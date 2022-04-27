豆瓣否认用户注册需提供身份证 ;京东618发布30项扶持举措;特斯拉市值一夜蒸发1250亿美元

京东App首页将增加短视频占比 京东APP11. 0 版本将在今年 618 之前上线，首页搜索、营销、推荐、广告等流量规则也将迎来升级。另外，本次升级在首页推荐、逛、黄金流程等主站核心场域将全面进行视频化升级，增加短视频的占比。

计算机世界自4月27日起停工停业自新冠疫情爆发至今，公司持续严重亏损。截至今年初，公司现金流断绝，已经无力支付员工工资及其他运营费用，甚至连员工的社保公积金费用都是靠多方借款垫资缴纳。

特朗普旗下社交软件登顶苹果美国应用商店 特朗普旗下社交软件Truth Social在苹果美国应用商店免费应用榜的排名升至第一位，超过推特和TikTok。

AppStore第一季度下载量达 86 亿次 2022 年第一季度苹果 App Store 全球应用下载量增长 2.4%，达到 86 亿次。App Store 和 Google Play 商店的应用总下载量为 369 亿次，增长 1.4%。

腾讯视频上线迪士尼电影4 月 27 日，迪士尼中国发文宣布迪家影视俱乐部上线腾讯视频，用户可在腾讯视频观看迪士尼电影、动画剧集及纪录片，其中包括漫威影业的《复仇者联盟》、《钢铁侠》、《雷神》、《美国队长》等英雄系列电影。

荣耀CEO赵明辟谣卸任总经理 有报道称， 4 月 26 日，荣耀终端有限公司发生工商变更，荣耀CEO赵明卸任总经理，董事职务。对此，荣耀方面回应称，此为虚假信息。赵明也辟谣称，自己仍是荣耀终端有限公司的董事和CEO。

大疆宣布暂停俄罗斯乌克兰业务 无人机制造商大疆创新科技表示，公司内部正在重新评估不同司法管辖区的合规要求。在目前的审视期间，大疆将暂停在俄罗斯和乌克兰的所有业务活动。

网易云音乐诉腾讯音乐不正当竞争 网易云音乐称，长久以来，腾讯音乐娱乐集团通过非法盗播偷放无授权歌曲、批量化冒名洗歌、跟随式抄袭产品创新、逃避甚至对抗监管等方式侵犯网易著作权，并构成不正当竞争行为。敦促腾讯音乐娱乐集团立即对旗下产品和业务进行整改，停止一切不正当竞争行为。对此，腾讯音乐娱乐集团回应称，不会加入打嘴架的行列，相关证据早已留存，该发起的诉讼也早已陆续发起，相信法律的公正。

巴菲特最后一次慈善午餐开拍 据悉，拍卖将于 6 月 12 日在eBay开始举行，并将于 6 月 17 日结束，起拍价为 25000 美元，竞拍者还须通过资格预审。中标者最多可携带七位客人在纽约曼哈顿的SmithWollensky牛排馆与巴菲特共进午餐。

豆瓣否认用户注册需提供身份证 有消息称，豆瓣更新个人信息保护政策，新政策规定用户注册需实名，需提供身份证号码、人脸信息。对此，豆瓣方面称，该解读不符合事实。针对境外用户的实名制注册方式进行了完善：此前境外用户可以通过绑定境外手机号进行实名认证，此后需要境外用户绑定大陆手机号，或提供大陆身份证或其他证件信息的方式来进行注册和登录；

余承东称华为手机供应充足华为终端业务CEO余承东在视频中谈到:“华为手机全都回来了，产能获得极大的改善”，并透露即将发布的华为 Mate Xs2将一次性解决折叠屏手机的痛点和用户诉求。

京东618发布30项扶持举措 京东在618商家大会正式发布了30项“三减三优”商家扶持举措，即通过“减少成本、减少考核、减少风险、优化规则、优化效率、优化服务”，希望最大限度为中小商家减压释负，今年以来已为商家节省超2亿元开店成本。

特斯拉市值一夜蒸发1250亿美元 特斯拉当地时间周二大跌12%，市值蒸发1256.26亿美元，约合8237亿人民币。截至美东时间周二收盘，推特市值为379.35亿美元，这意味着，特斯拉市值一天就蒸发掉了3.3个“推特”。

“奥特曼”是驰名商标 深圳宏韵科技未经许可制造销售“奥特曼”儿童电动牙刷，涉嫌违反商标法。宏韵公司应当立即停止侵权行为，并赔偿80万元。

抖音快手头部主播被挖快手直播带货艺人小沈龙，抖音里舞蹈短视频达人一栗小莎子，从微信自媒体起家的母婴KOL年糕妈妈等相继进入了淘宝，开启直播的首秀。原文链接

Android四年丢了近8%的份额Android 在2018年7月占据了77.32% 的市场份额，创历史新高;到2022年1月，其全球市场份额为69.74%——不到四年的时间里，Android 就失去了7.58% 的市场。

薇娅直播间卖的“袁米”被判侵权 湖南高院通报，在薇娅直播间大卖的“袁米”侵犯袁隆平的姓名权和肖像权，某农业公司被判赔偿10万元，并立即停止商业性使用袁隆平姓名和肖像的不正当竞争行为。

腾讯起诉“有专自媒体助手”洗稿软件获赔 法院认为，新茶公司向用户提供的“有专自媒体助手”软件服务，本质上是对原作品的变相抄袭，妨碍、扰乱、破坏了包括腾讯公司运营的企鹅号在内的自媒体平台的正常经营活动，需赔偿490万元。

马斯克买下推特引拜登忧虑 美国白宫虽然未对收购一事直接发表评论，但发言人普萨基25日大谈社交媒体的影响，称拜登长期为此事感到忧虑，还特别表示“推特和其他一些平台散布假消息”。

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