快手：持续加大对涉网暴帐号的处置力度

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:就在刚刚，快手发布关于清朗·网络暴力专项治理行动的公告称，将持续加大对涉网暴帐号的处置力度，平台将在以下几个方面重点治理:
一、建立健全识别预警机制，升级网络暴力发现、识别、治理机制，清存量、抑增量，及时预警网络暴力苗头性、倾向性问题。对违规内容和帐号从严从重从快处置，维护社区秩序和清朗网络空间。
二、建立健全网络暴力当事人实时保护机制，优化私信功能规则，及时过滤“网暴”内容，强化“一键防护”等应急保护措施，建立快速取证和举报通道，加大弹窗提醒警示力度，加强重点群体救助保护。
三、严防网络暴力信息传播扩散，以社交、直播短视频、搜索、新闻资讯和榜单、话题、群组、推荐、弹窗等环节为重点，重点整治借社会热点事件进行人肉搜索、挑动网民对立、攻击辱骂他人、散布不友善言论等行为。及时清理处置涉及网络暴力的评论、弹幕等内容。
四、加大对违法违规帐号、机构和网站平台处置处罚力度，针对首发、多发、煽动和跟风发布等不同情形，分类处置网络暴力相关帐号，连带处置违规帐号背后MCN机构。
五、强化警示曝光和正向引导，持续优化网络暴力的体系治理，及时公布典型案例及处置情况，推动权威机构和专业人士理性发声，给予大众正向的引导。
快手表示，严厉打击散布网络暴力、人身攻击等有害信息的行为。快手管理员也在此倡议:
1.请大家共同传播正能量，积极发布有关弘扬主旋律、促进社会发展等积极向，上的内容;
2.以包容、友善的心态，与他人文明沟通、理性发言，自觉抵制歧视、引战等不良行为;
3.请广大用户自纠自查，自觉遵守法律法规，让我们共建、共治、共享美好的平台生态环境。
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