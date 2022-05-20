蜜雪冰城注册雪王爱喝水商标 网友：瓶子设计好可爱

你的头发还好吗？据卫健委2019年发布的脱发人群调查，中国已经约有2.5亿脱发人群，这意味着平均每6人中就有1人被脱发困扰，因为工作强度大，饮食、作息不规律，大批90后”也已加入到脱发大军。不过，星视频4月30日报道了一位浙江杭州男子的神奇经历，他表示自己有雄性激素秃发”，四处看医生都没有明显的改善。最近，他开始自己尝试新的方法，半个月的时间里，他洗头没有用洗发水，坚持每天用清水冲洗头发。开始一个星期头发会油，慢慢的出现头皮屑，之后他照镜子发现，谢顶的地方竟长出了新头发，而且又粗又硬。他个人认为洗发水对头发伤