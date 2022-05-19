英雄联盟西部魔影2022皮肤与通行证活动详情 西部魔影皮肤一览

英雄联盟恶狱驰掣 魔影再临!5月13日10:00，全新的西部魔影皮肤降临召唤师峡谷。季中冠军赛（2022）西部魔影通行证也将同步上线;全新的主题战利品礼包限时销售。

新皮肤:西部魔影2022

【西部魔影 大小姐 蕾欧娜】

售价:9900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【西部魔影 大小姐 蕾欧娜】完全体:11900点券（含英雄价13400点券）

礼包包含:【西部魔影 大小姐 蕾欧娜】皮肤+图标（含载入边框）

【西部魔影 大小姐 蕾欧娜】 炫彩礼包:15921点券（含英雄价17421点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+4款炫彩(8折)，【西部魔影 大小姐 蕾欧娜 忠诚】仅售1点券

注意:2022年5月27日9:59后礼包不再包含【西部魔影 大小姐 蕾欧娜 忠诚】，礼包价格变为:15920点券（含英雄价17420点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年5月13日10:00-2022年6月14日9:59

【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】完全体:9900点券（含英雄价11650点券）

礼包包含:【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】皮肤+图标（含载入边框）

【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价20871点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+7款炫彩(8折)，【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆 忠诚】仅售1点券

注意:2022年5月27日9:59后礼包不再包含【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆 忠诚】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价20870点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年5月13日10:00-2022年6月14日9:59

【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】 基础皮肤及其礼包销售收入的25%，进入2022季中冠军赛的奖金池，根据赛事规则进行奖金分配

【西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒】完全体:9900点券（含英雄价10650点券）

礼包包含:【西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒】皮肤+图标（含载入边框）

【西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价19871点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+7款炫彩(8折)，【西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒 忠诚】仅售1点券

注意:2022年5月27日9:59后礼包不再包含【西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒 忠诚】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价19870点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年5月13日10:00-2022年6月14日9:59

【西部魔影 执行人 卡特琳娜】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【西部魔影 执行人 卡特琳娜】完全体:9900点券（含英雄价11150点券）

礼包包含:【西部魔影 执行人 卡特琳娜】皮肤+图标（含载入边框）

【西部魔影 执行人 卡特琳娜】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价20371点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+7款炫彩(8折)，【西部魔影 执行人 卡特琳娜 忠诚】仅售1点券

注意:2022年5月27日9:59后礼包不再包含【西部魔影 执行人 卡特琳娜 忠诚】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价20370点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年5月13日10:00-2022年6月14日9:59

【西部魔影 天使 韦鲁斯】

售价:7900点券

加入福星计划， 可限时免费使用此皮肤

【西部魔影 天使 韦鲁斯】完全体:9900点券（含英雄价11650点券）

礼包包含:【西部魔影 天使 韦鲁斯】皮肤+图标（含载入边框）

【西部魔影 天使 韦鲁斯】 炫彩礼包:19121点券（含英雄价20871点券）

礼包包含:皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)+7款炫彩(8折)，【西部魔影 天使 韦鲁斯 忠诚】仅售1点券

注意:2022年5月27日9:59后礼包不再包含【西部魔影 天使 韦鲁斯 忠诚】，礼包价格变为:19120点券（含英雄价20870点券）

完全体及炫彩礼包限时销售:2022年5月13日10:00-2022年6月14日9:59

【季中冠军赛（2022）西部魔影 守卫】

售价:2900点券

限时销售:2022年5月13日10:00-2022年6月14日9:59

【西部魔影（2022） 大礼包】:42650点券(含英雄价49650点券)

限时销售:2022年5月13日10:00-2022年6月14日9:59

礼包包含:

【西部魔影 大小姐 蕾欧娜】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

【西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

【西部魔影 执行人 卡特琳娜】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

【西部魔影 天使 韦鲁斯】皮肤（8折）+图标(含载入边框)(8折)

季中冠军赛（2022）西部魔影 守卫(5折)

西部魔影（2022）事件通行证

完成所有西部魔影（2022）免费事件任务即可获得共300枚季中冠军赛(2022)西部魔影币，季中冠军赛(2022)西部魔影法球以及季中冠军赛(2022) 西部魔影 图标。

解锁季中冠军赛（2022）西部魔影通行证后，将立即获得200枚季中冠军赛(2022)西部魔影币以及4个季中冠军赛(2022)西部魔影法球，在2022年6月15日06:59前可通过参与系统匹配到的对局获得更多季中冠军赛(2022)西部魔影币，另可通过完成通行证里程点任务解锁丰厚奖励，通过每周依次解锁的4个周常任务还可获得共计1000枚季中冠军赛(2022)西部魔影币!

注意:所有已获取的季中冠军赛（2022）西部魔影币将于2022年6月21日23:59下线，敬请召唤师们及时兑换!

通行证销售时间:2022年5月13日10:00-2022年6月14日9:59

任务解锁时间:2022年5月13日12:00-2022年6月15日6:59

【季中冠军赛（2022）西部魔影通行证】

售价:7900点券

【季中冠军赛（2022）西部魔影通行证礼包】

售价:15825点券（含英雄价17575点券）

礼包包含:季中冠军赛（2022）西部魔影通行证+【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】(7.5折)+图标(含载入边框)

西部魔影（2022）事件积分规则

本次西部魔影（2022）事件任务将基于时间的得分规则，以供参考。

召唤师峡谷，轮换模式与极地大乱斗:

云顶之弈:

云顶之弈（双人模式）:

游戏对局任务（需通行证）

1.通行证代币无尽任务

2022年5月13日12:00-2022年6月15日6:59，召唤师可通过对局的游戏时长来赢取积分（人机模式，训练模式与自定义模式除外），每累计200积分即可获得10枚季中冠军赛(2022)西部魔影币。如果召唤师尚未解锁“季中冠军赛(2022)西部魔影通行证”，那么通过游戏对局获得的季中冠军赛(2022)西部魔影币将进入“季中冠军赛(2022)西部魔影币贮藏”，后续解锁了季中冠军赛(2022)西部魔影通行证即可立刻获取并使用。同时，在完成任务的过程中超出200分的部分，将累计到下一次任务中。

2.西部魔影（2022）每周任务

召唤师可通过进行游戏对局（训练模式与自定义除外）累计积分，若玩家赢得对局即可获得更多积分，累计至指定数量的积分即可完成每周任务并获得奖励。

3.里程点任务（需通行证）

总计10个里程点任务，完成里程点1才可解锁里程点2，以此类推。

西部魔影（2022）免费事件任务(无需通行证)

活动期间通过系统匹配到的对局，完成西部魔影（2022）事件任务，共可获得200枚季中冠军赛(2022)西部魔影币以及1个永恒星碑 魔法引擎。

西部魔影（2022）法球任务(无需通行证)

该法球任务对所有玩家开放，但每位玩家只能完成一次，活动期间进行系统匹配到的对局累计3800点积分，即可完成任务获得40枚季中冠军赛（2022）西部魔影币与1个季中冠军赛(2022)西部魔影法球。

西部魔影（2022）衣橱任务(无需通行证)

该任务对所有玩家开放，每位玩家只能完成一次，完成任务获得60枚季中冠军赛（2022）西部魔影币与季中冠军赛(2022) 西部魔影 图标。

达成如下两个条件之一即可完成任务领取奖励:

●完成8场对局，并且每一局自己或者队友至少使用一款西部魔影皮肤

●通过游戏对局时长获得2200积分

战利品

西部魔影（2022）战利品礼包限时销售

战利品礼包销售时间:2022年5月13日10:00-2022年6月21日9:59

战利品概率说明

季中冠军赛（2022）西部魔影法球

打开可以获得以下内容:

●100%出1个随机皮肤碎片

并有几率额外获得以下内容:

●3.5%概率出季中冠军赛（2022）西部魔影福袋

●37.5%概率获得2个神话精萃（从紫色宝箱的概率25%提升至37.5%）

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤

季中冠军赛（2022）西部魔影福袋

打开可以获得以下内容:

●1个7900点券或以下价位的皮肤碎片

●2个4500点券或以上价位的皮肤碎片

并有几率额外获得以下内容:

●37.5%概率获得2个神话精萃（从紫色宝箱的概率25%提升至37.5%）

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤

●5%概率出2个额外随机皮肤碎片

季中冠军赛（2022）西部魔影专属福包

打开可以获得以下内容:

●80%概率出3个7900点券或以下的皮肤碎片

●19%概率出4个4500点券或以上价位的皮肤碎片

●1%概率出4个皮肤

并有几率额外获得以下内容:

●37.5%概率获得2个神话精萃（从紫色宝箱的概率25%提升至37.5%）

●0.06%概率获得一个海克斯限定皮肤

季中冠军赛（2022）西部魔影币兑换商城

【至臻 西部魔影 猎天使恶魔 泰隆】皮肤+图标（含载入边框）

兑换价格:2000枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

【125神话精萃+图标】

兑换价格:2200枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

【西部魔影 大小姐 蕾欧娜 虔信 】炫彩+图标

兑换价格:300枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

【西部魔影 猎天使恶魔 泰隆 虔信】/【西部魔影 地狱列车长 莫德凯撒 虔信】炫彩+图标

兑换价格:300枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

【西部魔影 执行人 卡特琳娜 虔信】/【西部魔影 天使 韦鲁斯 虔信】炫彩+图标

兑换价格:300枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

【西部魔影2022载入边框+图标】

兑换价格:250季中冠军赛（2022）西部魔影币

小小英雄蛋

小小英雄稀有蛋x1:300枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

机灵发明家蛋X1:600枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

无畏侍从蛋x1:600枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

海克斯战利品

季中冠军赛（2022）西部魔影法球:200枚季中冠军赛(2022)西部魔影币

神秘表情:60枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

随机英雄碎片:50枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

海克斯科技钥匙x3:180枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

海克斯科技钥匙:60枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

海克斯科技钥匙碎片:20枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

蓝色精萃x100:10枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

蓝色精萃x10:1枚季中冠军赛（2022）西部魔影币

轮换模式:无限乱斗

无限乱斗回归!你说听起来有点打哆嗦? 我猜是激动得颤抖吧!

让你我一起在超短技能冷却带来的无止境混乱与激情中享受纯粹的战斗乐趣吧!

限时开放:2022年5月13日12:00-2022年6月15日06:59

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