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可口可乐股价创历史新高 百年涨幅超50万倍

2022-05-08 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:马斯克扬言要收购的可口可乐股价近期创出历史新高。据报道，可口可乐近期股价复权价在过去一百年中上涨了惊人的50万倍。

数据显示，截至收盘，可口可乐股价报64.74美元，总市值为2807亿美元，市盈率27.11。

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前段时间，全球首富、特斯拉CEO马斯克还在推特上表示，接下来要收购可口可乐。不过按照目前可口可乐的市值来看，身家2600亿美元左右的马斯克只靠自身身家，还买不起可口可乐。

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