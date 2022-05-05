母亲节借势海报字体选好了吗？字体超市三极新品字体清单值得收藏！

五月伊始，不仅有刚刚结束的劳动节和青年节，最不能被遗忘的便是每年5月的第二个星期日——母亲节，这是一个感谢母亲节的日子。

在这个专属母亲的节日里，想必很多小伙伴已经为妈妈们备好了心仪的礼物。当然，在这样充满感恩的日子，字体超市携手三极新品字体献礼母亲节!喜欢的小伙伴速来围观!

三极花朝体

三极花朝体来源于花朝节，“百花生日是良辰，未到花朝一半春;万紫千红披锦绣，尚劳点缀贺花神。”清人蔡云的这首《咏花朝》就是民间庆贺百花生日风俗盛况的写照。

这款字体笔画横平竖直，粗细适中，疏密布局合理，使人看起来清晰爽目，遒劲有力神韵超逸，瘦劲清峻。用于内文中规整又不失活跃感，让人印象深刻，适用于各种书写印刷文本需求，是款必选的字体。

三极露融体

三极露融体的灵感来源于清晨的露珠，朝气蓬勃，整体蕴含生机和坚韧力量。

这款字的特征巧妙融合了时代审美，曲直结合、柔中带刚、撇捺对称、由细到粗、曲线弧度谦逊而温婉;适用于搭配标志、广告标语、商业广告、海报字体等高端属性。

三极宋黑体

三极宋黑体这款字融合了宋体与黑体的特征，整体字形方正，笔划制作精良，既有宋体起笔、折笔、收笔处的饰角，又有黑体粗壮的几何笔形。

三极宋黑体也是一款家族字体，字体拥有6个字重，可以涵盖正文和标题的排版使用。适用范围:书刊出版、产品包装、商业广告等。

三极拙宋体

三极拙宋体这款字体的笔画源自于刻本宋，横画微微倾斜，赋予字体更多的灵动性。粗体的的横竖对比让字体更具识别性。

目前，三极拙宋体家族有6字重，不管是中文还是英文，都极具表现力，适合海报、屏显等多方面大范围的应用。

三极倾城体

三极倾城体字体设计风格倾斜潇洒凌厉，活泼随性。字形灵动时尚潮流感觉。适用于海报标题 品牌广告 娱乐综艺 产品包装等。

在授权模式方面，不仅支持会员模式，还支持零售模式。这也就意味您可以选择成为字体超市的会员用户，再依据喜欢选择喜欢的三极字体进行商业授权。或者，您也可以选择以零售的方式单独购买您喜欢的三极字体进行商业授权。

针对两种不同的授权模式，不管是会员模式，还是零售模式，均支持个人用户和企业用户进行商业授权。

会员模式，个人会员商业授权价格低至299元/年，即可任选100款会员字体进行商业授权。而企业会员商业授权价格则低至899元/年，最高不超过1999元，即可无限制选择会员字体进行为期一年的商业授权服务。

零售模式，个人商业用途仅需88元/年，而企业商业授权涵盖:新媒体平台应用、企业制定汉字、企业电商线上应用、企业线下活动应用、影视作品字幕和企业全媒体应用等6种方式。其中企业电商线上应用授权价格更是低至188元/年。

本期给大家安利的这波新品三极字体，目前在字体超市均已上线，且同步字体超市客户端。

此外，截止目前为止，三极字库已经在字体超市上线字体超580+款，且均每款字体均加入会员模式，这也就意味着用户选择商业授权的方式和价格更具多样化，可以说是一个非常值得大家去使用的商业字库。

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