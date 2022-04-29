库克：受疫情影响苹果损失预计在 40 亿至 80 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 4月29日消息:苹果发布2022财年第二财季财报。财报显示，苹果该季度营收为972.78亿美元，同比增长9%，市场预期939.84亿美元;净利润为250.10亿美元，同比增长6%，市场预期234.01亿美元;苹果公司第二财季大中华区营收为183.43亿美元，与去年同期的177.28亿美元相比增长3.5%。

按产品划分：

苹果公司第二财季来自于iPhone的营收为505.70亿美元，相比之下去年同期为497.38亿美元;

来自于Mac的营收为104.35亿美元，相比之下去年同期为91.02亿美元;

来自于iPad的营收为76.46亿美元，相比之下去年同期为78.07亿美元;

来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收为88.06亿美元，相比之下去年同期为78.36亿美元。

来自于服务的营收为198.21亿美元，相比之下去年同期为169.01亿美元。

财报发布后，苹果公司首席执行官蒂姆·库克在电话会议中表示，苹果公司也无法幸免COVID-19、供应链和乌克兰冲突带来的挑战，供应链问题加剧的两个原因是疫情和芯片短缺。6月当季苹果营收将受到COVID-19的影响，预计损失在40亿至80亿美元之间。

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