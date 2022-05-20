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蜜雪冰城注册雪王爱喝水商标 网友：瓶子设计好可爱

2022-05-20 14:04 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:企查查APP显示，近日蜜雪冰城股份有限公司成功注册“雪王爱喝水”商标，该商标的国际分类为啤酒饮料，商标申请日期为2021年11月。

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此外，企查查信息显示，蜜雪冰城已获得“雪王爱喝水”瓶子外观设计专利。

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对此，不少网友表示，瓶子设计真的非常的可爱了。也有的更好奇之后如果蜜雪冰城推出的水产品的售价。

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