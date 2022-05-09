温州特斯拉失控车主发“道歉信” 承认将油门当作刹车踩下

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:今日，特斯拉温州刹车失灵事件车主发文致歉，承认自己是将油门当作刹车踩了。

该车主表示，由于心有不甘，便从8月中旬开始在抖音、微博上、电台、电视台采访中，持续捏造“特斯拉自动加速刹车失灵”、“珍爱生命远离特斯拉”等内容，来侮辱和诋毁特斯拉公司和特斯拉汽车。

该车主还透露，河南车主张女士和天津车主韩先生，也有联系自己，要求加入了维权车主群。二审判决作出后，河南车主张女士邀请自己与其他车主一起写联名书集体诉讼，但被拒绝。

据了解，2020年8月，浙江温州某小区一辆特斯拉Model3以120km/h的高速冲进停车场，驾驶员经过7小时抢救，输血近5000毫升抢救成功。

2020年10月，温州市鹿城区人民法院下达民事判决书，认定车主踩错了踏板，把油门踏板当刹车踩。判决书还显示，由于该车主在社交平台构成了对原告（特斯拉上海有限公司）名誉权的侵害，要求该车主在抖音平台上向原告赔礼道歉，并赔偿特斯拉损失5万元。

以下为该车主致歉信全文:

各位网友，我是2020年8月12日温州特斯拉事故的当事人，也是微博账号“温州特斯拉失控车主”和原抖音账号“温州特斯拉失灵车主”的注册人和控制人。

事故发生当晚，我驾车回家在小区内部道路突然发现前方有人出现，想踩一下刹车，结果踩错了，把油门当刹车了，车辆冲入停车场，与停车场道闸、停放的多辆车辆、隔离栏等发生碰撞。

事故发生以后，我虽明知自己把油门当作刹车踩了，但我心有不甘，便从8月中旬开始在抖音、微博上、电台、电视台采访中，持续捏造“特斯拉自动加速刹车失灵”、“珍爱生命远离特斯拉”等内容，来侮辱和诋毁特斯拉公司和特斯拉汽车。

我捏造的言论在网络上被大量阅读、转发和报道，成为了一起有着极大社会影响力的事件，很多人受到我的言论的误导，以为特斯拉汽车真的存在意外自动加速、刹车失灵的问题，给特斯拉公司和特斯拉汽车的声誉都造成了不可挽回的巨大损失。

特斯拉公司工作人员曾多次和我联络，希望我能够向公众说明事故真实情况，但我未予理会。最终，特斯拉公司向法院起诉了我，案件经过一审、二审已于今年3月份生效。判决认定我构成对特斯拉公司名誉的侵犯，应向特斯拉公司赔礼道歉并赔偿经济损失。

案件审理过程中，法官也对我进行了批评和教育，为我普及了相关法律规定和我的行为的法律后果。我现在对于我的行为性质已经有了清醒的认识，对给特斯拉公司和特斯拉汽车造成的重大负面影响感到追悔莫及。在此，我诚心向特斯拉公司道歉，也向受到了我言论误导的人们道歉。

此外，我在实施上述行为中，其他自称“维权”车主也来联系我。上海车主封先生主动联系我，并给我介绍了某平台，平台给我安排了律师，一审律师的所有费用都是这个平台所出，我自己未支付任何一审律师的费用。河南车主张女士和天津车主韩先生，也有联系我。我也曾经加入了维权车主群，但后来因为思路理念不一样我退出了群。二审判决作出后，河南车主张女士邀请我与其他车主一起写联名书集体诉讼，但被我拒绝了。现在我已经认识到自己行为的错误，我也在此希望广大网友能够擦亮眼睛、实事求是，不要被自己的私心和他人的蛊惑而蒙蔽了双眼。希望特斯拉公司和广大网友能够原谅我的行为，也希望大家能够以我为戒，不要再犯我所犯过的同样的错误。

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