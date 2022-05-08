可口可乐股价创历史新高 百年涨幅超50万倍

有不少网友认为，世界上只有两种饮料，一种是可口可乐，另一种是其它。作为高糖碳酸饮料，可口可乐并不在首推健康饮品行列，但是其仍能够全球风靡超百年，足可证明其过人之处。5月8日消息，据报道，可口可乐的股价近期创出历史新高，其复权价在过去一百年中上涨了惊人的50万倍，诠释了好生意”的复利威力。可口可乐的生意模式有下列五个特征：一是用强大的产品力和品牌力锁住顾客，并让顾客很难转换消费习惯；二是特别能适应通货膨胀，且提价不会削弱市场份额；三是小成本大生意，销售规模的扩大不需要太多额外的资金投入；四是对管理层依