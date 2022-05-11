2022DNF最新土罐经典袖珍罐详情 5月最新土罐可开出道具汇总

DNF在最近开启了土罐的经典袖珍罐的活动，上架了全新的土罐罐子，很多玩家还不清楚能开出什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间:2022年5月10日06:00~2022年6月16日05:59

击败推荐地下城怪物时有一定概率掉落

【土罐的笔记本】

可在商城以120万金币/个的价格购买

【土罐的钥匙】

在商城购买

【土罐的移动速度药水】1个300点券10个2800点券50个11800点券100个23000点券

对应数量的【土罐的笔记本】和【土罐的钥匙】

使用【土罐的钥匙】

自动消耗【土罐的笔记本】

土罐的袖珍罐

土罐的袖珍罐怎么使用?

1、右键点击土罐的袖珍罐，出现开罐界面

2、选择【开启1个】或者【开启10个】，点击“开启”按钮

3、在经过一段开罐动画后，会直接展示你获得的道具，开罐时每个罐子会固定获得杂货中的1种，然后再从B，A，S级道具中获得1种，在获得特别道具时，开罐的动画也会发生变化哦~

4、土罐的袖珍罐其中的本期限定道具的获得机率会随着玩家开启袖珍罐的数量上升，在获得本期限定道具后，机率会恢复为正常数值。

土罐的袖珍罐可以获得什么?

1、打开土罐的袖珍罐，有一定概率获得本期限定道具。在开启110个罐子仍未获取限定道具的话，之后每开启1个罐子获得限定道具的机率就会上升10%，在获得限定道具后就会重置。每期限定道具的获得机率会有所变化。本期限定道具内容获得机率与圣物遗物箱道具相同。并将于2022年6月16日更新维护后删除。

限定道具（2022.5.10~2022.6.16） 道具详情 获取机率 云珂的特别司南礼盒 （14~17阶） 开启后，可以从14~17阶4人组队司南中，随机获得一种。获得的司南可交易1次，交易后变为账号绑定，没有删除时间。 0.2% 云珂的司南礼盒 （11~17阶） 开启后，可以从11~17阶4人组队司南中，随机获得一种。获得的司南可交易1次，交易后变为账号绑定，没有删除时间。 0.8%

点击查看司南礼盒内道具机率

2、土罐的袖珍罐打开后可获得的道具总共分为3种品质，分别为【B级】、【A级】、【S级】。其中S级固定为本期限定道具。还有一种杂货道具是开罐后必然会获得的，也就是开启1个罐子，会获得1种杂货+B级、A级、S级道具中的一种。

杂货道具 查看具体列表 必然会获得其中1种



B级道具 查看具体列表 获取概率:约97.5%



A级道具 查看具体列表 获取概率:约1.5%



S级道具 查看具体列表 获取概率:约1%

3、土罐的袖珍罐内道具属性详情

道具名称 道具说明 交易类型 复活币 开启后，可以补充1个复活币。 账号绑定 宠物饲料礼袋（30个）/ (50个)/ (100个) 开启后，可以获得30个/50个/100个宠物饲料。 账号绑定 华丽的徽章神秘礼盒（1个）/(2个) 开启后，随机获得1个/2个华丽的徽章。获得的徽章无法交易。无法获得双重徽章和彩色徽章。 账号绑定 灿烂的徽章自选礼盒 开启后，可以选择获得1个灿烂的徽章，获得的徽章无法交易。无法获得双重徽章和彩色徽章。 账号绑定 耀银品级调整箱 使用后，可以调整一次装备的品级和属性，调整后的品级选取最上级，属性会选取上等数值。（该道具无法调整魔法封印属性，且无法用于称号和神话装备） 账号绑定 凯丽的强化器（Lv1~100） 使用后，可以强化选择的装备，且不消耗无色小晶块和金币。 账号绑定 一次性增幅器（Lv55~100） 使用后，可以增幅选择的装备，且不消耗矛盾的结晶体和金币。 账号绑定 凯丽的强化器礼盒（20个） 开启后，可以获得20个凯丽的强化器。获得的凯丽的强化器为账号绑定，将于2022年6月16日凌晨6点删除。 交易1次后账号绑定 一次性增幅器礼盒（20个） 开启后，可以获得20个一次性增幅器。获得的一次性增幅器为账号绑定，将于2022年6月16日凌晨6点删除。 交易1次后账号绑定 土罐的袖珍罐礼盒（3个）/(10个) 开启后，可以获得3个/10个土罐的袖珍罐。获得的土罐的袖珍罐为账号绑定，将于2022年6月16日凌晨6点删除。 账号绑定 林纳斯的神奇模具礼盒 开启后，可以获得1个林纳斯的神奇模具。获得的林纳斯的神奇模具为账号绑定，可用于幻化无法交易的武器。 交易1次后账号绑定 林纳斯的秘传模具礼盒 开启后，可以获得1个林纳斯的秘传模具。获得的林纳斯的秘传模具为账号绑定，可用于幻化账号绑定的武器。 交易1次后账号绑定 +10装备强化券（Lv1~100） 使用后，可以将所选的装备强化至 +10，但会覆盖该装备原有的强化等级。可用于Lv1~100的装备。 交易1次后账号绑定 +11装备强化券（Lv1~100） 使用后，可以将所选的装备强化至 +11，但会覆盖该装备原有的强化等级。可用于Lv1~100的装备。 交易1次后账号绑定 +12装备强化券（Lv1~100） 使用后，可以将所选的装备强化至 +12，但会覆盖该装备原有的强化等级。可用于Lv1~100的装备。 交易1次后账号绑定 +7装备增幅券（Lv55~100） 使用后，可以将所选的装备增幅至 +7，但会覆盖该装备原有的增幅等级。只能用于被赋予异次元属性的装备。可用于Lv55~100的装备。 交易1次后账号绑定 +10装备增幅券（Lv55~100） 使用后，可以将所选的装备增幅至 +10，但会覆盖该装备原有的增幅等级。只能用于被赋予异次元属性的装备。可用于Lv55~100的装备。 交易1次后账号绑定 +11装备增幅券（Lv55~100） 使用后，可以把选择的装备增幅到+11，但会覆盖该装备原有的增幅等级。只能用于Lv100及以下，被赋予异次元属性的装备。 交易1次后账号绑定 装备强化保护券 持有该保护券，武器强化+13及以上或其他装备强化+11及以上失败时，装备不会被销毁。只有强化失败时，保护券才会消失。不适用于增幅。强化失败时，装备的强化等级归零。 交易1次后账号绑定 装备增幅保护券 持有该保护券，增幅+11及以上失败时，装备不会被销毁。只有增幅失败时，保护券才会消失。不适用于强化。增幅失败时，装备的增幅等级归零。 交易1次后账号绑定 单人司南神秘礼盒（11~17阶） 开启后，随机获得1个11~17阶单人司南。获得的司南为账号绑定，没有删除时间。点击查看概率 交易1次后账号绑定 纯净的增幅书 使用后，可以定向扭转装备的异次元属性 （只能用于增幅）。只有Lv55以上的稀有及以上的装备才可使用;不可用于感染了异界气息的装备和强化后的装备。 交易1次后账号绑定 变异的扭转书 只能用于被净化了异界气息的装备。使用后可以选择变更异次元力量、智力、体力及精神中的1种。使用时，装备保留原有的增幅数值。只有Lv55以上的稀有及以上的装备才可使用;不可用于强化后的装备。 交易1次后账号绑定 异界气息净化书 用于被异界气息污染的装备，使用时装备可以穿戴。异界气息被净化时，可以对装备赋予1种异次元属性 （异次元力量、智力、体力、精神）。赋予异次元属性后，只能进行增幅。只有被异界气息污染，并且不低于Lv55的稀有及以上装备才可使用;无法用于已经净化过的装备。 交易1次后账号绑定 +11装备强化券随机礼盒 开启后，可以从成功率为30%、50%、70%、90%的+11装备强化券中，随机获得1张。获得的装备强化券可交易1次，交易后变为账号绑定，并将于2022年6月16日凌晨6点删除。点击查看概率 交易1次后账号绑定 +10装备增幅券随机礼盒 开启后，可以从成功率为30%、50%、70%、90%的+10装备增幅券中，随机获得1张。获得的装备增幅券可交易1次，交易后变为账号绑定，并将于2022年6月16日凌晨6点删除。点击查看概率 交易1次后账号绑定 +12装备强化券随机礼盒 开启后，可以从成功率为30%、50%、70%、90%的+12装备强化券中，随机获得1张。获得的装备强化券可交易1次，交易后变为账号绑定，并将于2022年6月16日凌晨6点删除。点击查看概率 交易1次后账号绑定 +11装备增幅券随机礼盒 开启后，可以从成功率为30%、50%、70%、90%的+11装备增幅券中，随机获得1张。获得的装备增幅券可交易1次，交易后变为账号绑定，并将于2022年6月16日凌晨6点删除。点击查看概率 交易1次后账号绑定 +13装备强化券随机礼盒 开启后，可以从成功率为30%、50%、70%、90%的+13装备强化券中，随机获得1张。获得的装备强化券可交易1次，交易后变为账号绑定，并将于2022年6月16日凌晨6点删除。点击查看概率 交易1次后账号绑定 +12装备增幅券随机礼盒 开启后，可以从成功率为30%、50%、70%、90%的+12装备增幅券中，随机获得1张。获得的装备增幅券可交易1次，交易后变为账号绑定，并将于2022年6月16日凌晨6点删除。点击查看概率 交易1次后账号绑定

温馨提示

1、土罐的移动速度药水、土罐的钥匙将在商城→道具→特别/扩展分类下出售。

2、土罐的移动速度药水可通过代币券、欢乐代币券购买。土罐的钥匙只可通过金币购买。

3、土罐的移动速度药水、土罐的钥匙均为账号绑定，不可赠送，可以加入购物车，土罐的笔记本购买后将进入消耗品栏，土罐的钥匙购买后将进入材料栏。若物品栏无剩余空间，则以365天期限制邮件的形式发放。请您及时收取邮件。

4、在土罐的袖珍罐中获得的道具有时限的会在2022年6月16日凌晨6点删除。

5、在打开土罐的袖珍罐获得道具后，若物品栏无剩余空间，则以15天期限制邮件的形式发放。请您及时收取邮件。

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