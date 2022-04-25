快手：持续加大对涉网暴帐号的处置力度

我和茅台董事长认识十几年了，昨晚我把他灌醉了，让他签合同给我定价权...市场价在4500元一瓶的茅台虎年生肖酒在潘长江直播间却以优惠价”卖到了4799元...对于这个事情，现在潘长江方委托律师对成都每日经济新闻社有限公司正式提起诉讼，该公司声称潘长江在直播中说我和茅台董事长认识十几年了，昨晚把他灌醉了，让他签合同给我定价权”，引发热议...潘长江则接受采访回应该事件表示从未说过这样的话，没做过半点虚假的宣传”，并向该公司发送律师函，要求对方公开道歉，但时至今日其仍未公开道歉，遂委托律师对造谣方进行起诉......