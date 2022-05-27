趣AI | 纽约计划向独居老年人提供AI伴侣机器人

站长之家（ChinaZ.com）5月27日 消息:据外媒报道，纽约州老龄办公室 （NYSOFA） 与科技初创公司Intuition Robotics公司合作，将向800多名独居老年人提供ElliQ社交机器人。

通过语音命令，手势操作或与机器人完成配对的平板电脑屏幕，老年人可以使用该设备发起视频通话、发送消息、安排约会和接收药物提醒。该机构将根据年龄和Wi-Fi接入等标准向老人提供设备，以及提供安装和培训。

注:图片来自ElliQ官网截图[1]

2017年初，总部位于以色列的 Intuition Robotics 在众筹活动中筹集了600万美元资金，迄今为止，该公司已从投资者那里筹集了5800万美元。已经花了五年时间进行开发和测试ElliQ，它被定位为一款积极主动、具有同理心的老年人护理设备。

经过几年的beta测试后，Intuition在今年3月发布了ElliQ作为一款商业产品。ElliQ与亚马逊或谷歌制造的智能扬声器大体相似，但应该更具同情心和主动性，它可以作为一个对话伙伴来解决社交孤立问题。

ElliQ带有扬声器和麦克风，以及“脸部”可旋转。它还有一个触摸屏平板电脑，可以显示视频通话和图片。

对于独居者和老年人社区，应用语音 AI 来帮助照顾老年人的用例也增多了。除了 ElliQ，亚马逊等大型科技公司已经发布了其知名个人助理的订阅服务，这些服务专为老年人远程监控服务提供定制服务。而在未来，这或将成为一个很大的市场。

[1]https://elliq.com/

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