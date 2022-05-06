蜜雪冰城门店因咖啡粉过期被罚

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:据天眼查App显示，4月27日，恭城县恭城镇蜜雪冰城奶茶店因原料过期，被恭城瑶族自治县市场监督管理局罚款2000元。
处罚事由显示，执法人员于2022年4月8日对该店进行现场检查，发现在当事人货架摆放有半袋产品名称“焙炒咖啡粉”用于制作加工奶茶，同时，发现仓库内堆放有26袋上述批次产品。上述食品均超过保质期，当事人用上述焙炒咖啡粉用于食品原料加工制作饮品，因当事人未能提供销售单据、凭证，故无法计算违法所得。
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结合多位加盟商的说法，大部分人对蜜雪冰城的加盟热情，是被两个事件点燃的:6月，“你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜”的魔性主题曲，让这个品牌在社交平台热度爆棚，8月，在河南洪灾期间捐款2200万，又为蜜雪冰城的企业形象润色几分，门店被消费者“野性消费”...结合多位蜜雪冰城的加盟商说法，营业额中的50%左右要用于物料进货，房租和员工工资占比接近20%，再去掉各类杂费，利润在15%-20%之间......
为此，蜜雪冰城宣布将减免近 2 亿加盟费，以减轻加盟商的压力...蜜雪冰城称，为应对疫情冲击，面向 2021 年 12 月 31 日前门店在运营状态的加盟商，蜜雪冰城减免 1 年加盟费，减免总额接近 2 亿元...蜜雪冰城方面表示，降价的底气源于“不断完善的供应链建设和持续精益化改善”，而此次降价是为了帮助门店提高运营能力和盈利能力，更好地应对新冠疫情对实体行业带来的冲击...
蜜雪冰城的工作人员回应称，“她是上班一个小时猝死了，当时就拨打了 110 和120，但是没抢救过来...公开资料显示，2020 年 6 月，蜜雪冰城门店达一万家，是国内首家突破万家门店的茶饮品牌...
据店里工作人员说，女孩来了一小时后就猝死了，当时就拨打了110和120，但是并没有抢救过来...有消息称蜜雪冰城即将完成新一轮融资，计划该轮融资10亿至20亿元，投资方为高瓴资本、龙珠资本，融资后估值200亿元...今年1月中旬，又有消息称，蜜雪冰城的首轮融资落定，由龙珠资本、高瓴资本联合领投，双方各自投了10亿元，融资完成后蜜雪冰城估值超过200亿元...2020年蜜雪冰城的销售额为65亿元，利润为8亿元...
2016年，蜜雪冰城门店数量达到2500家;2021年，这个数字突破2万家，有媒体形容它“用一年多时间完成之前20年的开店总量”...蜜雪冰城号称“每年卖出13亿杯奶茶”，折算下来，平均一天能卖350万杯...蜜雪冰城官网显示，县级城市、地级城市、省会城市每年加盟费分别为7000元、9000元和11000元，除加盟费外，开店还需要合同履约保证金、品牌管理费、茶饮制作设备等其他费用...10月，蜜雪冰城宣布正在接受广发证券辅导，拟于近期在A股上市，估值约200亿元......
瑞幸咖啡对外公布其已向美国证监会提交经审计的2021年财务报告，财报显示，瑞幸咖啡2021财年总净收入为79.653亿元人民币（12.499亿美元），较2020财年的40.334亿元人民币增长了97.5%...财报指出，2021年瑞幸咖啡净新开门店为1221家，同比增长25.4%，截止2021年末，瑞幸咖啡共有6024家门店，其中自营门店4397家，联营门店1627家......
且对于许多爱好咖啡以及咖啡文化的人来说，完美的咖啡体验不仅在于品尝到醇正的一杯咖啡，令人享受的制作过程也包含在内...百胜图Barsetto是国内首家研发推广“家用一体研磨系列”的咖啡机品牌，以聚焦咖啡爱好者品质咖啡制作体验为初衷，其推出的研磨一体半自动咖啡机BAE01 已成为持续畅销的爆品...百胜图Barsetto研磨半自动咖啡机BAE01 就能让你完美复刻出咖啡大师手调的醇正咖啡，它集研磨萃取于一体，拥有专业级磨豆功能，能对咖啡豆进行仿手工研磨，搭配 30 档研磨度调节，充分满足多种冲泡需求......
现在市面上的咖啡机有很多，按照操作方式可以分为两大类型:半自动和全自动咖啡机...重要的两个参数，保证半自动咖啡机做出来的咖啡口感:压力选择15bar，半自动意式咖啡机，压力大容易萃取出咖啡油脂，并且压力也要稳定...3 档浓度调节，多种口味选择，恒温恒压萃取，保证每一杯咖啡口感的平衡，全自动咖啡机选择的型号也比较多，从小型的全自动咖啡机到商用全自动咖啡机，根据不同的需求有不同的机型选择......
作为首届全民阅读大会唯一指定咖啡品牌，咪咕咖啡专门携中国冰雪联名定制的冰雪大咖挂耳咖啡、《一叶茶，千夜话》联名非遗茉莉花茶等人气产品以及全新的云南保山小粒咖啡豆亮相现场，为中国读者带来地道的中国味道，让读者在感受大会书香气息的沉浸在文化与咖啡碰撞的全新体验中...大会上，除了首次亮相的云南保山小粒咖啡豆，咪咕咖啡还特别展示了“保山小粒咖啡树认养”活动...本次大会期间，咪咕•咖啡场景新业务体验厅围绕大会主题、世界阅读日上线了多个图书优惠活动，让用户在体验充满科技感咖啡服务的还能享受优惠购书福利......
上海精品咖啡连锁品牌鹰集咖啡开通支付宝小程序，将门店和线上店铺功能一同搬上了支付宝...在支付宝搜「鹰集咖啡」即进入品牌直达专区，在专区上方有动态视频展示最新的品牌推广活动...2016年，鹰集咖啡带着「A Cup of Art · 一杯更好的咖啡」的梦想，连续开出7家艺术馆级别的咖啡馆，成为魔都最受欢迎的精品咖啡品牌...
近日，广汽丰田公布了公布了今年前四个月的销量数据：累计售出315534台，同比增长15.2%。其中凯美瑞，赛那，汉兰达三大旗舰前4个月的销量136813台..
5月8日上午，丁真工作室发布维权声明，并配文：勿以恶小而为之！互联网虽为虚拟，但我国法律已有完善机制追责具体实名主体。希望广大网络用户响应..
本周，NiceHash宣布，RTX 30全系LHR显卡（RTX 3050/3080 12G除外）实现破解，可以100%恢复原始算力了。担心别是病毒圈套，TMHW等媒体下载这款专用..
大众汽车以992.3亿美元的市值排名第三，较3月减少了10.77%，与特斯拉比起来，也就是其1/9的样子...同样来自美国的通用汽车紧随其后，4月份市值为5..
对电磁波和信息的操控和运用已经成为我们日常生活的一个重要部分，而智能元表面已经作为一种智能平台出现，用于自动控制波-信息-物质的相互作用而..
在官网的一篇博文中，WhatsApp宣布了他们关于未来几周内可使用的WhatsApp新功能的未来计划。在宣布发布对Android、iOS和桌面版的WhatsApp最新版本..
5月9日，也就是明天，预热多日的中兴Axon 40系列将正式发布，本次发布会最大亮点之一就是全新屏下机皇中兴Axon 40 Ultra。发布会前夕，中兴通讯终..
据沸点视频5月7日报道，在江苏苏州，朱女士和丈夫为配合疫情防控，呆在外地期间，13岁的儿子独自在家中呆了66天。不过，让父母欣慰的是，这段时间..
近日，一条4岁萌娃用迷你厨房玩具做菜给加班妈妈吃的短视频火爆网络。视频中，该名来自郑州的小朋友身穿整洁的厨师服，带着厨师帽，炒起菜来动作娴..
5月9-13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，具有持续时间长、累计雨量大、局地雨势猛等特点...官微提醒，目前来看，广西、广东局..
随着SpaceX成功实现火箭回收着陆，火箭的重复利用不再是虚无缥缈的梦想。据@深蓝航天 官微消息，5月6日，商业火箭企业江苏深蓝航天自主研发的星云..
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来自英国南安普顿大学的Samuel Hudson及其同事的一项研究显示，在巨石阵纪念碑建成之前的几千年里，狩猎采集者就已经有在利用开阔的林地条件。据悉..
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