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蔚来拟于5月20日在新加坡交易所上市

2022-05-11 16:43 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:据财联社消息，蔚来拟于5月20日在新加坡交易所上市。

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5月6日，蔚来宣布将新加坡交易所进行二次上市。

蔚来表示，已收到新加坡交易所发出有关股份于新交所主板上市及报价的附条件上市资格函，相关上市文件将于本月发布。

据悉，蔚来本次上市将采用介绍上市的方式，不涉及新股发行及资金募集。蔚来在新交所上市的A类股可与其在纽交所上市的美国存托股份实现完全转换。

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