Meta：一季度旗下 App 总日活 28.7 亿人 同比增长 6%

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日消息:Facebook母公司Meta今天发布了该公司截至3月31日的2022财年第一季度未经审计财报。报告显示，Meta第一季度总营收为279.08亿美元，与去年同期的261.71亿美元相比增长7%;净利润为74.65亿美元，与去年同期的净利润94.97亿美元相比下降21%。

图片来自 Meta

财报显示，2022年3月，Meta服务“家族”（其中包括Facebook、 Instagram、WhatsApp和Messenger等服务）每日活跃用户人数的平均值为28.7亿人，与去年同期相比增长6%;截至2022年3月31日，Meta服务“家族”的月度活跃用户人数为36.4亿人，与上年同期相比增长6%;2022年3月，Meta每日活跃用户人数平均值为19.6亿人，与去年同期相比增长4%，超出预期。

Meta创始人及首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示:「本季度我们在一些关键的公司优先事项上取得了进展，并仍然对我们的产品路线图将可带来的长期机会和增长充满信心。在今天，使用我们服务的人比以往任何时候都多，我为我们的产品能为世界各地的人们服务而感到自豪。」

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