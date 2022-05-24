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网易2022一季度财报：营收236亿元 同比增加14.8%

2022-05-24 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:今日，网易公布2022一季度财报称，该季度营收236亿元，同比增加14.8%。

网易

其中，在线游戏服务净收入为173亿元，同比增加15.3%。有道净收入为12亿元，同比减少10.4%。云音乐净收入为21亿元，同比增加38.6%。创新及其他业务净收入为30亿元，同比增加11.5%。

财报还显示，该季度网易在线音乐服务月付费用户数达3674万，同比增长超51%。在线音乐服务付费率提升至20.2%。

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