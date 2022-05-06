lululemon因以次充好被罚；宁德时代回应股价大跌；中通快递回应被列入预摘牌名单

文章目录 中通快递回应被列入预摘牌名单

宁德时代回应股价大跌

lululemon因以次充好被罚

5月5日，针对被SEC列入预摘牌名单的情况，中通快递回应称，一直在积极探索可能的解决方案，以保护其利益相关者的利益。公司将继续遵守中国和美国的适用法律和法规，并在条件允许的情况下，保持本公司在纽约证券交易所市场及香港联合交易所有限公司两地挂牌。

中通快递称，倘若一间公司连续三年被美国证交会认定未能获PCAOB审查审计底稿，则美国证交会将禁止该公司股份或美国存托股在全国证券交易所或美国场外交易市场交易。

宁德时代 回应股价大跌

截至昨日收盘，宁德时代股价下跌8.15%，报376.00元，总市值约8764亿元。

据了解，去年12月，宁德时代市值一度突破1.6万亿元。随后，宁德时代股价出现了下跌的趋势。

针对股价下跌的情况，宁德时代董事长曾毓群表示，作为快速成长的高科技企业，宁德时代从2015年至2021年的营收、净利润，年复合增长率分别为56%、52%，估值应参考世界级高科技企业早期水平。宁德时代作为全球市占率35%、行业技术第一且获得国内外客户深度信任的企业，面对未来10倍以上的市场空间，成长潜力巨大。

lululemon 因以次充好被罚

昨日下午，针对“以次充好被罚”一事，加拿大瑜伽服品牌lululemon致歉称，对于Navigation男士羽绒马甲充绒量与国家标准不符的情况，深感歉意。发现问题后，正积极配合调查和处理。公司第一时间下架了相关批次产品。此外，还在内部展开了详细核查，并积极进行了整改。

此前，天眼查App显示，运动品牌lululemon关联公司露露乐蒙贸易（上海）有限公司因违反产品质量法第五十条，被北京市西城区市场监督管理局罚款8.1万余元、没收违法所得2.3万余元。处罚依据为产品质量法第五十条(在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品)。

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