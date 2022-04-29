浙江省发布创造力百强企业榜单 支付宝（杭州）榜上有名

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:近日，浙江省知识产权研究会发布了浙江省创造力百强企业榜单，榜单基于有效发明专利数量、高价值发明专利数量和近三年发明专利授权数量等指标进行了评选，支付宝（杭州）信息技术有限公司上榜。
据了解，支付宝（杭州）信息技术有限公司是支付宝APP的运营方，成立于2016年。这家互联网公司的主营业务范围，包括为用户提供使用数字生活服务的聚合性平台，以及向商家和服务商开放数字化经营阵地和产品能力。此前，该公司也曾获评为国家高新技术企业。
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4月29日消息，近日，浙江省知识产权研究会发布了浙江省创造力百强企业榜单，阿里、网易、支付宝（杭州）等公司上榜。 据了解，榜单基于有效发明专利数量、高价值发明专利数量和近三年发明专利授权数量等指标进行了评选。 其中，支付宝（杭州）信息技术有限公司是支付宝APP的运营方，成立于2016年，公司的主营业务范围，包括为用户提供使用数字生活服务的聚合性平台，以及向商家和服务商开放数字化经营阵地和产品能力。
趣丸集团凭借领先的产品组合和强劲的品牌成长力第四次入选了 2021 年中国互联网综合实力前百家企业，位列榜单第 75 名，较 2020 年排名上升了 19 位，创下历史新高...中国互联网企业综合实力前百家企业名单是中国互联网协会为加强推进互联网产业发展，进一步展现我国互联网企业风采，塑造互联网行业中国品牌形象开展的研究工作...趣丸集团成立于 2014 年，是一家集移动语音、电子竞技、游戏研发与发行等业务于一体的创新型科技企业......
金蝶云·星空服务超过2. 5 万+成长型客户，通过总结发现，具备竞争力的企业都具备“五力成长飞轮”模型的特征，五力相互融合、互相支撑，共同推动企业成长...金蝶云·星空财务云运用云计算、大数据、AI、区块链等新技术为企业构建新核算能力、新合规能力、新经营能力以及新数据能力，这四种能力让企业财务具备接轨时代的能力：...金蝶云·星空拥有2. 5 万+客户实践， 是500+上市企业的共同选择，金蝶云·星空财务云将助力更多企业具备接轨时代的能力，为企业创造更高的收益力......
中国互联网络信息中心称，国家和地区顶级域名 是网络世界中国家和地区的代表和象征，中国国家顶级域名是中国在互联网上的标识，中文域名更是用汉字开启互联网的钥匙，承载着国家的使命和民族的文化......
近日支付宝宣布首页的活动推荐用户可以自己选择关闭，在关闭后首页页面就会变得更加简洁，那么具体要如何操作让支付宝首页推荐活动关闭呢，我们来一起看下具体的操作...打开支付宝APP，进入「我的」—「设置」—「功能管理」，就可以在「首页栏目卡片」里管理首页栏目，并且在「首页活动推荐」里，将首页活动推荐栏目关掉...
今天上午，华为官方透露此次发布会将会同步在支付宝生活频道直播，并且在开售之后，在生活频道提供旗舰新机的专属货源，通过支付宝小程序进行销售...华为此次发布会将在4月28日晚19点开始，并且在直播过过程中，还在支付宝平台提供了用户在支付宝搜索即可预约/观看直播，也可在开售后第一时间进行购买...
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支付宝通过小程序重新上线“借条”功能，用户在支付宝App首页搜索“信任牵”即可找到该功能入口...以“借条”功能为例，用户可选择以“借款人”或者“出借人”身份发起借条合同...打开微信小程序，搜索“腾讯电子签”选择“小借条”功能，确认身份信息后依次输入双方约定的各项信息，就可以生成一份规范借条发给对方确认签名...
除了覆盖华为系应用如华为主题、华为云空间、华为音乐、华为视频、华为阅读等，还延申到了一些三方软件，比如芒果TV、有道云笔记、PP视频等...以华为应用内支付为例，支付方式页面中，华为支付和早在2016年就上线的Huawei Pay（银联）并列出现...资料显示，去年3月，华为收购讯联智付100%股权成功拿下了移动支付牌照，成为继小米之后第二家拥有支付牌照的手机厂商......
公告显示，为保障用户账户安全，营造清澈、安全的网络环境，支付宝对相关违规操作账号进行专项治理，共计处置超1万个电信网络诈骗账户、超8万个涉赌账户...除严厉打击电信网络诈骗外，支付宝还依据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》，公布了对租售个人账号、辅助他人解封违规账号、参与“跑分”、组织网络赌博、从事虚拟币交易等违规操作的处理举措...微信也发布“恶意营销”治理公告，整治发布刷单类、虚假夸大类信息营销账号，超过9万个违规账号受到处理...
今天是5月份的第一天，安兔兔在上午公布了整个4月份的安卓旗舰性能排行榜，联发科的当家旗舰天玑9000首次上榜...而在三大游戏手机之下，常规手机中..
5月1日消息，最近，安谋科技CEO吴雄昂又被董事会“单方面”罢免，而且工商变更都已经完成。随即引发安谋中国团队的反驳。 4月29日，一份以“安谋科..
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李子柒在微博发布声明称，根据法律规定，“李子柒”及其派生权益受法律保护，任何组织或者个人不得非法侵犯........
真我V23通过国潮设计和越级性能，打破行业标准，将旗舰机才拥有的12GB+256GB超大内存组合带到该价位段，又一次为消费者带来了极具惊喜感的“科技国..
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