苹果：App Store可提供约180万款app 每周访问量超6亿

站长之家（ChinaZ.com）5月26日 消息:今日，苹果官方公布数据称，Apple 大中华区的注册开发者数量现已超过500万。
2021年，App Store23% 小型开发团队来自中国内地。中国的小型开发团队在 App Store 过去两年的收入涨幅达94%。
苹果表示，App Store 于2008年推出，现可提供约180万款 app，每周的访问量超过6亿用户。Apple 迄今已为超过3000万名注册开发者提供了各种工具、资源和支持。
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对于“长期未更新App”的判断标准，开发者们不约而同的发出了疑问:到底多久未更新才算“长期不更新”，才会被判定为“废弃App”并被苹果下架?...苹果官方正式发布了“App Store改善流程的标准和新的延长期限”通知，对“废弃App”判定标准进行了明确说明，并延长了“废弃App”的整改（更新）期限...此前苹果给相关开发者发布的“整改”邮件称其必须在30天内进行更新，最新的通知则将这一期限延长至90天，包括收到邮件的开发者在内，所有开发者有了更多的时间去更新自己的App......
自2019年以来，年收入低于100万美元且年下载量低于100万次的小型开发者增长了118%...2021年在App Store上启动的新小企业中，24%来自欧洲，23%来自中国，14%来自美国，34%来自韩国、印度和巴西等地区...苹果还强调了进步政策研究所的另一项研究，该研究调查了iOS应用经济如何创造了“数百万个工作岗位”...苹果今天强调的两项研究远非该公司强调的第一个赞助研究...
在当自动续订的订阅价格上涨时，订阅者可通过一个“同意新价格”的界面，点击“同意”按钮，明确同意价格更改，此时自身也是完全了解 App 的订阅价格将上涨的...“当自动续订的价格上涨时，用户必须在应用价格上涨之前选择加入...具体来看，苹果发布了新规，所有需要付费的订阅服务，每年有一次涨价的机会，涨价的幅度如果不超过5美元和订阅价格的50%，或者涨幅不超过50美元且年订阅价格的50%，那么，可以通过电子邮件、推送通知和应用程序内的消息三种方式来告知订阅者——”我的订阅服务要涨价了“的消息......
据MacRumors报道，Epic Games首席执行官蒂姆·斯维尼（Tim Sweeney）称苹果的App Store（自推出以来已帮助应用制造商赚取了超过2600亿美元）是对开发者的“伤害”，迫使他们将自己的应用视为“低于标准的”......
马斯克近日在自己的推特上发文，批评了苹果App Store收取的30%的抽成，他认为这是实际上应该收取费用的十倍...他进一步补充说，它实际上是应有的10倍...苹果向每年通过App Store赚取超过100万美元的应用程序开发者收取30%的抽成...
据工信部官网所显示，官方通告了工业和信息化部近日通告2022年第一季度电信服务质量情况...《工业和信息化部关于2022年第一季度电信服务质量的通告》整体从三个方面对2022年第一季度电信服务质量情况进行了公示...关于不良手机应用与垃圾信息投诉情况，2022年第一季度，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心共接到不良手机应用有效投诉42394件次，环比上升0.65%，同比上升3.10%......
1、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规...2、App在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规...3、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规...4、未建立、公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规......
苹果公司在今年2月份发布了一项新的「iPhone轻触支付」功能，该功能将允许iPhone通过Apple Pay、非接触式信用卡和借记卡以及其他数字钱包接受支付，而不需要额外的硬件...苹果公司表示，该功能将于今年晚些时候在美国推出，但该公司还没有分享具体的推出时间表...
淘宝直播发布 5 月 26 日- 6 月 18 日 618 期间点淘APP大促玩法...点淘将拿出上亿短视频流量和数千万直播流量，奖励主播和商家，并将通过问答视频定向约稿/问答进直播间产品玩法，鼓励更多行家输出更多的专业内容...
昨日晚间，京麦商家中心发布了2022年京东APP首页改版官方答疑，大改版将于618节前完成全量...在视频模块方面，随京东App首页改版，推荐整体模块上移获取更多曝光，视频素材将在推荐内占据更多分发与露出，各位商家朋友可在视频素材内容上进行更多投入...目前内容开放平台或者商家后台都可以上传种草视频，主图视频支持公域发布与抓取...内容开放平台每个商家一天最多发布不超过500篇内容，公域短视频建议视频时长大于15s...A:目前首页推荐视频来源于商家在内容开放平台逛渠道发布的视频，以及商家后台发布的商家视频......
桂先生将遂某快递公司诉至法院...当时我拒签，并且询问原因，他们也继续遮遮掩掩，一直到第二天上午，我才知道东西被送垃圾场的事实，我才知道是哪..
据央视网报道，以色列五角形出租车公司正在研发飞行出租车”，出门即可打飞的”的梦想即将实现。据了解，这款出租车分为载货和载人款两种，均采用..
今天，米哈游崩坏IP新作《崩坏：星穹铁道》公布了新角色希露瓦的角色演示PV引爆在即！”，采用了一种全新的视频风格。在角色设定上，希露瓦是一位..
目前多方消息均指出，今年的iPhone 14系列上会出现两款处理器，其中14/14 Max继续搭载满血A15，14 Pro/Pro Max则会升级到A16处理器...这里说两个背..
上周，高通在骁龙之夜上正式发布了最新一代的顶级旗舰芯片骁龙8+...在发布会上，小米总裁王翔他也亲自亮相，并表示宣布小米将率先发布这款全新的芯..
AMD前几天在台北电脑展上宣布了锐龙7000处理器，架构、工艺都升级了，也支持了DDR5及PCIe 5.0等新技术，但是内存方面让大家有些小纠结，那就是Zen..
拼多多发布2022年第一季度财报，数据显示，一季度，拼多多营收238亿元，同比增长7%...截至2022年3月31日，拼多多年活跃买家数达到8.819亿，同比增..
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