马斯克收到邀请 希望将推特总部搬至佛罗里达州和德克萨斯州

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息:马斯克收到了将推特的总部从加利福尼亚州搬到德克萨斯州或佛罗里达州的邀请。德克萨斯州州长Greg Abbott和佛罗里达州杰克逊维尔市长Lenny Curry通过 推特向马斯克提出了他们的论点。

州长Abbott认为，马斯克的其他公司已经在德克萨斯州设有基地。“将 推特带到德克萨斯州，加入特斯拉、SpaceX 和 Boring 公司”。

几年前，当特斯拉在寻找另一个超级工厂时，得克萨斯州州长是重要的关键人物。早在 2020 年 5 月，阿博特就在推特上表示，如果特斯拉将总部迁至内华达州或德克萨斯州，马斯克将节省数十亿美元的税款。

现在，德州是特斯拉在奥斯汀的新总部所在地。埃隆马斯克也搬到了德克萨斯州，以及他的其他业务，包括Boring公司。

另一个争夺推特总部的著名人物是来自佛罗里达州杰克逊维尔的市长 Lenny Curry。他强调了杰克逊维尔相对于其他欢迎推特的州的优势。他表示“我们是科技人才的避风港，在美国每月科技就业增长第三，超过洛杉矶、休斯顿和迈阿密。”

马斯克公开考虑如何处理推特的总部。本月早些时候，他在推特上发布了一项民意调查，询问人们是否应该将推特的旧金山总部改造成无家可归者的收容所。

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