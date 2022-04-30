抖音电商专项整治酒类、服装类“混淆信息”行为 严重违规永久封禁帐号

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:日前，抖音电商发布了关于服装类以及酒类“混淆信息”行为的专项治理公告，称平台通过排查发现，部分商家/创作者存在发布混淆信息行为，严重扰乱了平台正常的经营秩序。

自2022年5月5日起，平台将针对服装类目和酒类目进行专项治理，请各位商家/达人及时自查整改;逾期未整改，平台将对违规商家/商品/创作者按照相关规则进行处理。

治理对象包括:

商家:发布容易造成消费者产生错误认知的商品或信息的行为。

创作者:分享/发布造成消费者混淆或产生错误认知的商品或商品信息。

混淆的场景包括分享/发布商品使用他人品牌的图形变异或品牌变形词/衍生词，或商品与他人品牌商品名称、包装、装潢相同或相似，造成消费者混淆。

平台会通过人工排查或系统排查的方式抓取目标品牌或商品，同时从品牌LOGO图片、商品图片、评价数据、售后数据、投诉举报数据等多个维度对异常的商品数据进行核查判断，并根据消费者的相关反馈或评审问卷对特定品牌或商品是否构成混淆的判断结论来判定。

针对违规情况，平台将依据【商家—发布混淆信息】实施细则、【创作者推广侵权/假冒商品】实施细则中的相关规定，对商家采取限制营销活动推广、商品封禁、店铺扣分清退及扣除保证金等处置措施，对创作者采取扣除信用分、帐号商品分享功能停用整改/永久关闭或永久封禁帐号等不同程度的处置措施。

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