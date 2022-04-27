深圳将发放5亿元消费券 最高有机会获得300元满减红包

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:为促进消费，深圳近日将通过美团、京东发放 5 亿元消费券。其中包括 4 亿元购物消费券， 6000 万元餐饮消费券， 1000 万元旅游体育消费券和 3000 万元数字人民币红包。

4 月 28 日中午 12 点起，用户登陆美团或大众点评APP搜索“乐购深圳消费券”或“深圳消费券”即可参与活动！外卖、堂食、门票、健身五大品类优惠券等着你，最高有机会获得价值 300 元满减红包！

消费券类型：

美食消费券类型

堂食消费券：满 30 元减 15 元、满 100 元减 50 元、满 200 元减 80 元、满 500 元减 200 元

外卖消费券：满 20 元减 8 元、满 30 元减 15 元、满 50 元减 25 元

每轮活动周期内，同一用户仅限领取堂食或外卖消费券一张，先到先得，领完即止。

文体旅游消费券类型

酒店民宿消费券：满 400 元减 200 元、满 600 元减 300 元

旅游景区消费券：满 51 元减 50 元、满 101 元减 100 元

健身行业消费券：满 200 元减 100 元

每轮活动周期内，同一用户仅限于酒店民宿消费券、旅游景区消费券、健身行业消费券中选择一个券包领取，先到先得，领完即止。

消费券领取时间

美食和文体旅游消费券

将分多轮进行发放

第一轮发放时间： 4 月 28 日12:00- 5 月 4 日23:59

第二轮发放时间： 5 月 5 日12:00- 5 月 11 日23:59

第三轮发放时间： 5 月 12 日12:00- 5 月 18 日23:59

第四轮发放时间： 5 月 19 日12:00- 5 月 25 日23:59

而京东平台的则为 4 亿购物消费券，单日最高可领 2050 元。用户登录京东APP，点击首页顶部“深圳消费券”图标或首页搜索“乐购深圳”、“深圳消费券”进入深圳消费券专区即可领取。

面额包括满 100 元减 50 元、满 200 元减 100 元、满 500 减 200 元、满 1000 元减 300 元、满 3000 元减 600 元、满 5000 元减 800 元京东支付券各一张。单笔订单只能使用一张消费券，不可叠加使用。

消费券领取时间

本次购物消费券将分多轮进行发放

第一轮发放时间： 5 月 1 日10:00- 5 月 7 日23:59

第二轮发放时间： 5 月 17 日10:00- 5 月 23 日23:59

第三轮发放时间： 5 月 28 日10:00- 6 月 20 日23:59

第四轮发放时间： 6 月 30 日10:00- 7 月 10 日23:59

活动期间每日10: 00 开始发放，每种面额消费券同一用户每日限领一次，先到先得，领完即止。

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