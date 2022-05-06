蜜雪冰城门店因咖啡粉过期被罚

结合多位加盟商的说法，大部分人对蜜雪冰城的加盟热情，是被两个事件点燃的:6月，“你爱我，我爱你，蜜雪冰城甜蜜蜜”的魔性主题曲，让这个品牌在社交平台热度爆棚，8月，在河南洪灾期间捐款2200万，又为蜜雪冰城的企业形象润色几分，门店被消费者“野性消费”...结合多位蜜雪冰城的加盟商说法，营业额中的50%左右要用于物料进货，房租和员工工资占比接近20%，再去掉各类杂费，利润在15%-20%之间......