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蜜雪冰城门店因咖啡粉过期被罚

2022-05-06 14:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月6日 消息:据天眼查App显示，4月27日，恭城县恭城镇蜜雪冰城奶茶店因原料过期，被恭城瑶族自治县市场监督管理局罚款2000元。

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处罚事由显示，执法人员于2022年4月8日对该店进行现场检查，发现在当事人货架摆放有半袋产品名称“焙炒咖啡粉”用于制作加工奶茶，同时，发现仓库内堆放有26袋上述批次产品。上述食品均超过保质期，当事人用上述焙炒咖啡粉用于食品原料加工制作饮品，因当事人未能提供销售单据、凭证，故无法计算违法所得。

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