严厉打击二选一等行为

年底了整理一下我给孩子买的东西，看有什么缺的多买的，雅培菁挚有机奶粉可一直是我家孩子的刚需，这可是有机奶粉届的教父，我们家孩子之前喝的奶粉剩的不多了，我正好趁着年底给孩子补补货...我们家孩子的肠胃比较脆弱，所以给他买奶粉的时候我会看一下奶粉是不是好吸收，这一点雅培菁挚有机 奶粉倒是没有让我担心，这款奶粉是百分百有机鲜奶成分的，味道清淡孩子爱喝，而且喝了之后小肚子也舒舒服服的......