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浙江省发布创造力百强企业榜单 支付宝（杭州）榜上有名

2022-04-29 10:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:近日，浙江省知识产权研究会发布了浙江省创造力百强企业榜单，榜单基于有效发明专利数量、高价值发明专利数量和近三年发明专利授权数量等指标进行了评选，支付宝（杭州）信息技术有限公司上榜。

据了解，支付宝（杭州）信息技术有限公司是支付宝APP的运营方，成立于2016年。这家互联网公司的主营业务范围，包括为用户提供使用数字生活服务的聚合性平台，以及向商家和服务商开放数字化经营阵地和产品能力。此前，该公司也曾获评为国家高新技术企业。

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