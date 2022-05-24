网易2022一季度财报：营收236亿元 同比增加14.8%

虎牙直播发布2022一季度财报称，该季度实现营收24.646亿元，去年期为26.048亿元，毛利润达3.34亿元...营收构成方面，来自于直播的收入为21.52亿元，来自于广告和其他业务的收入为3.13亿元，同比增长47.2%...用户数方面，虎牙直播服务的移动端平均MAU（移动端平均月活用户数）为8190万，同比增长8.5%...