京东618发布30项扶持举措 节省2亿元开店成本

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日 消息:昨日， 2022 年京东 618 商家大会通过直播形式召开，正式发布了 30 项“三减三优”商家扶持举措，即通过“减少成本、减少考核、减少风险、优化规则、优化效率、优化服务”，希望最大限度为中小商家减压释负。

京东零售CEO辛利军表示：“今年京东 618 将给商家构建一个更加健康、开放、有序的开放生态，为数十万商家提供持续发展的机会。同时，京东将重点关注中小商家，通过一系列降本增效举措减轻疫情对中小商家的影响，帮助他们在京东 618 的投入产出比至少提升20%。京东希望携手中小商家积极发挥价值，共同稳住中小商家产业链上下游超千万人就业。”

据悉，今年京东 618 分为“预售期”、“开门红”、“场景期”、“高潮期”四个时期，并将通过爆品、利益点等打造每日“晚 8 点”活动高峰。同时， 618 期间还将为商家提供跨店满减、超级秒杀、超级百亿补贴等更多营销玩法。即日起至 5 月 18 日，满足招商规则的优质商家和商品即可报名参与京东618。

具体招商规则站长之家此前也作了详细介绍，可查看文章《京东发布 618 主题活动招商规则 报名可获得专属流量倾斜》。

流量规则大改变

据介绍，得益于京东“开放生态”不断优化，过去五年京东销售的商品种类扩充了83%，新品牌增加了40%。

为了持续打造新生态，京东APP11. 0 版本将在今年 618 之前上线，首页搜索、营销、推荐、广告等流量规则也将迎来升级。届时，商家将看到更简单、透明、统一的运营规则，获得更清晰的运营方向，让中小型店铺得到更多流量支持。

节省 2 亿元开店成本

京东介绍称，今年 618 期间，京东对商家推出诸多降本增效举措，促进销量快速增长。

在降低成本方面，今年以来，京东已针对 25 个一级类目推出“三费”优惠政策，即平台使用费返还、保证金降低、技术服务费返还，部分类目的新商家技术服务费最高100%返还，店铺质保金最高降低80%，平台使用费最高返还半年，今年以来已为商家节省超 2 亿元开店成本。此外，京东还推出保证金保险产品，为新商家缓解入驻时的资金压力。

对中小商家来说，可以抓住免费的虚拟主播直播机遇实现快速增长。从 4 月 1 日至 6 月 30 日，京东支持小微商家 0 成本开通虚拟主播直播，商家不仅可以获得免费的频道资源，还能享受降扣政策，将为开播商家节省数千万元直播成本。

在提升效率方面，京东为中小企业定制了极简版操作系统，推出了新商家工作台，提升近40%的发品时效。近期，京东还将继续升级迭代各类运营工具，支持商家在京东更高效便捷地做生意。

今年京东 618 期间，“京小贷”还为商家提供了超 20 亿大促专项贷款额度，使用“京小贷”的新商家还可获得最低 5 折信用贷利率优惠及 10 天提前收款免息优惠，老商家可享受低至6. 5 折的利率优惠；此外，还有“提前收款”产品息费减免政策，预计为商家节约息费超 3000 万。

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