可口可乐股价创历史新高 百年涨幅超50万倍

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:马斯克扬言要收购的可口可乐股价近期创出历史新高。据报道，可口可乐近期股价复权价在过去一百年中上涨了惊人的50万倍。
数据显示，截至收盘，可口可乐股价报64.74美元，总市值为2807亿美元，市盈率27.11。
前段时间，全球首富、特斯拉CEO马斯克还在推特上表示，接下来要收购可口可乐。不过按照目前可口可乐的市值来看，身家2600亿美元左右的马斯克只靠自身身家，还买不起可口可乐。
（举报）
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
有不少网友认为，世界上只有两种饮料，一种是可口可乐，另一种是其它。作为高糖碳酸饮料，可口可乐并不在首推健康饮品行列，但是其仍能够全球风靡超百年，足可证明其过人之处。5月8日消息，据报道，可口可乐的股价近期创出历史新高，其复权价在过去一百年中上涨了惊人的50万倍，诠释了好生意”的复利威力。可口可乐的生意模式有下列五个特征：一是用强大的产品力和品牌力锁住顾客，并让顾客很难转换消费习惯；二是特别能适应通货膨胀，且提价不会削弱市场份额；三是小成本大生意，销售规模的扩大不需要太多额外的资金投入；四是对管理层依
4月28日，特斯拉CEO马斯克宣布，接下里将收购可口可乐公司，并且再把可卡因重新加进去...资料显示，可口可乐诞生于 1886 年 5 月 8 日，是全球最大的饮料公司，旗下产品包括了芬达、雪碧、美汁源等，截至昨日收盘，可口可乐公司，市值达2842亿美元...4 月 25 日，马斯克宣布以每股54. 2 美元，总计约 440 亿美元的价格收购推特...
凤凰网科技讯 北京时间4月28日，马斯克回应自己要买可口可乐公司“听着，我不能创造奇迹...
马斯克发推文称，“接下来我要收购可口可乐公司，再把可卡因重新加进去...
马斯克在拿下推特之后，现在又有了新目标”收购美国消费品巨头可口可乐公司...他在社交媒体上表示：接下来我要收购可口可乐公司...马斯克与推特达成了收购协议，马斯克以每股54.20美元的现金收购Twitter，交易价值约为440亿美元（2886亿人民币）...美国前反垄断官员认为，监管机构可能会审查马斯克收购Twitter交易，但不太可能阻止收购...
4月28日，一则关于马斯克消息在网络上得到迅速传播，起因源自他发布的一条推文：接下来我要收购可口可乐公司，再把可卡因重新加进去...由于马斯克近日刚刚以每股54.20美元、总额440亿美元收购了推特，并将其私有化，所以马斯克要收购可口可乐的消息传出后，引起了世界范围内网友的热议...（Listen， I cant do miracles ok）...何况从市值来看，马斯克要收购可口可乐也说不过去，目前可口可乐市值为2842亿美元，马斯克虽然全球首富，但身价为2600亿美元左右...
马斯克昨天发了一张图被网友猜测打算下一个收购对象是可口可乐，对于该想法，马斯克本人再出面回应，“我可没办法创造奇迹”...目前可口可乐公司的市值为2842亿美元，马斯克自己的特斯拉市值为9110亿美元，但马斯克自己本人是无法全部使用现金方式买下可口可乐...
马斯克决定以 440 亿美元的价格买下了Twitter的消息引发热议之后，这位世界首富又称要收购可口可乐公司...北京时间 28 日 8 点 56 分，马斯克发推文称，“接下来我要收购可口可乐公司，再把可卡因重新加进去...该推文一经发布无疑再度引发众多网友关注，目前马斯克拥有超 8600 万推特上粉丝...
据财联社，当地时间本周四（4月14日），91岁的传奇投资人、股神”巴菲特时隔一年露面受访...他看起来状态不错，手边还放着一瓶钟爱的可口可乐，并不时拿起来饮用...被主持人Charlie Rose问道退休和健康问题是，巴菲特笑言他的身体状况不能更好了”，甚至还提醒大家注意自己的搭档芒格已经98岁了...尽管已经拥有海量财富，巴菲特仍坚持超时工作，他认为自己乐此不疲的原因在于自己从事的是世界上最有趣的工作...
据欧科云链链上大师《2022 Q1 加密行业报告》统计，全球数字藏品 2022 年第一季度交易额高达113. 97 亿美元，创历史新高...据不完全统计，今年国内超过 6 家数字藏品企业宣布完成投资...据欧科云链链上大师《2022 Q1 加密行业报告》统计，全球数字藏品 2022 年第一季度交易额创历史新高，达到了113. 97 亿美元，较去年Q4 的81. 43 亿美元，环比上升了近40%，与去年Q1 的5. 05 亿美元相比，同比涨幅达到了2156%......
企查查App显示，5月9日，北京今日头条信息技术有限公司成立，注册资本100万元，经营范围包含:广告设计、代理;广告发布;广告制作等.....
为了让骑手在配送过程中有更多的自主选择权，美团优化了外卖算法，新增了关于“异常场景”的应对...例如，当遇到用餐高峰时，商家无法按承诺时间出..
微笑明天的公益精神深深打动了团咚咚，团咚咚也希望通过自身社群团购工具的影响力，为公益事业献出自己的一份力量...这种“轻公益”的方式，其蕴含..
520活动专享带货推广无单必赔扶持方面，活动期间，特定行业的适格用户使用带有[无单必赔]字样的巨量千川川权益进行带货推广如无成单，平台将于5月..
据网载，这次吉林疫情，吉林田谷有机食品有限公司共计捐赠了价值60多万元的6100箱酸菜，公司董事长田作芬亲自带队到抗疫一线捐赠慰问...考察后，王..
男子上班28天倒欠公司3000余元”冲上热搜...四川巴中一男子在一家卖酒的公司应聘销售，工作20余天后，竟然倒欠公司3280元，男子感觉自己被骗了.....
数家海外媒体报道了这一项文学军教授新技术突破成果——诺维斯痛风宝， 其核心成份能够调节嘌呤正常代谢，抑制尿酸形成，溶解痛风结晶，加速尿酸排..
TCL华星聚焦于半导体显示领域，重点推进LCD、印刷 OLED/QLED、Mini-LED 及 Micro-LED 等新型显示技术的开发和商业化应用，在研发方面更是以产品技..
若有20万存款存入银行定期存款，每年利息最多9千，内行人表示，“这样做”每年可多拿1万5，比银行定期存款还躺赚!...内行人表示，若手握20万存款不..
美团表示，如骑手遇到电动车在路上坏了无法继续配送、骑手取错餐需要折返重新送等订单之外的异常，在满足部分条件的前提下，将给到骑手一定的接单..
台积电官网公布2022年4月营收报告：4月合并营收约为新台币1725.61亿元，较上月增加了0.3%，较去年同期增加了55.0%.....
去年，英特尔开源了名叫 ControlFlag 的人工智能（AI）项目，旨在借助机器学习（ML）技术来发现代码中的错误...好消息是，最新的 1.2 版本已提供对..
联想今日宣布该机酷睿版将于5月11日18:00点发布...酷睿版Pro 16 2022有i5-12500H与i7-12700H两款处理器可选，分别集成96单元、80单元的Iris Xe核芯..
声明：本文来自于微信公众号时趣研究院（ID：SocialTouch2020），作者：刘渔，授权站长之家转载发布。自刘畊宏一跃成为“顶流”后，其商业化合作会..
5月9日-5月12日，每日9点，腾讯云服务器限量秒杀...2核4G服务器3个月只需50元，折算下来，一个月只需16.67元...还有云数据库等多款热卖云产品也推..
2022年5月5日，爱慕旗下科技健康贴身服饰品牌HUXI乎兮正式官宣品牌新形象与主题短片，并推出国内首款“0添加内衣”，开创0添加衣物，传递HUXI乎兮..
我国存款利率在2015年到2019年期间一直呈现一个上涨的趋势，存款产品的利率高达6%的巅峰...如今各大银行利率依旧下滑，20万每年利息能有多少?以工..
与此B站和艺画开天有着极为紧密的业务合作，B站是《灵笼》第一季的联合出品和独家播出平台，也是动画《三体》的联合出品方...比如，B站在2021年完..
今天特斯拉车顶维权女车主张女士发文称，温州车主道歉信内容不实...就在昨日，温州特斯拉失控车主陈俊意发布道歉信称，自己捏造“特斯拉自动加速刹..
聚焦于5G时代多样化的终端需求，鼎桥充分发挥自身深耕无线通信领域十余年的技术及经验优势，持续推动终端产品的发展和创新应用的落地，以更多、更..