Omdia：2022年第一季度全球智能手机出货下跌12.9%

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日消息:根据 Omdia 发布的2022年第一季度全球智能手机出货初步结果报告，全球智能手机出货量与去年同期相比出现了12.9% 的负增长。报告还显示，第一季度智能手机出货量达到3.08亿部，过去三个连续季度呈负增长趋势。

该报告的进一步分析显示，三星智能手机共出货7380万台。与上年同期相比，下降了2.9%，但与上一季度相比，上升了6.8%。与去年同期相比，三星的市场份额增加了2.5个百分点，达到24.0%，这是因为与中国竞争对手相比，三星的出货量下降较少。

苹果总共出货5640万台，其市场份额大幅上升至18.3%。苹果第一季度的市场份额从2019年的13.3%、2020年的14.0% 和2021的15.6% 增长到今年的18.3%，连续四年增长。与去年同期相比，出货量增长了2.5%，使其成为十大品牌中三家同比增长的公司之一。苹果在高端市场的主导地位正变得越来越稳固。与前 iPhone12系列相比，去年发布的 iPhone13系列的销量有所增长，对整体出货量的增长做出了贡献。

小米第一季度出货4240万台，比去年的4950万台少710万台。与此同时，高度依赖中国国内市场的 Oppo 和 Vivo 的智能手机出货量分别为2530万部和2410万部，同比下降33.1% 和36.9%。

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