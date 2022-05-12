抖音开展“长江禁捕 打非断链”专项治理 严禁八类行为

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息:昨日晚间，抖音生活服务平台公告称，根据市场监管总局关于开展“长江禁捕 打非断链”专项行动，严厉打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物的违法行为，斩断市场销售产业链，保护长江流域生态安全

即日起，抖音生活服务平台禁止出售来自实施禁捕的332个自然保护区和水产种质资源保护区的非法捕捞渔获物，同时禁止出售来自长江干流和岷江、沱江、赤水河、嘉陵江、乌江、汉江、大渡河等重要支流，以及鄱阳湖、洞庭湖等大型通江湖泊的非法捕捞渔获物。特此公告如下:

一、严禁采购、销售和加工来自禁捕水域的非法捕捞渔获物。 二、严禁采购、销售和加工无法提供合法来源凭证的水产品。 三、严禁对水产制品标注“长江野生鱼”“长江野生江鲜”等字样。 四、严禁餐饮单位经营“长江野生鱼”“长江野生江鲜”等相关菜品。 五、严禁出售、购买、食用长江流域珍贵、濒危水生野生动物及其制品。 六、严禁以“长江野生鱼”“长江野生江鲜”为噱头进行宣传。 七、严禁为出售、购买、利用长江流域非法捕捞渔获物及其制品或者禁止使用的捕捞工具发布广告。 八、严禁为违法出售、购买、利用长江流域非法捕捞渔获物及其制品或者禁止使用的捕捞工具提供交易服务。

根据市场监管总局的要求，抖音生活服务将对在售的产品进行严格审核，若发现违规情况，将依据平台规则处理，包括但不限于:短视频-视违规程度，处以警告、下架视频、帐号降级，最高封禁投稿等处罚。直播-视违规程度，处以警告，中断直播，封禁开播权等处罚。同时也请各位商家及时自查，确保产品无违规售卖等情况。

抖音特别强调，无论是在探店视频还是直播场景中，对于标题、语音、字幕及图片均不得出现相关信息内容。

另外，不得涉及使用“生态”“天然”“有机”“洞庭湖水系”“太湖流域”等含义模糊的词汇进行虚假宣传，误导消费者。

违规场景

关键 信息 视频中出现“野生白鱼、美味的长江白鱼”、“鲜活的乌江鱼”、“清江鱼” 相关内容描述 核心 问题 视频内容涉及自然保护区和水产种质资源保护区的非法捕捞渔获物，若为人工养殖鱼，请在显著位置描述清晰

敏感词汇（包括但不限于）

类别 词汇 禁渔类 长江鱼、乌江鱼、汉江鱼、清江鱼、岷江鱼、沱江鱼、嘉陵江鱼、鄱阳湖鱼、洞庭湖鱼、赤水河鱼，大渡河鱼、长江江鲜、生态鱼、三峡鱼等 野生打捞类 长江野生鱼、野生江鲜、野生鱼鲜、野生湖鲜、野生打捞、鲜活打捞、鲜活直捕、产地直捕、野生鱼馆等 长江流域省市类 （青海、四川、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海、贵州、甘肃、陕西）野生河鱼 、野生河虾、野生活鱼 、野生活虾、天然活鱼、天然活虾等

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