快手电商延迟发货报备功能升级

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:今日，快手电商发布了延迟发货报备功能升级及操作指南。据了解，延迟发货报备，是平台为商家因大型会议、自然灾害、疫情等不可抗力因素无法按时发货，避免受到平台规则惩罚而提供的一种保护机制。

商家因自然灾害等不可抗力因素，无法按平台时效要求进行发货履约或及时更新物流单号时，可向平台进行报备，报备通过后可免除延迟发货责任。

商家延迟发货审核结果正常48小时可查看审核结果，特殊情况存在延迟。另外，【延迟发货报备】后快递又恢复了，可以正常发货了不需要操作取消延迟发货报备，正常发货则正常发货即可。

那么什么时候需要【延迟发货报备】?具体如下:

【此情况不需要报备】:如果承诺发货时间、发货地址或收货地址在《关于疫情影响下的发货考核调整公告》内的实物订单，不纳入及时发货率、揽收异常率指标计算且不做延迟发货扣款，不需要报备。

【此情况需要报备】:如果商家因自然灾害等不可抗力因素，无法按平台时效要求进行发货履约或及时更新物流单号且承诺发货时间、发货地址或收货地址不在《关于疫情影响下的发货考核调整公告》内则需要在报备后台报备。

【延迟发货报备】功能在哪里?怎样去报备?

先进入报备后台—点击【新增延迟报备】—选择【报备原因】（下有图示），延迟发货报备后台展示了7种报备原因，分别是:①大型会议、②重大赛事、③自然灾害、④商家因素、⑤特殊订单、⑥疫情原因、⑦双地址，商家根据实际情况及下列表格对应选择相应的原因进行报备。

小提示:如商家需要报备疫情影响无法发货，请注意选择报备的类型:

如发货地受影响，请选择【特殊订单】报备原因（报备类型）进行报备(具体操作步骤参考下方表格)

如收货地受影响，可选择【疫情原因】和【特殊订单】两种报备原因其一报备即可（具体操作步骤参考下方表格）

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