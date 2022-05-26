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苹果：App Store可提供约180万款app 每周访问量超6亿

2022-05-26 10:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:今日，苹果官方公布数据称，Apple 大中华区的注册开发者数量现已超过500万。

2021年，App Store23% 小型开发团队来自中国内地。中国的小型开发团队在 App Store 过去两年的收入涨幅达94%。

苹果

苹果表示，App Store 于2008年推出，现可提供约180万款 app，每周的访问量超过6亿用户。Apple 迄今已为超过3000万名注册开发者提供了各种工具、资源和支持。

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