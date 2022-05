去年,英特尔开源了名叫 ControlFlag 的人工智能(AI)项目,旨在借助机器学习(ML)技术来发现代码中的错误...好消息是,最新的 1.2 版本已提供对 C++ 的全面支持...在现有的 C / PHP 代码支持的基础上,ControlFlag 1.2 版本还极大地改进了 C++ 代码的经典模式训练与推理,以“完全支持”C++ 代码中的异常模式(错误)检测...