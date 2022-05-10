实现“无聊猿”自由！这个AI工具可以免费生成独特的无聊猿头像

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:Bored Apes （无聊猿）已成为NFT热潮的象征，它们看起来平平无奇，甚至还有点丑价格却高得离谱，而这价值源于人为的稀缺性。

简单的说，无聊猿是在以太坊上铸造的NFT图片，总共有10000只。每一只无聊猿都会在耳朵、眼睛、衣服等7种类目的不同特性中，随机选取然后组合起来，这使得每一只猿都是独一无二的猿。数据显示，截至5月6日，最便宜的无聊猿在OpenSea价格也已达5w+美元。

因此，如果有人可以无限提供这类NFT藏品的免费版本，那对于想要拥有独一无二无聊猿头像的用户来说，无疑是一件好事。

近期，国外机器学习专家Yannic Kilcher 构建了一个应用程序，它可以根据用户的需求生成尽可能多的无聊猿。

注：图片来自Yannic KilcherYouTube视频截图

该系统由生成对抗网络 （GAN）提供支持，它通过使两个神经网络相互对抗来创建新内容:一个是生成新图像的生成器，另一个则是猜测哪些是假的鉴别器。随着时间的推移，生成器开始创建新的并且逼真的无聊猿图片。

Kilcher 首先从无聊猿游艇俱乐部（ Bored Ape Yacht Club ）收集了10，000张图像。然后，他在数据集上训练英伟达的StyleGAN2神经网络。最终系统生成了完全独特且可替代的无聊猿。

注：图片来自Yannic KilcherYouTube视频截图

Kilcher承认，这些图像并不总是完美的。他表示，系统质量并不是很好，经常有看得出来的伪像。已经有其它开发者已经构建了类似的工具，并且可以生成更好的作品效果。

然而，Kilcher 还创造了一些真正原创的东西:一个可以根据上传的图像生成无聊猿的应用程序。该应用程序利用了 OpenAI的CLIP（这是一种在大量图像和文本对上训练的神经网络）。

注：图片来自Yannic KilcherYouTube视频截图

对这个无聊猿生成器好奇者可以访问Hugging Face[1]或Kilcher网站[2]体验看看。

Kilcher网站生成的无聊猿头像

[1] https://huggingface.co/spaces/ykilcher/apes/tree/main

[2] https://www.ykilcher.com/apes

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