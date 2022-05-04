2022年5月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于足球的，问题是“足球是越圆越光滑就越好踢吗?”这个自然是不好的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

足球是越圆越光滑就越好踢吗 5月4日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:足球是越圆越光滑，就越好踢吗?

A、并不是哦

B、当然是啦

正确答案:并不是哦

通常人们认为，球越圆、表面越光滑，在飞行过程中，球面与大气的摩擦就越少，同等用力的情况下，理应飞得更远。但是在浙江大学教授毛根海所著的《奇妙的流体运动科学》一书中却写道:同等条件下，布满小酒窝的高尔夫球，在飞行中所受到的阻力只有光滑球的一半，飞行距离是光滑球的5倍。

2010年南非世界杯比赛用球“普天同庆”仅用8块外表皮组成，并以热黏合技术拼接完成，从而使其较以往更圆，当时堪称历届最圆足球，但就是这个“最圆足球”在比赛中却因低进球率，而广受诟病。一般情况下，人们认为球越圆、表面越光滑，飞行时摩擦阻力越小，因此会飞得越远。大气阻力分为摩擦阻力和压差阻力，物体在运动时，前后压力差所带来的阻力就叫做压差阻力。流体力学实验发现，光滑的球与布满小酒窝的球相比，后者产生的低压区面积更少，压差阻力也更小。因此，粗糙球比光滑球能飞得更远。

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