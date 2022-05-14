2022年5月14日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于盲道的，问题是“你注意过吗我国的盲道表面通常是什么形状的凸起?”这个很多人都关注过，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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我国的盲道表面通常是什么形状的凸起 5月14日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:你注意过吗:我国盲道表面通常是什么形状的凸起?

A、条状和圆点

B、六边形

正确答案:条状和圆点

盲道是专门帮助盲人行走的道路设施。盲道一般由两类砖铺就，一类是条形引导砖，引导盲人放心前行，称为行进盲道;一类是带有圆点的提示砖，提示盲人前面有障碍，该转弯了，称为提示盲道。1961年美国制定了世界上第一个《无障碍标准》。1991年北京建成国内首条盲道。2001年8月1日《城市道路和建筑物无障碍设计规范》在中国颁布实施。

中华人民共和国交通安全法第三十四条规定“城市主要道路的人行道，应当按照规划设置盲道。”但事实上因在百姓中间宣传力度不够等原因，国内城市大规模的盲道建设对盲人行路并未产生很大帮助。黄色凸出条纹样式的盲道犹如盲人静态的眼睛，它被铺在马路人行道上，是为了方便盲人出行而设置的。形状特殊的砖、鲜艳的黄色，利用盲人的脚感作用和盲道砖的助感原理达成。

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