，可更好地应对、捕捉突发瞬间。

    佳能EOS R6

  • 荣耀70Pro+和荣耀70Pro区别是什么？

    主要是处理器不同荣耀70Pro+是天玑 9000，CPU主频1×Cortex-X2 3.05GHz + 3×Cortex-A710 2.85GHz + 4×Cortex-A510 1.8GHz，GPU是Mali-G710荣耀70Pro是天玑 8000，CPU主频4×Cortex-A78 2.75GHz + 4×Cortex-A55 2.0GHz，GPU是Mali-G610两个型号的主要区别是CPU和GPU方面，这会让手机在游戏、视频剪辑等主要娱乐的处理速度会有比较大的不同，在其他方面，如摄像头、屏幕、电池等几个核心配置上，荣耀70Po+和荣耀70Pro参数差不多、

    荣耀70

  • 佳能EOS R6价格多少钱？

    官方建议零售价15999元。EOS R6作为EOS R系统的第二代机型继续制造惊喜。基于单反旗舰开发的约2010万有效像素全画幅CMOS图像感应器具有良好的低噪点表现，常用感光度高达ISO102400，配合低至EV-6.5的自动对焦亮度界限，应对暗光场景更加自如。支持流畅的59.94P/50P4K UHD短片，配合Canon Log伽马及接近人眼视觉效果的HDR PQ曲线等，让专业级视频制作成为可能。融合了EOS5D系列与EOS R系列优势的操作系统、双SD卡槽设计与新款大容量电池，让拍摄更加顺畅，激发创作欲望。EOS R6强劲的性能与丰富功能具有广泛的适用性，助力不同需求的用户记录属于自己的精彩。

    佳能EOS R6

  • 佳能EOS R3有SDI端口吗？

    没有。佳能 EOS R3只有 HDMI A 型输出。它没有SDI端口。SDI接口是一种“数字分量串行接口”，而HD-SDI接口是一种广播级的高清数字输入和输出端口，其中HD表示高清信号。由于SDI接口不能直接传送压缩数字信号，数字录像机、硬盘等设备记录的压缩信号重放后，必须经解压并经SDI接口输出才能进入SDI系统。

    佳能EOS R3

  • 富士X-H2s显示屏参数多少？

    162万像素可变角度液晶显示屏富士X-H2s使用了一块162万像素可变角度液晶显示屏，同时还添加了一个独立的视频录制按钮。与之前的型号相比，新相机的按钮和拨盘提供了更好的可操作性（如改进了按钮材料、对“自动对焦开启”按钮进行了负载调整）

    富士X-H2s

  • 佳能 EOS R3录制的最佳格式是什么？

    4K DCI足够了。R3提供的最佳比特率是2600Mbps，可以用大约4分钟的6K DCI RAW 素材填充64GB 卡。如果您打算以6K 格式拍摄故事片，那将是您必须管理的一大堆数据。6K DCI RAW 将为您提供最大的后期制作灵活性和自由度。如果文件大小太大，您无法处理，那么 Canon Log3中10位4:2:2的4K DCI 就足够了，您可以在外部录制的最高录制格式是4K59.94p、10位4:2:2。

    佳能EOS R3

  • 富士X-H2s可拍摄什么格式视频？

    6K/30P、4K/120P、Apple ProRes等格式富士X-H2s可以6K/30P的速度在内部保存4:2: 2 的10bit视频，还支持拍摄高速4K/120P视频；支持三款Apple ProRes编码模式；ProRes 422 HQ、ProRes422 和ProRes 422 LT；能够录制 240 分钟的4K/60P视频，连接选购的散热风扇“FAN-001”，即使在高温条件下也能进行长时间视频录制

    富士X-H2s

  • 佳能EOS R3适合哪些人？

    野生动物电影制片人、需要连续运行时间的高端婚礼电影制作人、体育电影人、活动摄像师、纪录片制片人、记者。佳能 EOS R3是佳能混合无反光镜相机系列的最新成员，具有全画幅36毫米 x24毫米 CMOS 传感器，有双像素自动对焦系统，但改进了面部和斑点检测，EOS R3能够录制高达60p 的6K DCI RAW 视频，6K DCI （6000x3164），内部2600Mbps 的12位 RAW，帧速率为23.97fps、25fps、29.97fps、50fps 和59.94fps，最高帧速率是像素合并的4K UHD (3840x2160)，帧率为119.98fps。

    佳能EOS R3

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