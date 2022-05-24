网易2022一季度财报：营收236亿元 同比增加14.8%

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:今日，网易公布2022一季度财报称，该季度营收236亿元，同比增加14.8%。
其中，在线游戏服务净收入为173亿元，同比增加15.3%。有道净收入为12亿元，同比减少10.4%。云音乐净收入为21亿元，同比增加38.6%。创新及其他业务净收入为30亿元，同比增加11.5%。
财报还显示，该季度网易在线音乐服务月付费用户数达3674万，同比增长超51%。在线音乐服务付费率提升至20.2%。
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具体业务方面，一季度，在线游戏服务净收入173亿元，同比增长15.3%；网易有道净收入12亿元，同比下滑10.4%；网易云音乐第一季度净收入为21亿元，同比增长38.6%；网易创新及其他业务净收入30亿元，同比增长11.5%，网易严选Pro会员规模一季度同比增长65%...财报透露，过去三年，网易总的研发投入达329亿元，研发投入强度已连续三年超过14%，研发人员占比约为50%......
今日，百度发布了2022第一季度财报。财报显示，百度2022第一季度营收为284亿元，同比增长1%。归属于百度的净亏损为8.85亿元，上年同期净利润256.53亿元。来自于“百度核心”的营收达214亿元，同比增长4%。网络营销营收为157亿元，同比下滑4%。爱奇艺的营收为73亿元，同比下滑9%。
财报显示，一季度快手营收210.7亿元，同比增长23.8%，市场预期205.99亿元...线上营销服务收入114亿元，同比增长32.6%;直播收入为78亿元，同比增长8.2%...用户数方面，2022第一季度快手平均日活跃用户3.46亿，同比增长17%;平均月活跃用户5.98亿，同比增长15%...
虎牙直播发布2022一季度财报称，该季度实现营收24.646亿元，去年期为26.048亿元，毛利润达3.34亿元...营收构成方面，来自于直播的收入为21.52亿元，来自于广告和其他业务的收入为3.13亿元，同比增长47.2%...用户数方面，虎牙直播服务的移动端平均MAU（移动端平均月活用户数）为8190万，同比增长8.5%...
唯品会发布2022一季度财报称，该季度营收为252亿元，同比下滑11.3%，预估257.4亿元...唯品会预计，2022年第二季度总净营收将达到222亿元至237亿元，同比下滑约25%至20%...
比亚迪发布公告称，2022年一季度实现营收668.25亿元，同比增长63.02%;净利润8.08亿元，同比增长240.59%;经营活动产生的现金流量净额为119.33亿元，同比增长8312.29%...根据比亚迪每月产销数据透露，其3月新车销量为104，878辆，同比增长156.95%...
小米发布2022年一季度财报称，一季度实现营收733.5亿元，同比下滑4.6%，市场预期725.16亿元，其中，小米智能手机业务收入为458亿元，全球智能手机市场出货量为3850万台。IoT与生活消费产品部分收入194.8亿元，同比增长6.8%。互联网服务收入71亿元，同比增长8.2%。
搜狐发布了2022年第一季度财报，财报显示，该季度搜狐营收1.93亿美元，同比下降13%，市场预期1.69亿美元...品牌广告收入为2400万美元，同比下降23%，在线游戏收入为1.58亿美元，同比下降11%...
腾讯发布2022年第一季度财报称，该季度实现营收1355亿元，同比持平，市场预期1410.58亿元。其中，增值服务业务营收727亿元，同比增长1%。网络广告业务收入180亿元，同比下降16%。社交及其他广告收入157亿元，同比下降15%。金融科技及企业服务业务收入428亿元，同比下降11%。社交网络收入为 291 亿元。媒体广告收入 23 亿元，同比下降 27%。
报告显示，海尔生物一季度规模与盈利延续双高增长，实现营业收入56，345. 31 万元，同比增长36.22%；还原本期确认的股权激励费用和同期联营企业Mesa的持有期和处置收益后，实现归属于上市公司股东的净利润同比增长37.7%；归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长45.12%，均高于收入增幅......
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