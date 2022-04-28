华为智慧屏V Pro系列发布：视觉无边全面屏设计 10999元起

站长之家（ChinaZ.com）4月28日 消息:今日晚间，华为在举办线上发布会正式发布了华为智慧屏V Pro，该智慧屏搭载HarmonyOS操作系统，售10999元起。

在外观设计方面，华为智慧屏V Pro采用了视觉无边全面屏设计，在观影时边框几近消失不见。钻切金属边框，采用源于旗舰手机的精密工艺，刻画出理想切角。深空灰金属机身极具高端质感。

在画质方面，华为智慧屏V Pro首发“鸿鹄SuperMiniLED+计算画质”技术，拥有明晰控光Pro技术，可以将分辨率较低的视频片源，计算成接近4K的效果来显示。

音频方面，V Pro拥有HUAWEI SOUND3.1.2音响系统，共计9个发声单元，并搭配首创HUAWEI SOUND计算音频技术，可以把非环绕声视频，其中75寸的V Pro还采用华为自研的差分悬挂重低音专利技术，拥有天空声道垂直3D环绕声场。

系统方面，华为智慧屏V Pro搭载Harmony OS操作系统，内置2400万像素升降式AI摄像头，支持与手机、平板、车进行畅连通话，最多支持12方通话。

在价格方面，65寸华为智慧屏V Pro售价10999元，75寸华为智慧屏V Pro售价15999元。2022年4月28日21:08，65寸华为智慧屏V Pro正式开售，75寸华为智慧屏V Pro也将同步开启预售。

除了华为智慧屏V Pro，华为还在发布会上发布了高性价比产品的华为智慧屏SE系列。华为智慧屏SE系列通过超广角AI慧眼的加入，实现家庭拍照、畅连通话等更多的智慧功能。

在画质上，华为智慧屏SE系列的DCI-P3色域高达92%;音质方面，华为智慧屏SE系列从声学方案设计、音效算法设计、音效调校累计投入国内外几十余位音频专家，采用高品质扬声器方案和华为Histen算法技术提升智慧屏沉浸式音质体验。

售价方面，华为智慧屏SE43英寸售价1699元，55英寸售价2199元，65英寸售价3199元，55英寸Pro售价2599元，65英寸Pro售价3599元，4月28日21:08开启预约，5月31日20:00正式发售。

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