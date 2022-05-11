站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:据财联社消息，蔚来拟于5月20日在新加坡交易所上市。
5月6日，蔚来宣布将新加坡交易所进行二次上市。
蔚来表示，已收到新加坡交易所发出有关股份于新交所主板上市及报价的附条件上市资格函，相关上市文件将于本月发布。
据悉，蔚来本次上市将采用介绍上市的方式，不涉及新股发行及资金募集。蔚来在新交所上市的A类股可与其在纽交所上市的美国存托股份实现完全转换。
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5月6日，蔚来宣布将新加坡交易所进行二次上市...蔚来表示，已收到新加坡交易所发出有关股份于新交所主板上市及报价的附条件上市资格函，相关上市文件将于本月发布...蔚来本次上市将采用介绍上市的方式，不涉及新股发行及资金募集...蔚来于2014年11月成立，2018年9月12日，在美国纽交所成功上市...
1688 日前发布关于更新“行业优选”保标规则的公告称，新版行业优选商家自 3 月上线以来，围绕“产品好”、“服务好”、店铺的“产品力”和“服务力”的最新标准引导商家进行成长，平台收获了许多商家的认可，也收到了诚恳的建议...平台对交易勋章、转化率、回头率、响应率、揽收率、在线商品数等 6 个指标将进行分别考核，商家成为行业优选后，任意指标连续 31 天低于行业优选的标准时，第 32 天退出行业优选；若指标在 31 天之内恢复到行业优选标准，则保留行业优选身份......
在新交所主板上市后，新交所主板上市的股票将完全可与纽交所上市的美国存托凭证互换，美国存托凭证仍将主要在纽约证交所上市...蔚来表示，已从新加坡交易所取得主板二次上市的附条件上市资格函，并将于本月发布上市文件...
在3月10日以介绍方式登陆港交所挂牌交易后，今日早间，蔚来宣布拟在新加坡交易所进行二次上市...蔚来的美国存托股份将继续主要在纽约证券交易所上市及交易，每股美国存托股份代表一股股份...在新加坡交易所主板上市后，相关股份将可与在纽交所上市的美国存托股份完全互换...而在美国证监会（SEC）官网显示，该机构当地时间5月4日又将包括蔚来、小鹏汽车、京东、哔哩哔哩、拼多多在内的88家中概股加入预摘牌”名单，使得名单上的中概股数量上升至105家...
据特斯拉汽车（北京）有限公司与项立刚等网络侵权责任纠纷一案新增开庭公告，原告为特斯拉汽车（北京）有限公司，案件将于5月24日在北京互联网法院开庭...对此，项立刚在微博中称，“这些人是用‘傲慢’把消费者挑到不能自持...
绝地求生在5月开启了最新的商店更新内容，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
上一期，虎符研究院讲到ERC20基础信息，目前全球Token（代币）总数超过5000种，绝大部分是ERC20的代币，据估计，至少占比超过95%，由此可见，ERC20是一种十分流行的代币格式...USDT是当前实用最广泛，市值最高的稳定币，它是中心化的公司Tether发行的，目前主要有3种USDT代币，分别依托ERC20、TRC20、Omni协议发行...因此，虎符交易所Hoo研究院的cici表示，ERC-20对开发者的影响是巨大的，因为每次发布新的token时，不需要重新做项目......
这正是ERC-20的作用所在，ERC-20就是针对这些发布的Token制定的一个固定的基础的标准原则...截至2019年10月，以太坊的主网络上存在超过200，000个与ERC-20兼容的Token...这简化了为开发人员设定的任务；他们可以继续进行自己的工作，因为只要Token遵循规则，就不需要在每次发布新Token时都重做每个新项目...简单地说，任何ERC-20代币都能立即兼容以太坊的钱包，由于交易所已经知道这些代币是如何操作的，它们可以很容易地整合这些代币......
开发者可以从5月9日开始申请参加6月6日的全球开发者大会亲身"特别活动"。苹果宣布WWDC将于2022年6月6日至6月10日举行，随着美国疫情趋缓，WWDC 2022的第一天有亲临现场的环节。这个只有开发者参加的特别活动是苹果公司自2020年COVID-19大流行以来举办的第一个亲临现场活动。任何参与了苹果开发者计划或苹果开发者企业计划参与者都可以从5月9日开始申请参加。随机选择抽签将决定哪些申请人能够参加，这与以前的WWDC亲临活动很相似。虽然WWDC的主题演讲和会议仍然是预先拍摄的数字活动，但苹果正在邀请开发者亲自参加这一特别活动。与会者将
据界面新闻消息，游戏设备品牌雷蛇宣布，私有化建议获得了计划股东批准，预计将在5月13日正式从港交所退市...雷蛇在去年 12 月曾发出公告，称由于上市股份流动性低、股价持续受压，未能达成当初公开发售的目标，希望解除上市的规则限制以发展高风险业务，将以每股 2.82 港元私有化，从香港联合证券交易所退市...
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此次推介会上，雷帝荣获“2021年度新浜镇优秀重点企业 、2021年度新浜镇社会公益奖、2021年度新浜镇实体型纳税贡献奖、2021年度科技创新奖”，雷帝..
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腾讯公司副总裁、腾讯研究院院长司晓认为，中小城市正在成为数字化转型的重要参与者，研究中小城市数字化转型的模式和实践对于全球而言具有普遍的..
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5月13日消息，据国外媒体报道，已在研发6G相关技术的三星电子，在当地时间周五举办了他们的首届6G论坛，学术界及产业界的多位专家参加了他们的论坛..
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据《2020中国语言服务行业发展报告》统计，2019年中国含有语言服务的在营企业有403095家，语言服务为主营业务的在营企业8928家，总产值为384亿元...
Jeff Kob在视频里说，当初他在设计研发EGT麦角硫因软糖时，惊动了整个美国营养领域，因为他发现，超级抗氧化剂EGT麦角硫因在结合胶原蛋白时能产生..
2021年5月12日，umx.art平台正式上线，5月19日首个藏品正式开售，umx以快捷的出价方式、合规的法币支持、稳定的二层网络以及情感经济下的社群效应..
一套移动化、智能化、数字化的办公系统，能够让水务行业企业各岗位，都可以随时随地接收、处理、共享、协作各项业务工作...泛微协助水务行业企业，..
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2021年10月8日，知名医学期刊《柳叶刀》发表系统综述，收集了各个国家和地区自2020年1月至2021年1月心理疾病患者的相关数据，对比研究发现疫情导致..
2021年底，公募基金数量超过9000只，总规模25.7万亿，再创新高，相比2020年增长27%...主动权益占比从2018年的18%提升至2021年的34%...为方便投资者..
B站的弹幕文化、高粘性社区是一个天然的共创平台，当UP主用B站梗创作出粉丝会喜欢的广告，占领了“用户心智”时，这些私域流量就全部转换成商业价..