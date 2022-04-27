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三星计划将其代工的智能手机订单提高 2000 万部

2022-04-27 15:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日消息:据TheElec报道，三星正计划在今年增加其智能手机的联合开发制造（JDM）的产量，将其中国合同制造商生产的智能手机数量增加2000万部，今年总产量为7000万部。

三星1

三星最初计划自行生产这2000万部，即中档的Galaxy A04和A04s系列。该公司最初计划在第三季度生产310万台Galaxy A04系列，第四季度810万台，总计810万台。

对于Galaxy A04s系列，它计划在第三季度生产550万部，第四季度生产700万部，共计1250万部。总的来说，三星计划生产2060万台这两个系列的产品。

三星已经计划使用JDM公司生产Galaxy A03、A03sA03core和A225G系列，目标是总共生产4900万台。

消息人士称，该公司正在扩大JDM生产以节约成本。它正面临着与苹果公司在高端市场和中国智能手机制造商在中端市场的竞争。

同时，由于需求旺盛，苹果计划在第二季度将iPhone13Pro机型的产量增加1000万部。

三星在2020年和2021年，其旗舰产品Galaxy S系列的年出货量已降至3000万部以下。预计今年Galaxy S22系列的情况将继续。

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