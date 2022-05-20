蜜雪冰城注册雪王爱喝水商标 网友：瓶子设计好可爱

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:企查查APP显示，近日蜜雪冰城股份有限公司成功注册“雪王爱喝水”商标，该商标的国际分类为啤酒饮料，商标申请日期为2021年11月。
此外，企查查信息显示，蜜雪冰城已获得“雪王爱喝水”瓶子外观设计专利。
对此，不少网友表示，瓶子设计真的非常的可爱了。也有的更好奇之后如果蜜雪冰城推出的水产品的售价。
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2021年，瑞幸咖啡实现营收79.65亿元，同比增加了97.48%;归母净利润6.86亿元，上年同期为-55.89亿元...根据极海品牌监测数据，2019年瑞幸新开门店存活率满12个月仅占63%，而2021年新开门店这一指标提升至93%，说明公司整体门店经营及管理能力显著提升，关店率大幅下降...根据弗若斯特沙利文数据，中国咖啡市场2013-18年CAGR达29.54%，并预计以25.99%的复合增长率继续增长，2023年达1806亿元...除了热门产品，蜜雪冰城部分门店也开始售卖咖啡产品......
结合多位加盟商的说法，大部分人对蜜雪冰城的加盟热情，是被两个事件点燃的:6月，“你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜”的魔性主题曲，让这个品牌在社交平台热度爆棚，8月，在河南洪灾期间捐款2200万，又为蜜雪冰城的企业形象润色几分，门店被消费者“野性消费”...结合多位蜜雪冰城的加盟商说法，营业额中的50%左右要用于物料进货，房租和员工工资占比接近20%，再去掉各类杂费，利润在15%-20%之间......
据4月27日，恭城县恭城镇蜜雪冰城奶茶店因原料过期，被恭城瑶族自治县市场监督管理局罚款2000元...处罚事由显示，执法人员于2022年4月8日对该店进行现场检查，发现在当事人货架摆放有半袋产品名称“焙炒咖啡粉”用于制作加工奶茶，发现仓库内堆放有26袋上述批次产品...
蜜雪冰城的工作人员回应称，“她是上班一个小时猝死了，当时就拨打了 110 和120，但是没抢救过来...公开资料显示，2020 年 6 月，蜜雪冰城门店达一万家，是国内首家突破万家门店的茶饮品牌...
据店里工作人员说，女孩来了一小时后就猝死了，当时就拨打了110和120，但是并没有抢救过来...有消息称蜜雪冰城即将完成新一轮融资，计划该轮融资10亿至20亿元，投资方为高瓴资本、龙珠资本，融资后估值200亿元...今年1月中旬，又有消息称，蜜雪冰城的首轮融资落定，由龙珠资本、高瓴资本联合领投，双方各自投了10亿元，融资完成后蜜雪冰城估值超过200亿元...2020年蜜雪冰城的销售额为65亿元，利润为8亿元...
据沸点视频5月7日报道，在江苏苏州，朱女士和丈夫为配合疫情防控，呆在外地期间，13岁的儿子独自在家中呆了66天。不过，让父母欣慰的是，这段时间内，孩子不仅按部就班地上网课写作业，还把家里的猫狗照顾得挺好。朱女士介绍，小区之前可以点外卖，孩子中饭晚饭一般这样解决，早饭都是自己做。在周六日的时候，朱女士会视频连线孩子教一些饭菜做法。她介绍，这件事之前，孩子连烧水都不会，现在会了很多手艺。而且，两口子发现，孩子自己和猫狗都吃吃胖了。当然，家里的卫生就不忍直视了，让母亲觉得难以下脚，但她一点也不生气，只是觉得
据报道，5月1日，四川广安市消防救援支队接到报警称，一小男孩在车内玩耍时将头伸出天窗外，误触到天窗关闭键，导致脖子被卡在了汽车的天窗边缝中，男孩哭闹不止，情况紧急...经过三分钟左右的时间，救援人员逐步将天窗扩开，将小男孩的头慢慢移出，最终将男孩安全地救下...对此，有网友表示，车辆的玻璃防夹功能缺失，应该算作是设计缺陷；而且家长看管不严，也负有一定的责任...因此，这么大的力量如果施加在儿童的要害部位，特别是颈部，可以说是完全致命的......
哈啰出行今日官宣推出新logo，宣布将品牌升级为哈喽”，并启用陪伴生活每一天”的全新品牌口号，哈啰APP已同步更换为新的品牌logo...看到这个logo，有网友表示，逐渐支付宝化”，也不少网友询问设计花了多少钱？”，还有网友称，换个logo新鲜感大增”...公开资料显示，哈啰出行目前业务范围包括单车、助力车、电动车、换电等各种出行方面的业务...从哈罗单车”到哈啰出行”再到哈啰”，哈啰在5年多时间里完成两次品牌升级，实现了从单一共享单车企业到移动出行平台，再到本地出行及生活服务平台的三级跳”......
你的头发还好吗？据卫健委2019年发布的脱发人群调查，中国已经约有2.5亿脱发人群，这意味着平均每6人中就有1人被脱发困扰，因为工作强度大，饮食、作息不规律，大批90后”也已加入到脱发大军。不过，星视频4月30日报道了一位浙江杭州男子的神奇经历，他表示自己有雄性激素秃发”，四处看医生都没有明显的改善。最近，他开始自己尝试新的方法，半个月的时间里，他洗头没有用洗发水，坚持每天用清水冲洗头发。开始一个星期头发会油，慢慢的出现头皮屑，之后他照镜子发现，谢顶的地方竟长出了新头发，而且又粗又硬。他个人认为洗发水对头发伤
商标局审查认为，“冰雪荣耀”商标与华为公司的“荣耀”商标形成近似，“长江鲲鹏”商标与华为公司的“鲲鹏凌云”“鲲鹏凌云计划”等商标形成近似，易造成消费者的混淆误认...被异议商标完整包含异议人引证商标的显著识别文字部分“华为”，并未形成有明显区别的新含义...
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