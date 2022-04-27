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豆瓣否认注册需身份证

2022-04-27 10:09 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:据 AI 财经社报道，豆瓣更新个人信息保护政策。新政策规定用户注册需实名制，需提供身份证号码、人脸信息。港澳台居民若注册豆瓣用户，需要手持台湾居民来往大陆通行证、港澳居民来往内地通行证等有效身份证件信息，以及本人手持该证件的照片。

对此，豆瓣方面称，该解读不符合事实。针对境外用户的实名制注册方式进行了完善：此前境外用户可以通过绑定境外手机号进行实名认证，此后需要境外用户绑定大陆手机号，或提供大陆身份证或其他证件信息的方式来进行注册和登录；

此外，依据《互联网群组信息服务管理规定》和业界通行做法，为了强化主体责任，用户在创建小组时，需要验证大陆身份证信息。为验证身份证信息，需要人脸活体认证进行匹配，但平台并不存储人脸信息。

今年3月，豆瓣发布私密小组功能停止服务公告称，因业务调整，私密小组将于 2022 年 6 月 30 日停止服务。豆瓣将在2022 年 3 月 28 日，下线私密小组创建入口，公开小组不再支持转私密。2022 年 3 月 29 日~ 2022 年 4 月 18 日，豆瓣将开通私密小组转公开通道，组长可以申请将私密小组转为公开小组。

QQ截图20220427101148.jpg

去年 12 月，国家网信办约谈了豆瓣网主要负责人、总编辑，针对近期豆瓣网及其账号屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息，情节严重，依据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，责令其立即整改，严肃处理相关责任人。

今年 3 月，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室派出工作督导组，进驻豆瓣网督促整改。

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